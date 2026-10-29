Kiderült, mennyi örök vegyi anyag van a budapesti csapvízben: a Duna menti gyáraknál a leginkább aggasztó a kép

Miközben egy amerikai kutatás szerint a hivatalos mérések alábecsülhetik az ivóvíz PFAS-tartalmát, Magyarországon januártól kötelező a határérték betartása. Budapesten megnyugtatóak az eredmények, a Duna gyárak melletti szakaszain viszont aggasztó a kép.

A PFAS (per- és polifluorozott alkilvegyületek) több ezer mesterséges vegyületből álló csoport, amelyet az 1950-es évek óta használnak tapadásmentes edényekben, vízlepergető ruhákban, élelmiszer-csomagolásban, kozmetikumokban és tűzoltóhabokban. Azért hívják őket „örök vegyi anyagoknak”, mert a természetben alig bomlanak le: a talajba, a folyókba, onnan pedig az ivóvízbe is bekerülhetnek.

A kutatások egyes PFAS-vegyületeket a vesedaganat és a heredaganat nagyobb kockázatával, pajzsmirigy-betegségekkel, valamint szaporodási és fejlődési zavarokkal hoznak összefüggésbe – derül ki az Inside Climate News összefoglalójából. A kérdés tehát az, hogy mennyi jut belőlük a szervezetünkbe – és ezt a hatósági mérések pontosan mutatják-e.

Ami a mérési határ alatt van, az még nem nulla

A Cell Reports Sustainability című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányt Gehendra Kharel, a Texas Christian University docense és csapata jegyzi. Az EPA 2026 januárjában közzétett, úgynevezett UCMR 5 adatbázisát elemezték újra, amely 25 PFAS-vegyületre vonatkozó, nagyjából 1,86 millió egyedi vizsgálati eredményt tartalmaz – a The New Lede szerint 9991 közüzemi vízrendszerből.

A gond az, hogy ezeknek az eredményeknek mintegy 98 százaléka a laboratóriumi jelentési határ alatt maradt. A hivatalos összesítések az ilyen eredményeket nullának veszik, holott ez csak annyit jelent, hogy a koncentráció valahol nulla és a jelentési határ között van. Ha ezt a tartományt statisztikai modellel becsülik meg, egészen más kép rajzolódik ki.

A kutatók számításai szerint a „nulla” módszer a becsült átlagos PFAS-koncentrációnak csak mintegy 44 százalékát fogja meg, vagyis a valós terhelés több mint fele kimarad a jelentésekből. A lakosságszámmal súlyozott átlag literenként 6,63 nanogramm helyett 15,04 nanogramm lehet – azaz nagyjából a duplája.

A jelentési határ alatti érték nem azt jelenti, hogy nulla

– hangsúlyozta Gehendra Kharel, a tanulmány vezető szerzője a The New Lede-nek.

Az amerikai hatóság közben lazítana a szabályokon

A kutatók maguk is jelzik a korlátokat: a vízművekbe belépő vizet vizsgálták, nem azt, amit az emberek ténylegesen megisznak, és az egyéni egészségügyi hatásokat sem mérték. Azt sem állítják, hogy minden egyes vízrendszerben kétszer annyi PFAS lenne, mint amit jelentettek. A modellek szerint ugyanakkor 16–33 további helyszínen léphetik át a PFOA nevű vegyületre vonatkozó amerikai határértéket.

A tanulmány politikailag is érzékeny időben jelent meg. Az EPA 2026 májusában azt javasolta, hogy négy PFAS-vegyületre (PFHxS, PFNA, GenX és egy PFBS-t is tartalmazó keverék) vonatkozó, 2024-ben bevezetett ivóvíz-határértéket töröljenek, a két legismertebb vegyületnél (PFOA és PFOS) pedig a vízművek két évvel, 2031-ig kitolhatnák a megfelelés határidejét.

Az EPA elkötelezett amellett, hogy megvédje az amerikaiakat az ivóvízben lévő PFAS káros hatásaitól, ezért fenntartja az országos ivóvízszabványokat

– reagált a hatóság a Washington Post cikkére.

Magyarországon januártól kötelező a mérés

Itthon a kérdést a 2023 januárjában hatályba lépett, az uniós ivóvíz-irányelvet átültető 5/2023. (I. 12.) kormányrendelet szabályozza. Eszerint 2026. január 12. óta kötelező megfelelni a PFAS-határértéknek: az uniós listán szereplő 20 kiemelt PFAS-vegyület összege nem haladhatja meg a literenkénti 0,10 mikrogrammot, vagyis 100 nanogrammot.

Az uniós irányelv emellett egy lazább, literenként 0,5 mikrogrammos határt is ismer az „összes PFAS”-ra; a tagállamok választhatnak a kettő közül vagy alkalmazhatják mindkettőt. A magyar rendelet a szigorúbb, 20 vegyületre vonatkozó összeghatárt írja elő.

Érdemes ugyanakkor látni, hogy a két rendszer másképp mér. Az amerikai szabály a PFOA-ra és a PFOS-ra külön-külön literenként 4 nanogrammos plafont szab, az európai és a magyar pedig 20 vegyület együttes mennyiségére ad 100 nanogrammos keretet. Egy-egy vegyületre vetítve tehát az amerikai határérték szigorúbb – a két szám közvetlenül nem hasonlítható össze.

Ezt mutatják a budapesti mérések

A Fővárosi Vízművek 2026 februárjában az MTI-vel azt közölte, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetével közösen több víznyerő területen és fogyasztási ponton vizsgálta a vegyületeket. Az eredmények jóval az egészségügyi határérték alatt maradtak, több esetben a kimutatási határ közelében.

A vízmű szerint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) országos ellenőrzési programot indított, amely minden vízszolgáltató területére kiterjed, és a hatósági mérések szerint Budapesten a vegyületek koncentrációja az egészségügyi határérték 30 százaléka alatt van. A MATE kutatói a Measurement: Food folyóiratban is publikálták méréseiket: a Qubit beszámolója szerint kimutattak ugyan PFOA-t és PFOS-t a hálózatban, de az összesített koncentráció minden esetben a határérték alatt maradt.

Az NNGYK legutóbbi, 2025 novemberében közölt országos összesítése – több mint 51 ezer minta és közel 800 ezer mérési eredmény alapján – a települések 97 százalékán biztonságosan fogyaszthatónak minősítette az ivóvizet. Ez a jelentés azonban még a 2024-es évet értékeli, PFAS-adatot nem tartalmaz. Az országos PFAS-program településszintű eredményei egyelőre nem nyilvánosak.

A Duna a gyengébb pont

Egy magyar kutatás szerint a kép a folyóban kevésbé megnyugtató. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatói 2024 júliusa és 2025 januárja között nyolc hazai helyszínen 96 mintát vettek a Duna vizéből és üledékéből – a gödi és a komáromi akkumulátorgyár, a dunaföldvári papírgyár és a százhalombattai finomító környékén. Az eredményeket a Journal of Environmental Chemical Engineering közölte, a részleteket a Telex foglalta össze.

A koncentráció a kibocsátási pontoktól távolodva 30–40 százalékkal csökkent, ami ipari forrásra utal, az üledékben a legmagasabb értéket Komáromnál mérték. A kutatók szerint az akkumulátorgyárak környékén főként rövid szénláncú PFAS-vegyületek jelentek meg, amelyek kevésbé kötődnek az üledékhez – így nagyobb eséllyel juthatnak át a parti szűrésű kutak szűrőrétegén. A tanulmány ugyanakkor közvetlenül nem bizonyította, hogy a szennyezés egy-egy konkrét gyártól származik.

Ez azért fontos, mert Budapest és számos Duna menti település ivóvize nagyrészt parti szűrésű kutakból érkezik. Záray Gyula professor emeritus, a kutatóközpont tudományos tanácsadója, a tanulmány társszerzője a Telexnek arra figyelmeztetett, hogy egyes vegyületek, például a GenX vagy az ADONA átjuthatnak a szűrőrétegen, ezért gyors beavatkozást sürgetett, hogy az ivóvíz hosszú távon is megfeleljen a határértéknek.

A TFA-ra nincs határérték

Külön kérdés a TFA (trifluorecetsav), a legkisebb PFAS-vegyületek egyike, amely többek között egyes növényvédő szerek bomlásterméke. A PAN Europe európai hálózat a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen 2024-ben 11 uniós ország 55 vízmintáját vizsgálta: a csapvizek 36 mintájából 34-ben kimutatták a TFA-t, a budapesti mintában literenként 1000 nanogrammot.

A TFA nem szerepel a magyar rendeletben listázott 20 vegyület között, így a hatósági határérték nem vonatkozik rá, uniós jogi határérték sincs. A vizsgált 55 mintából csak kettő lépte túl a holland egészségügyi irányértéket (literenként 2200 nanogramm), a szervezetek szerint viszont a TFA-terhelés folyamatosan nő, és a mérgezőségéről még kevés az adat.

Mit jelent ez a magyar háztartásoknak?

A rendelkezésre álló hatósági és egyetemi mérések szerint a budapesti csapvíz PFAS-tartalma a határérték alatt van, és 2026 januárja óta az ország minden vízszolgáltatójának mérnie kell ezeket a vegyületeket. Az amerikai kutatás tanulsága viszont itthon is érvényes: az, hogy egy mérés „nem mutat ki” valamit, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az anyag nincs ott – csak azt, hogy a mérési határ alatt van.

A kutatók szerint az ivóvíz csak egy forrása a PFAS-terhelésnek: jelentős része élelmiszerből, csomagolásból és háztartási termékekből érkezik. Aki saját településének ivóvízminőségére kíváncsi, a helyi vízszolgáltató honlapján, illetve az illetékes kormányhivatal népegészségügyi osztályánál tájékozódhat; a határérték-túllépésekről a hatóság nyilvános közleményt ad ki.

A következő fontos fejlemény az NNGYK országos PFAS-programjának összesített eredménye lesz, amely megmutatja, hogy Budapesten kívül – különösen a Duna menti, ipari környezetű településeken – hogyan teljesítenek a vízművek az új határértékkel szemben.