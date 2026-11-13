Veszélyes fertőzést terjeszthet ez a népszerű takarítószer: azonnal visszahívják a magyar piacról

Visszahívtak egy baktériummal fertőzött szag- és folteltávolító tisztítószert - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken.

A közlemény szerint az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján a bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarországon is elérhető a termék. A Geruchs- und Fleckenentferner Enzymreiniger (Enzimes szag- és folteltávolító tisztítószer háziállatok utáni takarításhoz) nevű, 750 milliliteres műanyag szórófejes flakon Bactador márkájú. A termék elérhető az Amazon online piactéren és egyéb kiskereskedőknél - tették hozzá.

A visszahívás okáról azt írták: a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett gyártási tételek Pseudomonas aeruginosa baktériummal fertőzöttek. A termék javasolt használati módja miatt a felhasználó nagyon könnyen kapcsolatba kerülhet a kórokozóval.

A baktérium belélegzése, szembe, nyitott sebekbe vagy légutakba jutása súlyos fertőzéseket okozhat, különösen a legyengült immunrendszerű felnőtteknél, valamint a padlón, szőnyegen vagy bútorokon alkalmazott szer miatt a mászó kisgyermekeknél és csecsemőknél. A termék így nem tekinthető biztonságosnak, és nem felel meg az általános termékbiztonságról szóló európai uniós rendelet előírásainak - közölte a fogyasztóvédelem.