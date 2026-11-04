Megnyíltak az ügynökakták, a nyitottaktak.hu oldalon több tízezer, 1990 előtt beszervezett ügynök neve és adatai váltak bárki számára ingyenesen kereshetővé.
Durva jogi visszavágás: elképesztő összeget követelnek az Egyesült Államoktól a koronavírus-vádak miatt
Több mint 53 milliárd dolláros kártérítési pert indítottak Kínában az amerikai Missouri állam, valamint annak jelenlegi és korábbi főügyészei ellen. A vád szerint az amerikai politikusok hamis információk terjesztésével és rágalmazással rontották a kínai intézmények jó hírnevét a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban - írta meg a Portfolio.
A Vuhani Középfokú Népbíróság hivatalosan is befogadta azt a keresetet, amelyet a vuhani önkormányzat, a Vuhani Virológiai Intézet és a Kínai Tudományos Akadémia közösen nyújtott be. A felperesek azzal vádolják Missouri államot, illetve Eric Schmitt és Andrew Bailey korábbi, valamint Catherine Hanaway jelenlegi főügyészt, hogy rosszhiszemű, joggal való visszaélést megvalósító pereket indítottak az Egyesült Államokban.
A beadvány szerint az amerikai politikusok tudatosan terjesztettek koholmányokat, miközben megbélyegző és diszkriminatív kijelentéseket tettek a kínai intézményekre. A bírósági iratok hangsúlyozzák, hogy ezek a lépések súlyosan sértették a kínai felek jó hírnevét, és jelentős anyagi kárt okoztak nekik.
Ennek kompenzálására a felperesek hivatalos, nyilvános bocsánatkérést, jó hírnevük helyreállítását, valamint mintegy 356 milliárd jüan – átszámítva több mint 53 milliárd dollár – kártérítést követelnek.
A mostani bírósági eljárás egy évek óta húzódó jogi konfliktus újabb állomása. A viszály még 2020 áprilisában robbant ki, amikor a világon elsőként Missouri állam perelte be Hupej tartományt és más kínai szereplőket, hogy felelősségre vonja őket a világjárvány nyomán kialakult gazdasági károkért. Missouri állam főügyészsége egyelőre nem reagált a kínai bírósági lépésre.
Magyarország a hatodik helyen szerepel az orvoslátogatások gyakoriságát vizsgáló, negyven országot összehasonlító rangsorban.
Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Bács-Kiskun vármegyei óvodából, ahol összesen 40 gyermek és dolgozó betegedett meg.
Hullanak a fejek: változás jön a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ és az orosházi kórház élén is
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfői hatállyal visszavonta Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízását.
Feketelistán a melatonin, barátcserje, ashwagandha: sorra vehetik le a polcokról sokak kedvelt tablettáit
A változtatást a FEOSZ, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, valamint a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete közösen kezdeményezte.
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
Egyetlen hétvége alatt 5,19 milliárd forinttal lett gazdagabb az Ötöslottó szerencsés nyertese, egy ekkora összeg azonban nem feltétlenül hoz felhőtlen boldogságot.
A dohányzáshoz és az elhízáshoz hasonlítják a kutatók az új online veszélyt: közegészségügyi fellépést sürgetnek
A szakértők szerint a kormányok, az iskolák, az egészségügyi intézmények és a civil szervezetek összehangolt fellépésére van szükség a káros hatások visszaszorításához.
Nagy meglepetést okoztak a magyar fiatalok: ebben még a svédek és a hollandok is lemaradnak mögöttük
A magyar fiatalok 92,7 százaléka jónak vagy nagyon jónak tartja az egészségi állapotát.
Nem csak a feledékenység jelezheti az Alzheimer-kórt: 8 figyelmeztető tünet, amit sokan félreértenek
Sokan úgy gondolják, hogy az Alzheimer-kór első jele a memória romlása, pedig a betegség ennél jóval alattomosabban is kezdődhet.
Nem feltétlenül a pénzügyi viták, a féltékenység vagy a házimunka megosztása okozza a legnagyobb konfliktust egy párkapcsolatban.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
A dohányzás világszerte milliók életét rövidíti meg, és a következményei a nemdohányzókat is súlyosan érintik.
Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet egy nagyobb megbetegedési hullám
Országosan nem változott érdemben a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja, öt városban azonban emelkedést mutattak a vizsgálatok.
Kiderült, mennyi örök vegyi anyag van a budapesti csapvízben: a Duna menti gyáraknál a leginkább aggasztó a kép
Januártól kötelező mérni az örök vegyi anyagokat a magyar csapvízben. Budapesten megnyugtatóak az eredmények, a Duna menti gyáraknál viszont aggasztó a kép.
A magyarok 87 százaléka teljesen megbízik az egészségügyi influenszerekben, csak 47 százalékuk kérdez meg szakembert az információk hitelességéről.
Ez Agárdi Szilvia betegsége: a Lyell-szindróma gyógyszertől is kialakulhat, ezek a tünetei és így gyógyítják a ritka bőrbetegséget
Agárdi Szilvia bőrbetegsége a Lyell-szindróma (TEN). Mi okozza, mik a tünetei, mennyire veszélyes, és hogyan gyógyítják? Hivatalos forrásokból.
Új, országos betegelégedettségi rendszert indít az Egészségügyi Minisztérium, amelyben a betegek és hozzátartozóik is értékelhetik az egészségügyi ellátás színvonalát.
Három tömeges közösségi járványt jelentettek Magyarországon a 42. héten, összesen 251-en betegedtek meg.
A fogszuvasodás továbbra is a világ egyik leggyakoribb krónikus betegsége, nem véletlenül.
Hajnali 2-kor viszketett a feneke, szemen nyalta a makcska: kiakadtak a mentősök, milyen esetekhez hívják őket
A műszempillájától megszabadulni nem tudó nő és a macska által szemen nyalt ember is szerepel azok között a valós esetek között, amelyekhez mentőt kellett küldeni.