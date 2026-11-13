Gombelemeket rejtettek az iskolai vásárra szánt muffinokba: 16 gyereket kellett kórházba vinni

Gombelemeket rejtettek házi készítésű muffinokba egy németországi általános iskola süteményvásárán. A gyerekek időben észrevették és kiköpték a veszélyes tárgyakat, de elővigyázatosságból tizenhat diákot így is kórházba szállítottak kivizsgálásra - tudósított az ATV.

Alig néhány héttel a gyömrői halloweeni eset után – amikor egy kislány szöget talált a csokoládépapírba csomagolt karamellában – újabb, gyerekeket veszélyeztető incidens történt. Ezúttal a szász-anhalti Coswigban található Fröbel Általános Iskolában osztottak szét olyan házi készítésű muffinokat, amelyekbe szándékosan gombelemeket sütöttek.

A komolyabb bajt az akadályozta meg, hogy a diákok evés közben hamar észrevették az idegen tárgyakat. A hatóságok azonnal reagáltak, harmincöt mentőápoló és egy mentőorvos érkezett a helyszínre. Óvintézkedésként tizenhat tanulót küldtek kórházba, egyiküket mentőautóval szállították el, míg tizenöten a szüleik kíséretében mentek be a vizsgálatokra.

A rendőrség nyomozást indított annak kiderítésére, hogyan kerülhettek az elemek a süteményekbe. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gombelemek lenyelése rendkívül veszélyes, mivel a nyelőcsőben rövid idő alatt súlyos, akár életveszélyes marási és égési sérüléseket okozhatnak. A helyi vezetés megköszönte a mentőszolgálat gyors beavatkozását, és fokozott óvatosságra kérte a szülőket az iskolai rendezvényeken.