GEN Z Fest: mentorok várják a fiatal vállalkozók ötleteit

Május 9-én, az Akváriumban rendezi a Portfolio Csoport a GEN Z Fest-et: a rendezvényen egyik pontjaként fiatal vállalkozók pitchelhetik ötleteiket a mentoroknak: Fränk Barbarának, Jendrolovics Máténak, és Sárospataki Albertnek. Figyelem! A jelentkezés hamarosan zárul!

Folytatódik a Portfolio Z generációsoknak szánt programsorozata: a GEN Z Fest-en arra keressük a választ a fiatalokkal együtt, hogy hogyan tudnak egyszerre pénzügyileg tudatos döntéseket hozni, vigyázni a környezetre, és felkészülni a jövőbeli kihívásokra. A tavalyi két alkalomhoz hasonlóan most is interaktív módon vizsgálják az előadók a Z generációsok életkezdési lehetőségeit.

A GEN Z Fest keretén belül egy különleges startup-és ötletversenyre is sor kerül: május 9-én az Akváriumban pitchelheted mentorainknak a vállalkozásötleted. Ha 18 és 28 év közötti vagy, hozd el az ötleted a Delfinek között c. programra, és bármilyen probléma is merült fel a vállalkozásod kapcsán, kérj segítséget a mentoroktól.

A brand kialakításában és fejlesztésében, kommunikációs és fejlesztési kérdésekben, de marketingstratégiával és folyamatmenedzsmenttel kapcsolatos problémákban is segítséget kaphatsz

Fränk Barbarától, a Compact TV vezető producerétől, Jendrolovics Mátétól, az Intuitech vezérigazgatójától és Sárospataki Alberttől, a Billingo alapító-vezérigazgatójától.

A pitch során 15 perced lesz, hogy közönség előtt előadd vállalkozásötletedet a mentoroknak, és a problémáiddal, kérdéseiddel kapcsolatban tanácsot kérj tőlük. Jelentkezni május 3. éjfélig lehet, kattints ide a részletekért!