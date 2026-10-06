Így kaphatsz el durva fertőzéseket egy pillanat alatt: kiderült a hazai gyógyszertárak rejtett titka

Nem is gondolnánk, milyen könnyen összeszedhetünk egy fertőzést egy gyors gyógyszertári látogatás során: a szakértők szerint több olyan, naponta rengeteg ember által megérintett felület is van, amelyen kórokozók maradhatnak. A hideg és influenzaszezonban különösen érdemes odafigyelni, mit fogdosunk, és arra is, hogy egyetlen egyszerű, mindössze 15 másodperces mozdulattal sokat tehetünk a védekezésért.

Ahogy beköszönt a hidegebb idő, egyre többen küzdenek náthával és egyéb légúti megbetegedésekkel. A HuffPostnak nyilatkozó szakértők szerint azonban van egy olyan hely, ahol különösen érdemes odafigyelni a higiéniára: a gyógyszertár. Egy rövid látogatás során is könnyen olyan felületeket érinthetünk meg, amelyeken számos kórokozó lehet jelen.

A gyógyszertárba sokan éppen azért mennek, mert betegek, vagy beteg családtagjuknak, ismerősüknek váltanak ki gyógyszert. Emiatt a szakértők szerint az ilyen helyeken az átlagosnál nagyobb arányban lehetnek jelen vírusos megbetegedésben szenvedő emberek.

A gyógyszereiket kiváltó emberek többsége valószínűleg beteg, vagy nemrég olyan ember közelében volt, aki beteg

- mondta Supriya Rao gasztroenterológus. Szerinte a kezükön lévő kórokozók egy közösen használt képernyőre kerülhetnek, ott egy ideig megmaradhatnak, majd a következő ember kezére is átkerülhetnek.

Jason Tetro mikrobiológus szerint az emberek gyakran egyszerű üzletként tekintenek a gyógyszertárakra, holott valójában egészségügyi intézmények, ahol nagyobb arányban fordulhatnak meg vírusos betegségekben szenvedők.

Ezeket a felületeket érinthetjük meg a gyógyszertárban

A szakértők szerint már néhány perc is elegendő lehet ahhoz, hogy kórokozók kerüljenek a kezünkre. Tetro úgy fogalmazott: amint megérintünk egy felületet, megtörténhet a kórokozók átadása. A gyógyszertárakban különösen sokat érintett felület lehet például a bejelentkezéshez használt érintőképernyő vagy a pult, kártyaterminál. Ezeket rövid idő alatt számos ember használhatja.

Supriya Rao szerint a gyógyszertárakban az ajtókilincsek, a bejelentkezési képernyők és a fizetési terminálok tartoznak a leginkább problémás, sokak által megérintett felületek közé.

A szakértők kiemelték, ezeken a közös használatú felületeken többféle kórokozó is jelen lehet, köztük a közönséges náthát okozó vírusok, a COVID-ot okozó vírusok, a rhinovírus, valamint székletből származó baktériumok. Tetro szerint a rhinovírus ráadásul meglehetősen hosszú ideig képes túlélni a különböző felületeken.

Egy egyszerű trükk sokat segíthet

A legjobb megoldás az, ha a gyógyszertári látogatás után kezet mosunk. A kézfertőtlenítő szintén hasznos lehet, különösen közvetlenül egy közösen használt érintőképernyő vagy más felület megérintése után. Rao szerint a kézfertőtlenítő használata útközben is jó módszer lehet a védekezésre, az otthoni kézmosás pedig további védelmet jelenthet.

Tetro arra is felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, hogyan használjuk a kézfertőtlenítőt. Azt javasolja, hogy elegendő mennyiséget használjunk ahhoz, hogy teljesen benedvesítsük vele a kezünket, majd körülbelül 15 másodpercig alaposan dörzsöljük be.

A mikrobiológus szerint ez a rövid idő is sokat számíthat: mindössze 15 másodpercnyi odafigyeléssel jelentősen növelhetjük a védelmet, amikor olyan nyilvános helyen járunk, ahol sok beteg ember fordul meg.