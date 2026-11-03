2026. november 3. kedd Győző
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Maszkot viselő óvodások az óvodában.
Egészség

Tömeges járvány tört ki egy magyar óvodában: sokan megbetegedtek, ezek a tüneteik

Pénzcentrum
2026. november 3. 14:16 2 perc

Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Bács-Kiskun vármegyei óvodából, ahol összesen 40 gyermek és dolgozó betegedett meg. A fertőzés elsősorban hányással és hasmenéssel járt, a hatóságok pedig teljes körű fertőtlenítést rendeltek el az intézményben. Emellett Budapesten öt új mpoxfertőzést is igazoltak – derül ki a Országos Népegészségügyi Intézetre (ONI) legfrissebb járványügyi jelentéséből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ONI legfrissebb járványügyi jelentése szerint október 19. és 25. között egy tömeges közösségi gyomor-bélrendszeri járványt jelentettek az országban. A megbetegedések egy Bács-Kiskun vármegyei óvodában történtek, ahol október 19-én kezdődött a járvány. Az intézményben a 105 érintettből összesen 40-en betegedtek meg, köztük 38 óvodás gyermek és két dolgozó. A fertőzés jellemzően hasmenéssel és hányással járt, kórházi ellátásra azonban egyetlen esetben sem volt szükség.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A járványügyi vizsgálat részeként hat betegnél kezdeményeztek laboratóriumi vizsgálatokat, ezek eredménye azonban a jelentés elkészítésekor még nem állt rendelkezésre. A hatóságok az óvodában teljes körű fertőtlenítést és a higiénés szabályok megszigorítását rendelték el.

Kapcsolódó cikkeink:

Öt új mpoxfertőzést is igazoltak Budapesten

A heti jelentés szerint a fővárosban öt, laboratóriumi vizsgálattal igazolt mpoxmegbetegedést (majomhimlő) regisztráltak. Valamennyi beteg férfi, a legfiatalabb 27, a legidősebb 49 éves. A hatóság tájékoztatása szerint egyikük sem részesült korábban mpox elleni védőoltásban. Emellett Tolna vármegyében egy 80 éves nőnél merült fel a tetanuszfertőzés gyanúja. A beteget kórházba szállították, ahol tetanusz elleni aktív és passzív immunizálásban részesítették.

Az országos adatok szerint a 43. héten 105 campylobacteriosisos, 91 szalmonellózisos és 51 rotavírus okozta gyomor-bélhurutos megbetegedést regisztráltak. Emellett 32 fertőző májgyulladásos esetet jelentettek, amelyek közül 27 hepatitis A-fertőzés volt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A bárányhimlős megbetegedések száma az előző heti 62-ről 80-ra emelkedett, míg a rotavírusos esetek száma 39-ről 51-re nőtt. A jelentés adatai szerint ugyanakkor a campylobacteriosisos megbetegedések száma 132-ről 105-re csökkent.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #Budapest #óvoda #járvány #fertőzés #gyermek #betegség #hepatitis #tolna megye #tünetek #bács-kiskun

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:45
14:31
14:16
14:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 3. 13:36 Hatalmas pofont kapott a zloty, miközben nagy dobásra készül a magyar piacon a német sztáralapkezelő
november 3. 10:46 Újabb katonai csapás rázta meg a tőzsdéket: kilőtt az olaj ára, esik az OTP
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 13:35 Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 3.
Eldőlt, munkaszüneti nap lesz december 24.: ennyi pluszpénz jár annak, aki szenteste is dolgozik
2026. november 3.
Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek
2026. november 2.
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
3 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
2 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
4
2 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
5
4 hete
Hatalmas változás jön a magyar kórházakban és magánrendelőkben: már jövő héten elindul az új rendszer
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 13:04
Eldőlt, munkaszüneti nap lesz december 24.: ennyi pluszpénz jár annak, aki szenteste is dolgozik
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 11:14
December 24 munkaszüneti nap: eldőlt, mi lesz a december 12-i ledolgozós szombattal, sokan egy nap szabadságot is visszakapnak
Agrárszektor  |  2026. november 3. 14:33
Nincs elég gabona, itt már az ellátás a tét: súlyos válság jöhet