Vaskos fizetésért keresnek baristát a Cafe Frei kávézóiba: nyelvtudás, végzettség sem feltétel

Ismét barista álláshirdetésekre vadásztunk, ezúttal a legnagyobb magyar tulajdonú és a nemzetközi piacon is aktív kávézóláncnál, a Cafe Frei-nél. A világ kávékülönlegességeit kínáló, kellemes hangulatú üzletekben a szokásos barista feladatokat kell elvégezni, de az exkluzívabb élmény mégis megkülönbözteti ezt a helyet a konkurenciától. Talán éppen ez az oka annak is, hogy a Cafe Frei-nél kedvezőbb fizetésre bukkantunk, mint a korábban vizsgált versenytársaknál. Nézzük is meg, hogy milyen feltételekkel keresnek dolgozókat Magyarország egyik legnépszerűbb kávézójába.

Az utóbbi hetekben már több népszerű kávézólánc álláshirdetéseit is megvizsgáltuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a nyári szezonban, amikor a diákmunkásokért még kiélezettebben folyik a küzdelem, vajon milyen fizetésekkel próbálják a cégek elcsalogatni a munkavállalókat. A diákok körében egyébként is nagy népszerűségnek örvend a barista-munka, mivel országszerte számos helyen, nagyobb láncoknál is elérhetőek ezek a pozíciók.

Először a Starbucks, diákoknak meghirdetett barista munkáit vizsgáltuk meg, mellyel kapcsolatban azt írtuk, hogy a diákok egy középkategóriás fizetésre számíthatnak nagyjából 1350 és 1500 forintos órabér között, de bizonyos esetekben ez alatti, vagy akár efölötti kereset is elképzelhető. Ezt követően a McDonald’s berkeibe tartozó, ezért lényegesen kiterjedtebb hálózattal rendelkező McCafé ajánlatait vettük szemügyre, ahol jellemzően 210 ezer forint körül alakultak az alapbérek.

Ezúttal egy magyar érdekeltségű, de nemzetközi szinten is jelenlévő vállalkozás álláshirdetésére bukkantunk. Az első Cafe Frei kávéház 2007 áprilisában nyílt meg Magyarországon, azóta a franchise-hálózat folyamatos növekedésben van. 2013 óta Európa számos országában jelen vannak, elsősorban a közép-európai régióban, de 2022-ben Svájcban is nyitottak egy új egységet, hogy a nyugatibb területeken is jobban képviseltessék magukat. Idehaza országos lefedettséggel és több mint 70 üzlettel rendelkeznek, így szinte minden fontosabb városban megtalálhatóak az egységeik. A Starbuckhoz és a McCafé-hoz képest inkább kávékülönlegességekben utazó Cafe Frei a fenti okok miatt komoly versenytársa lehet a két külföldi érdekeltségű franchise-nak és nem csak a vendégek, de a munkavállalókért folytatott harc terén is.

A korábban vizsgált kávézókhoz képest a Cafe Frei abban is eltér, hogy az általuk hirdetett barista állások betöltéséhez szükség van 1-3 éves szakmai tapasztalatra, legalábbis az általunk talált hirdetés tanulsága alapján. A mekiben és a Starbucks-ban ez nem volt elvárás, jóllehet a Cafe Frei által közzétett felhívásban is feltüntetik, hogy a barista tudás hiánya nem feltétlenül jelent akadályt, így itt egy enyhe ellentmodnásba ütközünk. Ez tehát sok pályakezdőnek okozhat nehézséget, ugyanakkor tény, hogy az itt elkészített kávék magasabb kategóriát képviselnek, így elkészítésük is több szakértelmet igényel.

Ugyan komoly előny, de nyelvtudásra és felsőfokú iskolai végzettségre nincs szükség, kivéve, ha a reptéren lévő egységben akar elhelyezkedni valaki, ott természetesen az angol nyelv ismerete elvárt. A főbb feladatok sora nagyjából megegyezik a korábban vizsgált barista-állásokéval, bár azt érdemes kiemelni, hogy a kávéválaszték sokkal szélesebb és változatosabb, mint máshol, ami egyszerre jelenthet kihívást és előnyt, hiszen egy változatosabb tudásra tesz szert a munkavállaló. Ezen kívül a vevőkezelés, a rendelésfelvétel, pénztárgép kezelés, pulttöltés, áruátvétel és a kávézó tisztán tartása tartoznak a napi feladatok közé.

Az exkluzívabb megjelenésű, egyedibb környezet (gondoljunk csak a Libri üzleteiben kialakított kávézókra) a fizetésekben is megmutatkozik: a McCafé-hoz és a Starbuckhoz képest kedvezőbbnek mondható a bérezés – talán éppen annyival, hogy a munkakeresők inkább ezt az opciót válasszák a konkurencia helyett. A nettó fizetés 330 ezer forinttól kezdődik és 370 ezer forintig terjed, ami a mekinél kapható minimum nettó bérnél (215 ezer forint) lényegesen csábítóbb ajánlat. A béren felüli extrák sora ugyanakkor meglehetősen rövid – az ingyenes kávén, sütin, üdítőn és reggelin kívül mást nem is találtunk a felsorolásban. Fontos azonban megjegyezni, hogy a többi kávézóhoz hasonlóan az egyik legfontosabb szempont itt is az, hogy a munkavállaló ingyen megtanulhatja a kávékészítés csínját-bínját, melyet egy későbbi munkahelyen is könnyen tud kamatoztatni.