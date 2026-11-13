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Országos gyógyszerhiány alakult ki:eltűnt egy népszerű tabletta a magyar patikákból
Egészség

Országos gyógyszerhiány alakult ki:eltűnt egy népszerű tabletta a magyar patikákból

Pénzcentrum
2026. november 13. 17:01 2 perc

Országos hiány alakult ki egy széles körben alkalmazott fluoxetintartalmú antidepresszánsból és annak helyettesítőiből, ami komoly kihívás elé állítja a betegeket és az orvosokat egyaránt. A forgalmazó tájékoztatása szerint a fennakadást gyártási problémák okozzák, a helyzet részleges megoldása pedig leghamarabb decemberben várható.

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A pszichiátriai gyógyszerek piacán nem egyedülálló jelenség a készlethiány, hiszen időről időre előfordul, hogy az ADHD kezelésére szolgáló készítmények vagy antipszichotikumok tűnnek el a patikákból. Az elmúlt hetekben egy népszerű fluoxetintartalmú gyógyszer beszerzése vált lehetetlenné, mivel előbb a 20, majd a 10 milligrammos kiszerelés fogyott ki, mostanra pedig a helyettesítő készítmények is elérhetetlenné váltak a magyarországi gyógyszertárakban - számolt be a HVG.

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A hiány sok beteget teljesen váratlanul ér. Egy budapesti páciens például csak a patikában szembesült azzal, hogy nem tudja kiváltani a hónapok óta szedett gyógyszere következő adagját. Bár a család és az ismerősök bevonásával, patikák tucatjait végighívva próbáltak megoldást találni, a hazai készletek teljesen kimerültek. Két reális alternatíva merült fel, amelyek közül az egyik egy budapesti gyógyszertáron keresztül történő, többnapos átfutású egyedi import, a másik pedig a közeli, szlovákiai Párkány felkeresése volt. A beteg végül több napig tartó stresszes bizonytalanság után a pszichiáteréhez fordult, aki egy másik hatóanyagú készítményre állította át, amelyet egyelőre enyhe mellékhatásokkal, de jól tolerál.

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Több ezer magyar beteg érintett, a legfontosabb készítmények pótlása pedig hónapok óta megoldatlan.

Ezzel a problémával a páciens messze nincs egyedül. A közösségi médiában rengetegen keresnek kétségbeesetten gyógyszert vagy hasznos tanácsot, a szakorvosok pedig szintén megerősítették, hogy az ellátásban napi szintű nehézséget okoz a készítmény hiánya.

A hazai forgalmazó, az Egis tájékoztatása szerint a jelenség hátterében egy gyártási, technológiai probléma áll, amely átmeneti fennakadást okozott az utánpótlásban. A vállalat már dolgozik az ellátás helyreállításán, így a jelenlegi tervek szerint a 20 milligrammos kiszerelés kiszállítása a jövő hónapban, decemberben újraindulhat, a 10 milligrammos gyógyszert érintő hiány azonban előreláthatólag továbbra is fennmarad.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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