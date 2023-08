Bárki padlásán ott lapulhat ez a kincset érő játék: most éri meg eladni, imádják a gyűjtők

Hónapok óta Barbie-lázban ég az egész ország, ami miatt egyre többen keresik a híres babákat a játékboltokba vagy online. Ezzel párhuzamosan pedig sokan körülnéznek otthon is: előkeresik az évekkel ezelőtt eltett játékaikat. Azonban ezek között a régi Barbie-k között nem csak a nosztalgia miatt érdemes nézelődni. Egy-egy különlegesebb darab ugyanis az eredeti árának a sokszorosát is érheti. A játékok ugyanis befektetésnek sem utolsóak, főként akkor, ha egy ritka, jóállapotú ritkaságra bukkanunk vagy sikerül egy új, limitált szériás játékot találnunk jóáron.

A gyerekjátékok, a babák mindig is kiemelt helyet foglaltak el az ember életében, illetve az ajándéklistákon is. Most pedig, a Barbie őrület kellős közepén mégnagyobb figyelem irányul ezekre a babákra: az emberek nosztalgiából előveszik őket, megint mások pedig most, felnőttként szeretnék beszerezni ezeket a különlegesebb darabokat, amiket gyerekkorukban nem tudtak.

Azonban a Barbie-kat nem csupán azért érdemes elővenni a padlásról, mert újra hatalmas népszerűségnek örvendenek: ezek a játékok ugyanis remek befektetésnek is számíthatnak, hiszen 1-1 különlegesebb darab nemhogy csak értékálló, de akár az eredeti árának a többszörösét is érheti. Főleg most, a film bemutatója után nem sokkal.

A Barbie alapvetően mindig is egy nagyon ikonikus dolog volt: a kislányok álma. A babák már a kezdetektől fogva kidolgozottak voltak, rengeteg típusú baba volt régebben, amit sokan megőriztek. Ez a generáció pedig azóta felnőt, és amikor a gyerekvállalás szóba kerül, akkor visszarepülnek kicsit a múltba, hogy milyen volt gyerekként. Ekkor kerülnek elő pakolás közben a régi játékok, a régi Barbie babák, amikre gyerekként úgy vigyázott, mint valami kincsre. És elkezdik újra beszerezni őket

– mesélt a Barbie gyűjtésről Sz. Szabina, aki maga is gyűjti ezeket a játékokat, sőt egyes darabokat kifejezetten befektetési céllal vásárolt meg.

A babákat azonban nem könnyű beszerezni egyáltalán: Magyarországon ugyanis híres baba a 90-es években terjedt el, és abból, amik túlélték az elmúlt évtizedeket, azok közül is ritka az a Barbie, ami jó állapotban megmaradt.

Alapvetően a Barbie-kra is hasonló szabályok vonatkoznak, mint a többi játékra. A bontatlan csomagolású, ritka darabok érik a legtöbbet, de sokszor azok a babák is óriási összegekért kelnek el, amik használtak, de ritkaságnak számítanak és jó állapotban maradtak meg. Azonban leginkább a gyűjtők külföldről tudják a Barbie-kat beszerezni, ugyanis Magyarországon eléggé leharcolt állapotban maradtak meg ezek a babák az esetek többségében. Ráadásul sokan eladták, vagy elajándékozták óvodáknak, ismerősöknek, rokonoknak. Így pedig szépen lassan elvesztek az éterben

– mondta el a Barbie gyűjtő, hozzátéve, hogy saját tapasztalatai alapján azt látja, hogy a legtöbb gyereknek alapvetően csak 1-2 Barbie babája volt gyerekkorában, így itthon nincs akkora mennyiségű Barbie használtan, jó állapotban, mint például külföldön.

Na de mennyi az annyi?

A Barbie baba gyűjtéshez szerencsére nem kell nagy kezdő összeg: már 10-15 ezer forintért is lehet olyan babát venni, ami a későbbiekben többet is érhet akár. Azonban ugyanúgy, ahogyan a többi tárgyi befektetés esetében, a kulcsszó itt is a türelem. Azaz ne várjuk azt, hogy ha most leveszünk a játékboltban egy babát a polcról, az egy év alatt a sokszorosát fogja érni. Hiszen alapvetően itt is érvényes az ökölszabály: egy-egy játék akkor fog sokat érni évek múltán, ha az adott baba limitált, nincsen olyanja sok embernek, illetve van rá felvevő közönség.

Alapvetően a Barbie-k értékállóak, tehát csökkenni biztosan nem fog az áruk, hiszen ahogyan telik az idő, úgy nyilván egyre régebbinek fognak számítani, és annál nehezebben lesznek beszerezhetőek. Nyilván vannak olyan babák, amiket régebben pofonegyszerűen be lehetett szerezni, azonban eltelt tíz év és már nem gyártják. Emiatt pedig mostanra konkrétan az eredeti ár sokszorosát el lehet kérni érte, mert annyira beszerezhetetlenné vált

– mesélte Szabina, hozzátéve, hogy a párezer forintos árkategóriától akár a többszázezerig is terjedhet egy-egy baba értéke.

Némelyik Disney Babrie-nak az egekbe szökött az ára. Ilyen például az Atlantis Barbie, aminek a beszerzési ára mára már bőven 100 ezer forint felett van, miután nagyon kevés példányban jelent meg anno. De egy komolyabb gyűjtői darab ára akár félmillió forint felé is mehet könnyedén

– mesélte a gyűjtő, kiemelve, hogy ezekben az esetekben persze bontatlan csomagolású babákról beszélünk.

Ezeket az árakat pedig a Pénzcentrum gyűjtése is alátámasztja: egy 20 éve megjelent, bontatlan dobozos Soiree sikstone Barbie baba például jelenleg 175 ezer forintért keresi a gazdáját, ami az egyik legdrágább baba a Vatera oldalán. De az olcsóbb kategóriás gyűjtői darabokért is mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk: egy gyűjtői Badgley Mischka Pink Barbie ára 50 ezer forintról indul, míg egy India Gujarati Dolls of the World szériás baba 80 ezer forintba kerül.

A Margot Robbie főszereplésével bemutatott Barbie mozifilm július végi premierje érezhetően hatással volt a Vatera forgalmára: míg a premier előtt mintegy négyszázötven tételt hirdettek meg a Barbie-babák kategóriájában, július 20. után további mintegy hétszáz baba és Barbie-kiegészítő került fel az oldalra, az ezekkel kapcsolatos keresések száma pedig megötszöröződött

– mondta el a Vatera a Pénzcentrum megkeresésére, hozzátéve, hogy az eladók kínálatában is hatalmas változások történtek, hiszen az eddigi használt játékok mellett előkerültek az oldalon a különlegesebb gyűjtemények, illetve vintage darabok is.

A szakértők szerint pedig könnyedén találhatunk különlegesebb, értékesebb darabokat a padlásunkon is, ha szerencsénk van. Ezeknek a babáknak ugyanis sokban függ attól is az értéke – ahogyan azt már korábban is írtuk –, hogy hány példányban adták ki egyáltalán világszerte. Azonban, ha a film kapcsán szeretnénk belevágni a gyűjtésbe, akkor érdemes lehet inkább külföldön nézelődni, hiszen jó áron különlegesebb, régi darabokat leginkább onnan lehet beszerezni. Ha pedig türelmesek vagyunk, akkor akár pár év múlva is a többszöröséért tudjuk eladni a most 20 ezer forintot érő Barbie babánkat.