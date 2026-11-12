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fogorvos
Egészség

Lopott vényekkel, végzettség nélkül rendelt a kamu fogorvos: egészséges fogat is kihúzott

Pénzcentrum
2026. november 12. 20:02 2 perc

Felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség egy Bács-Kiskun vármegyei férfival szemben, aki éveken át fogorvosnak adta ki magát, és engedély, valamint megfelelő képzettség nélkül kezelt betegeket. Az áldoktor több súlyos műhibát is vétett, előfordult például, hogy egészséges fogat húzott ki, a gyógyszerfelíráshoz pedig lopott vényeket használt - közölte a 24.hu.

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A Bajai Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi eredetileg fogtechnikusként dolgozott, ám 2023 nyara és 2024 novembere között elhitette a hozzá fordulókkal, hogy orvosi végzettséggel rendelkezik. A rendelőjében helyi érzéstelenítést alkalmazott, fogakat fúrt, tömött és csiszolt, valamint hidakat is felhelyezett a gyanútlan pácienseknek.

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A szakképzettség hiánya súlyos következményekkel járt, a férfi ugyanis a tevékenysége során több műhibát is elkövetett. Megtörtént, hogy tévedésből a fájós helyett egy panaszmentes fogat tömött be. Egy másik páciens esetében előbb egy teljesen egészséges fogat húzott ki, majd amikor a sértett a továbbra is fennálló fájdalmai miatt visszatért hozzá, a ténylegesen gyulladt fogat is eltávolította.

A beavatkozásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelírást szintén illegálisan oldotta meg. Jogosulatlanul megszerezte a vele azonos címen rendelő valódi fogszakorvos üres vényeit, és ezek kitöltésével írt fel antibiotikumot a betegeinek. A férfinak kuruzslás és hamis magánokirat felhasználása miatt kell bíróság elé állnia.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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