Itt a tervezet: durván megemelhetik a gyorshajtási bírságokat Magyarországon

Jelentősen megemelnék a közlekedéssel összefüggő bírságok összegét, derült ki egy friss kormányrendelet tervezetéből. Ha jóváhagyják, nem csak a sofőrökre, hanem a gyártókra kiszabható büntetési tételek is növekednek, mivel a típusjóváhagyás során elkövetett hibákat is durván szankcionálni fogják.

Mint az várható volt, felkerült a kormány honlapjára egy olyan kormányrendeletnek a tervezete, amellyel jelentősen megemelnék a közlekedéssel összefüggő bírságok összegét, szúrta ki a HVG. A tervezet szerint gyakorlatilag minden bírságot emelnek szeptember 1-től. Nézzük a részleteket.

Ha a megengedett legnagyobb sebesség 50 kilométer/óra:

15 km/h-s túllépés esetén 30 ezer forint helyett 39 ezer,

25 km/h-s túllépésnél 45 ezer helyett 58 500 forint lesz a büntetés,

35 km/h-s túllépésnél 60 ezer helyett 78 ezres csekk jön majd.

45 km/h-s túllépésnél 90 ezres csekk helyett 117 ezres jön,

55 km/h-s túllépésnél 130 ezer helyett 169 ezer,

65 km/h-s túllépésnél 200 ezer helyett 260 ezer,

75 km/h-s, vagy afeletti túllépésnél pedig 300 ezres helyett 390 ezres büntetést kap a sofőr.

Ugyanezek a büntetési tételek ismétlődnek később is, csak magasabb sebességhatárokkal.

Ha a megengedett legnagyobb sebesség 50 és 100 kilométer/óra között van meghatározva:

15-30 km/h-s túllépésnél 30 ezer helyett 39 ezer,

30-45 km/h-s túllépésnél 45 ezer helyett 58 500,

45-60 km/h-s túllépésnél 60 ezer helyett 78 ezer,

60-75 km/h-s túllépésnél 90 ezer helyett 117 ezer,

75-90 km/h-s túllépésnél 130 ezer helyett 169 ezer,

90-105 km/h-s túllépésnél 200 ezer helyett 260 ezer,

105 km/h-s sebességtúllépés felett pedig egységesen 390 ezer forintos büntetés fog járni.

Ha pedig a megengedett legnagyobb sebesség 100 kilométer/óra felett van és valaki túllépi, akkor a következőre számíthat:

20-35 km/h-s túllépésnél 30 ezerről 39 ezerre nő a bírság,

35-50 km/h-s túllépésnél 45 ezer forintról 58 500 forintra nő a büntetés,

50-65 km/h-s túllépésnél 60 ezer forint helyett 78 ezret,

65-80 km/h-s túllépésnél 90 ezer helyett 117 ezret,

80-95 km/h-s túllépésnél 130 ezer helyett 169 ezret,

95-110 km/h-s túllépésnél 200 ezer helyett 260 ezret kell fizetni,

110 km/h-s túllépésnél pedig az eddigi 300 ezres bírság helyett 390 ezer forintot kell fizetni.

Emelik a gyorshajtás és az ittas vezetés utáni büntetéseket a személy- és áruszállításban dolgozók esetében is. Ha valaki gyorsan hajt, vagy részegen ül a volán mögé, akkor 2000 köbcentis, vagy annál kisebb motor esetén az autó sofőrjére az eddigi 400 ezres büntetés helyett 520 ezer forintos büntetés jár, 2000 köbcentis motorméret felett viszont az eddigi 800 ezres büntetés egészen 1,04 millió forintig nő.

További szigorítások

Az autópálya leállósávján vezetésért 130 ezer forintos büntetést szabhatnak ki,

a kötelező haladási irány megszegéséért pedig 65 ezrest. Ha valaki a behajtani tilos tábla ellenére hajt be valahova, 39 ezer forintos büntetést kap. Ha engedély nélkül hajt be fokozottan védett természeti területre, 390 ezres büntetésre számíthat. Jogosulatlan úthasználatért - függően annak időtartamától és a járműkategóriától - 39.000-214.500 közti büntetést kell fizetni.

A gyártókatat sem kímélik

Ha végül így adják ki a rendeletet, akkor azzal nem csak a sofőrökre, hanem a gyártókra kiszabható büntetési tételek is növekednek, mivel a típusjóváhagyás során elkövetett hibákat is durván szankcionálni fogják. Ha a gyártó a típusjóváhagyás során ezentúl az adatközlő lapon valótlan adatot tüntet fel, 500 ezer forint helyett 650 ezret kell, hogy fizessen, ha valótlan adattartalmú jóváhagyási okmányt nyújt be, vagy valótlan adatokat tüntet fel a megfelelőségi nyilatkozatokban, akkor ezentúl nem 700 ezer forintot kell fizetnie büntetésként, hanem 900 ezret, ha pedig valótlan adatot közöl a szennyezőanyag-kibocsátásnál, akkor az eddigi 800 ezres bírság helyett 1,04 milliót kell befizetnie az államkasszába.

Ugyancsak magasabb büntetést fizetnie a gyártónak, ha az eladott autót környezetvédelmi okokból hívja vissza, de itt hamis okot jelöl meg. Az eddigi 300-ról itt is 390 ezerre nő a büntetés. A hamis vizsgálati jegyzőkönyv leadását az eddigi 500 ezer helyett 650 ezer forintra büntetik. A károsanyag-kibocsátást korlátozó eszközök megbuherálását 900 ezer helyett 1,17 millióval büntetnék.

900 ezer forintról 1,17 millió forintra ugrana a tervezet szerint annak a büntetésnek az összege, amit az állam akkor szabhatna ki a gyártókra, ha károsanyag-kibocsátást korlátozó eszközök működését egy saját kütyüvel akadályoznák az autóban. (Ilyen többször előfordult: a gyártó ilyenkor feltünteti, hogy az autóban van károsanyag-kibocsátást mérséklő felszerelés, azonban ezt egy saját szerkezettel ki is üti, hogy pluszteljesítményt nyerjen a motornak.) A javaslatot társadalmi vitára tették közzé, a véleményeket augusztus 10-ig lehet elküldeni.Bár korábban felmerült, hogy Lázár János közlekedésügyi tárcája gondolkozik a zéró tolerancia felszámolásán, semmi ilyen utalás nem szerepel a tervezetben. A zéró toleranciáról itt írtunk bővebben: