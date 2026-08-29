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Tech

Valóságos baktériumtanya lehet az egyik leggyakrabban használt tárgyunk: napokig túlélhetnek rajta a kórokozók

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 16:05

Egy gyors chips vagy szendvics munka közben ártalmatlan szokásnak tűnhet, ám a billentyűzetünkön könnyen elszaporodhatnak a kórokozók, ha evés után ugyanazzal a kezünkkel folytatjuk a gépelést. A HuffPostnak nyilatkozó mikrobiológusok szerint egyes baktériumok napokig is túlélhetnek a billentyűkön, az ételmaradék pedig még kedvezőbb környezetet teremthet számukra.

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Sokan szinte észrevétlenül esznek munka közben: néhány szem chips, egy szendvics vagy egy gyors ebéd, miközben a másik kézzel tovább gépelnek. A HuffPostnak nyilatkozó mikrobiológusok szerint azonban ez a szokás jóval kevésbé higiénikus, mint gondolnánk. Az ételmaradék és a kezünkről a billentyűzetre kerülő baktériumok ugyanis kedvező környezetet teremthetnek a kórokozók számára.

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A problémát elsősorban nem maga az étkezés jelenti, hanem az, amikor evés után ugyanazzal a kezünkkel érünk a számítógéphez. Ha például valaki chipset eszik, majd anélkül folytatja a munkát, hogy kezet mosna, az ételmaradék és a nyál is könnyen a billentyűzetre kerülhet.

„A nyál rákerül az ujjainkra, onnan pedig átkerül a billentyűzetre” - mondta Jason Tetro mikrobiológus. Ez önmagában is kellemetlen, de a helyzetet tovább ronthatja, ha ételmaradék is kerül a billentyűk közé. Tetro szerint ilyenkor a baktériumok számára táplálék is rendelkezésre áll, ami elősegítheti a biofilm kialakulását a billentyűzeten.

A baktériumok napokig is túlélhetnek

Chuck Gerba, az Arizonai Egyetem mikrobiológusa szerint a billentyűzet akár egyfajta „baktériumkávézóvá” is válhat, ha ételt juttatunk rá.

A szakértő kifejtette, egyes baktériumok, köztük a Staphylococcus-fajok és az E. coli, napokig is életben maradhatnak a billentyűzet felületén. Jason Tetro hozzátette: ha a baktériumok vizet vagy táplálékot is kapnak, szaporodásnak indulhatnak.

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A billentyűzet ráadásul nemcsak az étkezés miatt lehet problémás. Az irodai környezetben a különböző vírusok is könnyen bekerülhetnek a munkavégzés során használt felületekre.

Gerba a vírusok terjedését vizsgáló kutatásai során például egy irodaház kilincsére helyezett vírust, amely később az épületben dolgozók közül sokak billentyűzetén is megjelent.

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A folyamat meglehetősen egyszerű: valaki megfogja a kilincset, a vírus a kezére kerül, majd megérinti a billentyűzetet. Később visszatér a számítógéphez, és ismét a billentyűzethez nyúlva újra kapcsolatba kerülhet a kórokozóval.

Ősszel különösen fontos vigyázni

A szakértők szerint a probléma az őszi időszakban még jelentősebb lehet. Gerba szerint a megfázást és az influenzát okozó vírusok könnyen jelen lehetnek a munkahelyeken lévő szennyezett kezeken, és szeptemberben, illetve októberben az irodákban is fokozódhat a terjedésük.

A kézzel történő nassolás pedig tovább növelheti a kockázatot, hiszen ilyenkor az ember maga is hozzájárul ahhoz, hogy a szennyeződés a munkakörnyezet különböző felületeire kerüljön. A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha nem ennénk a billentyűzet mellett. Jason Tetro azonban elismeri, hogy ez nem feltétlenül reális elvárás. Elmondása szerint már 20 éve próbálja rávenni az embereket, hogy ne egyenek a billentyűzetük mellett, de nem sikerült megváltoztatnia ezt a szokást. Ezért inkább azt javasolja, hogy legyen kéznél nedves törlőkendő.

A mikrobiológusok szerint evés után érdemes megtisztítani a kezünket kézfertőtlenítővel vagy törlőkendővel, és magát a laptopot, illetve a billentyűzetet is célszerű rendszeresen áttörölni. A kézfertőtlenítő ráadásul az asztalon tartva arra is emlékeztethet, hogy az étkezés után megtisztítsuk a kezünket. A billentyűzetet tehát nem érdemes pusztán munkaeszközként kezelni. Tetro szerint úgy kell rá tekinteni, mint egy lehetséges útvonalra, amelyen keresztül megfertőződhetünk.
Címlapkép: Getty Images
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