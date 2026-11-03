Tömeges járvány tört ki egy magyar óvodában: sokan megbetegedtek, ezek a tüneteik

Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Bács-Kiskun vármegyei óvodából, ahol összesen 40 gyermek és dolgozó betegedett meg. A fertőzés elsősorban hányással és hasmenéssel járt, a hatóságok pedig teljes körű fertőtlenítést rendeltek el az intézményben. Emellett Budapesten öt új mpoxfertőzést is igazoltak – derül ki a Országos Népegészségügyi Intézetre (ONI) legfrissebb járványügyi jelentéséből.

Az ONI legfrissebb járványügyi jelentése szerint október 19. és 25. között egy tömeges közösségi gyomor-bélrendszeri járványt jelentettek az országban. A megbetegedések egy Bács-Kiskun vármegyei óvodában történtek, ahol október 19-én kezdődött a járvány. Az intézményben a 105 érintettből összesen 40-en betegedtek meg, köztük 38 óvodás gyermek és két dolgozó. A fertőzés jellemzően hasmenéssel és hányással járt, kórházi ellátásra azonban egyetlen esetben sem volt szükség.

A járványügyi vizsgálat részeként hat betegnél kezdeményeztek laboratóriumi vizsgálatokat, ezek eredménye azonban a jelentés elkészítésekor még nem állt rendelkezésre. A hatóságok az óvodában teljes körű fertőtlenítést és a higiénés szabályok megszigorítását rendelték el.

Öt új mpoxfertőzést is igazoltak Budapesten

A heti jelentés szerint a fővárosban öt, laboratóriumi vizsgálattal igazolt mpoxmegbetegedést (majomhimlő) regisztráltak. Valamennyi beteg férfi, a legfiatalabb 27, a legidősebb 49 éves. A hatóság tájékoztatása szerint egyikük sem részesült korábban mpox elleni védőoltásban. Emellett Tolna vármegyében egy 80 éves nőnél merült fel a tetanuszfertőzés gyanúja. A beteget kórházba szállították, ahol tetanusz elleni aktív és passzív immunizálásban részesítették.

Az országos adatok szerint a 43. héten 105 campylobacteriosisos, 91 szalmonellózisos és 51 rotavírus okozta gyomor-bélhurutos megbetegedést regisztráltak. Emellett 32 fertőző májgyulladásos esetet jelentettek, amelyek közül 27 hepatitis A-fertőzés volt.

A bárányhimlős megbetegedések száma az előző heti 62-ről 80-ra emelkedett, míg a rotavírusos esetek száma 39-ről 51-re nőtt. A jelentés adatai szerint ugyanakkor a campylobacteriosisos megbetegedések száma 132-ről 105-re csökkent.