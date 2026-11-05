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A kozmetikumok egy kerek, fehér asztalon vannak elrendezve. Gyönyörű kis üvegcsék és tubusok csillogó fedéllel, valamint néhány parfüm. A nő éppen sminkel.
Egészség

Veszélyes kozmetikumok terjednek Magyarországon: sokan észre sem veszik, mivel kenik valójában a bőrüket

Pénzcentrum
2026. november 5. 16:29 3 perc

Az uniós veszélyes termékriasztások 36 százaléka kozmetikumokat érintett 2025-ben, a Magyarországról bejelentett veszélyes termékek között pedig 51 százalék volt az arányuk. A tiltott összetevők mellett baktériumok és gombák is problémát okozhatnak, a szennyeződés ráadásul nem feltétlenül változtatja meg a készítmény színét, illatát vagy állagát.

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Egy kozmetikummal akkor is lehet gond, ha az összetevői megfelelnek az előírásoknak. Szennyeződés kerülhet bele az alapanyagokkal, a gyártás vagy a csomagolás során, de használat közben is.

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A Laborhírek.hu a J.S. Hamilton Hungária laboratóriumi szakembereivel járta körül, hogyan kerülhetnek nem megfelelő készítmények a boltokba, és milyen ellenőrzésekkel lehetne ezt megelőzni.

Évekkel a tiltás után is találnak problémás összetevőket

Az Európai Bizottság 2025-ös Safety Gate-jelentésében szereplő 4671 veszélyes termékriasztás több mint harmada kozmetikumhoz kapcsolódott. A bejelentések jelentős részében a Lilial nevű illatanyagot azonosították, amelyet az EU 2022-ben betiltott a szaporodási képességet károsító tulajdonságai miatt.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 2026 júniusában országos ellenőrzést indított három tiltott kozmetikai összetevő kiszűrésére. Ezek között szerepel a Lilial és a körömkozmetikumokban korábban használt TPO is. A hatóság a címkéket és az összetevőlistákat vizsgálja, szükség esetén pedig laboratóriumi ellenőrzést végeztet.

A szakértők szerint a problémák mögött elavult, az új szabályokhoz nem igazított receptúra vagy hiányos alapanyag-dokumentáció is állhat. A növényi és ásványi eredetű összetevők ráadásul nem kívánt szennyezőket is tartalmazhatnak. Ezért fontos, hogy a gyártó pontosan ismerje a felhasznált anyagok eredetét és összetételét.

Attól még lehet szennyezett, hogy semmi nem látszik rajta

A krémek, testápolók és samponok esetében különösen fontos a mikrobiológiai ellenőrzés. A víztartalmú készítményekben a hibás tartósítás vagy a gyártás higiéniai hiányosságai kedvezhetnek a baktériumok, élesztő- és penészgombák elszaporodásának.

Ettől a termék még látszólag teljesen rendben lehet. A színe, az illata és az állaga sem feltétlenül változik meg, miközben a szennyeződés bőrirritációt, bizonyos esetekben fertőzést is okozhat. A szakemberek szerint különös figyelmet igényelnek a szemkörnyéken, nyálkahártyán vagy sérült bőrön használt készítmények.

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A mikrobiológiai vizsgálat ugyanakkor nem mutatja meg, van-e tiltott illatanyag a termékben. A kémiai összetétel és a mikrobiológiai minőség ellenőrzése két külön feladat.

Nem elég egy megfelelő laboreredmény

Az uniós kozmetikai rendelet szerint a forgalomba hozatal előtt minden kozmetikumhoz biztonsági értékelésnek és termékbiztonsági jelentésnek kell készülnie. Ennek az összetétel mellett a készítmény stabilitását, mikrobiológiai minőségét és várható használatát is figyelembe kell vennie.

A J.S. Hamilton Hungária szakértői szerint egy beszállítói adatlap vagy néhány megfelelő laboreredmény önmagában még nem ad teljes képet a késztermékről. A szükséges ellenőrzéseket az adott kozmetikum tulajdonságaihoz és kockázataihoz kell igazítani, ezért már a fejlesztés és az alapanyag-beszerzés során érdemes tisztázni, milyen adatok hiányoznak.

Ha később derül ki a probléma, a hatóság megtilthatja a forgalmazást, kivonathatja a készleteket, vagy visszahívást rendelhet el. A gyártónak ez az újragyártással és a vásárlói bizalom elvesztésével együtt jóval többe kerülhet, mint az időben elvégzett ellenőrzés.
Címlapkép: Getty Images
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