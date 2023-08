Súlyos következményei lehetnek, ha a tanév rendjét megpiszkálják: már gyűlnek a fellegek

A múlt hónap végén közzétett tervezet szerint rövidülne a nyári és hosszabbodna a téli és tavaszi szünet. Az Eduline által megkérdezett oktatáskutató szerint így csak tovább romolhat az oktatás színvonala. A rövidebb nyári szünet a pedagógusoknak fog többletterhet jelenteni, főként adminisztratív szempontból a szakértő szerint - az adminisztratív terheket viszont jellemzően nem veszik figyelembe a tanárok teljesítményénél. Pedig a tanítás minőségének rovására is mehet, ha még több tanórán kívüli időt vesznek el a pedagógusoktól.

A tanév szakmai zárása, a bizonyítványok írása, középiskolában az érettségiztetés, mind aktív pedagógiai időszakban fog zajlani. Állandó probléma – ami a státusztörvény kapcsán is visszatér –, hogy a kontaktórák számában mérik a tanárok teljesítményét. Az alapján tehát hogy hány órát tanít, mennyi időt tölt az iskolában, meddig tart a nyári szünete, táboroztat-e. Mintha nem vennék figyelembe, hogy a minőségi oktatás biztosításához hozzátartozik a megfelelő felkészülés, a kellő szakmai tervezés és reflexió is – mondta a lapnak Németh Szilvia oktatáskutató, a T-Tudok, Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ ügyvezető igazgatója.

A szünetben a tanárok nagy része táboroztat, ráadásul nekik tovább tart a tanév és előbb is mennek vissza az iskolába - írják. A szakértő kiemelte, hogy fontos lenne társadalmilag megértetni, hogy az adminisztratív többletterhelés fokozása a tanórák minőségének a rovására is mehet. Ugyanakkor az oktatáskutató szerint a tervezetben megjelenő hosszabb tanév a diákok teljesítményében nem hoz nagy változást, egyedül a tavaszi szünet lesz markánsan hosszabb, a téli szünet már az előző tanévben is tovább tartott. Állandó kérdés, hogy a rövidebb nyári szünet segítheti-e a diákok teljesítményjavulását, de Németh Szilvia szerint fontos hangsúlyozni, hogy az ezzel kapcsolatos kutatások nem egy hetes változás hatását mérik.

Kutatási eredmények azt mutatják, hogy nagy különbség van a hátrányos helyzetű diákok, és a nem hátrányos helyzetűek nyári fejlődése között. (...) nyáron mintegy egy hónappal maradnak el a hátrányosabb helyzetű családból jövő gyerekek tanulási teljesítményükben a többiektől, de ezen ez az egy hét nem fog változtatni, inkább egy adminisztratív turbulenciát fog okozni az iskolákban

– mondta Németh Szilvia. Viszont egyelőre csak a nemzetközi mérések alapján gondolják, hogy a nyári szünet Magyarországon is okozhat lemaradást. Az oktatáskutató szerint tehát a gyerekek teljesítményére nem lesz számottevő pozitív hatással az új tervezet, a szülőknek esetleg azzal segíthet, hogy nyáron kevesebb ideig kell megoldaniuk gyermekeik felügyeletét - írják.