Láthatatlan gyilkos lapul sok magyar hűtőjében: ez a baktérium ott is szaporodik, ahol más elpusztul

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legfrissebb adatai szerint a liszteriózis az egyik legveszélyesebb élelmiszer-eredetű fertőzéssé vált az Európai Unióban. A statisztikák drámaiak: a diagnosztizált fertőzöttek mintegy 70%-a szorul intenzív orvosi ellátásra, és az esetek közel 10%-a halállal végződik. Ez a rendkívül magas mortalitási arány teszi a Listeriát a szakemberek szemében a legkritikusabb biztonsági kockázattá, különösen a hűtve tárolt késztermékek és fagyasztott zöldségkeverékek piacán. A Laborhírek legfrissebb összeállításában akkreditált vizsgálólaboratóriumi szakértők segítségével mutatja be a kegyetlen hűtőházi túlélőt.

Miközben az élelmiszeripar rohamléptékben fejlődik, egy apró, de szívós ellenség egyre komolyabb fejfájást okoz a hatóságoknak, a laboratóriumoknak és a gyártóknak egyaránt.

A Listeria monocytogenes nem csupán egy kórokozó a sok közül: ez a baktérium ott is szaporodik, ahol mások elpusztulnak, és rendkívül súlyos, olykor halálos kimenetelű betegséget okoz: az Európai Unióban évente mintegy 3000 esetet regisztrálnak – a listeriózis ritka, de az egyik legsúlyosabb élelmiszer-eredetű fertőzés. A veszély nem elméleti: a közelmúltban Franciaországban egy lágy sajtokhoz köthető járvány legalább 21 embert fertőzött meg és két halálesetet okozott, miközben Magyarországon is több alkalommal kellett Listeria-veszély miatt hűtött élelmiszereket – például haltermékeket – visszahívni a forgalomból

Liszteriózis: több mint egyszerű gyomorrontás

A probléma gyökere a liszteriózis nevű betegség alattomosságában rejlik. Míg egy átlagos ételmérgezés pár nap alatt lecseng, a Listeria-fertőzés akár 90 napos lappangási idővel is bírhat. Az egészséges felnőtteknél gyakran csak influenzaszerű tüneteket okoz, ám a veszélyeztetett csoportok – az idősek, a várandós nők vagy a legyengült immunrendszerű betegek – számára a kimenetel végzetes lehet. A baktérium képes átlépni a vér-agy gátat, súlyos agyhártyagyulladást okozva, a kismamáknál pedig a magzatot elérve vetélést vagy súlyos újszülöttkori károsodást idézhet elő.

Emiatt a népegészségügyi szakértők hangsúlyozzák: a Listeria jelenlétét az élelmiszerláncban rendkívül alacsony kockázati toleranciával kezelik, ezért a megelőzés és a folyamatos laboratóriumi ellenőrzés kulcsfontosságú.

Hatósági szigor és a hazai tapasztalatok

A magyar hatóság, a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) is kiemelt figyelmet fordít a kórokozóra. A Nébih termékvisszahívási adatai emlékeztetnek a 2018-as nagy európai Listeria-járványra, amely Magyarországról indult: egy hazai hűtőüzemben gyártott gyorsfagyasztott zöldségkeverékek miatt több száz tonna terméket kellett kivonni a forgalomból világszerte. Ez az eset rávilágított arra, hogy a baktérium szívóssága a legnagyobb kihívás: képes biofilm-réteget képezve megtelepedni az üzemek nehezen tisztítható pontjain, például padlóösszefolyókban, ahonnan láthatatlanul szennyezheti a késztermékeket.

A láthatatlan védvonal: Mi történik a laboratóriumban?

A szigorú szabályozási környezetben a független, akkreditált vizsgálólaboratóriumok szerepe azért kulcsfontosságú, mert mind a gyártók, mind a fogyasztók számára ez jelenti az igazi biztonságot. De mit is csinál egy laboratórium a háttérben, és miért igényel ez a munka mérnöki precizitást?

A Laborhírek megkérdezte az egyik budapesti vizsgálólaboratórium szakértőit, hogyan tudják felvenni a harcot az alattomos túlélővel szemben. A Hamilton Hungária Kft. mikrobiológiai laboratóriumának munkatársai a szakmai blognak elmondták, hogy többféle módszer együttes erejével, ha tetszik szinergiájában igyekeznek kiszűrni a fertőzést, hogy a lehető legkisebb hibaszázalékkal igazolják a termékek megfelelőségét.

A laboratóriumba érkezhet készélelmiszer, de gyakran a gyártási környezetből származó felületi minták – úgynevezett swab-tesztek – is. Ezek segítségével a szakemberek nemcsak a terméket, hanem az üzemi környezetet is ellenőrzik, így a fertőzés forrása már a gyártás során azonosítható.

A laboratóriumban ezután következik a legfontosabb lépés: a baktérium „felébresztése”. A Listeria gyakran sérült állapotban kerül a mintába – például hűtés vagy fagyasztás után –, ezért speciális dúsító táptalajokban szaporítják fel. Ezeket a közegeket úgy alakítják ki, hogy a Listeria növekedését segítsék, de a többi mikroorganizmus szaporodását gátolják.

A dúsítás után a mintát szelektív táptalajokra oltják, ahol a baktérium jellegzetes telepeket képez. A gyanús telepeket további megerősítő vizsgálatokkal azonosítják. Az élelmiszeriparban erre a célra világszerte a nemzetközi referenciamódszernek számító MSZ EN ISO 11290-1 szabványt alkalmazzák.

A teljes folyamat szigorúan szabályozott és akkreditált. Az akkreditáció garantálja, hogy a vizsgálat minden lépése – a minta beérkezésétől a végső jegyzőkönyvig – nemzetközi szabványok szerint zajlik, így az eredmények hatósági és ipari környezetben egyaránt elfogadottak.

Ezek a sokrétű módszertani megközelítések és a rendszeres vizsgálatok együtt alkotják azt a védelmi rendszert, amely kulcsszerepet játszik a Listeria elleni küzdelemben, és segít megelőzni, hogy szennyezett élelmiszer kerüljön a piacra

A biztonság közös felelősség

Az élelmiszer-biztonság ma már nem merülhet ki a jogszabályi minimumok teljesítésében. Bár a liszteriózis viszonylag ritka fertőzés, az Európai Unióban évente mégis a legsúlyosabb élelmiszer-eredetű betegségek közé tartozik. A Listeria elleni védekezés nagyrészt a megelőzésen múlik: a gyártási környezet folyamatos ellenőrzésén, valamint a rendszeres mikrobiológiai vizsgálatokon, amelyek képesek időben feltárni a fertőzés forrását. Az élelmiszerlánc szereplőinek közös érdeke, hogy ezek a láthatatlan biztonsági mechanizmusok megbízhatóan működjenek.