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Egy kéz, amelyben egy félig meghámozott csokis muffin van.
Egészség

Gombelemeket rejtettek az iskolai vásárra szánt muffinokba: 16 gyereket kellett kórházba vinni

Pénzcentrum
2026. november 13. 09:26 2 perc

Gombelemeket rejtettek házi készítésű muffinokba egy németországi általános iskola süteményvásárán. A gyerekek időben észrevették és kiköpték a veszélyes tárgyakat, de elővigyázatosságból tizenhat diákot így is kórházba szállítottak kivizsgálásra - tudósított az ATV.

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Alig néhány héttel a gyömrői halloweeni eset után – amikor egy kislány szöget talált a csokoládépapírba csomagolt karamellában – újabb, gyerekeket veszélyeztető incidens történt. Ezúttal a szász-anhalti Coswigban található Fröbel Általános Iskolában osztottak szét olyan házi készítésű muffinokat, amelyekbe szándékosan gombelemeket sütöttek.

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A komolyabb bajt az akadályozta meg, hogy a diákok evés közben hamar észrevették az idegen tárgyakat. A hatóságok azonnal reagáltak, harmincöt mentőápoló és egy mentőorvos érkezett a helyszínre. Óvintézkedésként tizenhat tanulót küldtek kórházba, egyiküket mentőautóval szállították el, míg tizenöten a szüleik kíséretében mentek be a vizsgálatokra.

A rendőrség nyomozást indított annak kiderítésére, hogyan kerülhettek az elemek a süteményekbe. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gombelemek lenyelése rendkívül veszélyes, mivel a nyelőcsőben rövid idő alatt súlyos, akár életveszélyes marási és égési sérüléseket okozhatnak. A helyi vezetés megköszönte a mentőszolgálat gyors beavatkozását, és fokozott óvatosságra kérte a szülőket az iskolai rendezvényeken.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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