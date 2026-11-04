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Egészség

Durva jogi visszavágás: elképesztő összeget követelnek az Egyesült Államoktól a koronavírus-vádak miatt

Pénzcentrum
2026. november 4. 09:30 2 perc

Több mint 53 milliárd dolláros kártérítési pert indítottak Kínában az amerikai Missouri állam, valamint annak jelenlegi és korábbi főügyészei ellen. A vád szerint az amerikai politikusok hamis információk terjesztésével és rágalmazással rontották a kínai intézmények jó hírnevét a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban - írta meg a Portfolio.

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A Vuhani Középfokú Népbíróság hivatalosan is befogadta azt a keresetet, amelyet a vuhani önkormányzat, a Vuhani Virológiai Intézet és a Kínai Tudományos Akadémia közösen nyújtott be. A felperesek azzal vádolják Missouri államot, illetve Eric Schmitt és Andrew Bailey korábbi, valamint Catherine Hanaway jelenlegi főügyészt, hogy rosszhiszemű, joggal való visszaélést megvalósító pereket indítottak az Egyesült Államokban.

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A beadvány szerint az amerikai politikusok tudatosan terjesztettek koholmányokat, miközben megbélyegző és diszkriminatív kijelentéseket tettek a kínai intézményekre. A bírósági iratok hangsúlyozzák, hogy ezek a lépések súlyosan sértették a kínai felek jó hírnevét, és jelentős anyagi kárt okoztak nekik.

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Ennek kompenzálására a felperesek hivatalos, nyilvános bocsánatkérést, jó hírnevük helyreállítását, valamint mintegy 356 milliárd jüan – átszámítva több mint 53 milliárd dollár – kártérítést követelnek.

A mostani bírósági eljárás egy évek óta húzódó jogi konfliktus újabb állomása. A viszály még 2020 áprilisában robbant ki, amikor a világon elsőként Missouri állam perelte be Hupej tartományt és más kínai szereplőket, hogy felelősségre vonja őket a világjárvány nyomán kialakult gazdasági károkért. Missouri állam főügyészsége egyelőre nem reagált a kínai bírósági lépésre.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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