Magyarok millióit kínozhatja a kellemetlen népbetegség: ezt a 6 ételt ajánlják reflux ellen az orvosok

A reflux sokak számára ismerős, kellemetlen probléma: egy finom étkezést is könnyen tönkretehet a gyomorsav okozta maró, égő érzés. A paradicsomot, citrusféléket, zsíros húsokat és sült ételeket sokan már eleve kerülik, ha hajlamosak a refluxra, ám az orvosok és egészségügyi szakemberek szerint az sem mindegy, mit eszünk helyettük. Hat olyan ételt és italt emeltek ki, amelyek segíthetnek kordában tartani a kellemetlen tüneteket - az egyik ráadásul szinte semmibe sem kerül.

A refluxos panaszokkal küzdők számára általában azok az ételek lehetnek kedvezőbbek, amelyek kevés zsírt és savat, ugyanakkor sok rostot tartalmaznak. A szakértők szerint az sem mindegy, mekkora adagot eszünk: a nagy étkezések ugyanis súlyosbíthatják a tüneteket.

A HuffPost által megkérdezett szakemberek hat olyan ételt és italt emeltek ki, amelyek segíthetnek a reflux kordában tartásában.

A zabkása az egyik legjobb választás reflux ellen

A megkérdezett szakemberek közül többen is a hagyományos zabkását tartották az egyik legjobb ételnek a reflux megelőzésére.

Anna Evans texasi családápoló szerint a zabkása azért lehet jó választás, mert laktató, miközben nem különösebben zsíros, és nem olyan savas, mint például egy citrusféléket vagy paradicsomot tartalmazó reggeli.

Dr. Ekta Gupta, a University of Maryland Medical Center gasztroenterológiai osztályának vezetője szerint a zabkása ráadásul gazdag oldható rostokban, ezért kíméletesebb lehet a gyomor számára, mint egy zsíros reggeli vagy péksütemény.

A szakember egy gyakori tévhitre is felhívta a figyelmet: a zabkása nem „szívja fel” a gyomorsavat. A reflux megelőzésének szerinte nem az a célja, hogy semlegesítsük a savat, hanem hogy eleve ne váltsuk ki a refluxot. A rostok az emésztés megfelelő működését is segítik, ami azért lehet fontos, mert a székrekedés a hasüregi nyomás növelésén keresztül közvetve ronthatja a refluxot.

A csontleves is szóba jöhet

A csontleves a 2010-es évek egyik népszerű egészségtrendje volt, és Daryl Gioffre táplálkozási szakértő szerint reflux esetén is érdemes lehet fogyasztani.

A meleg, könnyen emészthető ital tápláló, ugyanakkor nem terheli meg úgy a gyomrot, mint egy nagy étkezés. Gioffre ugyanakkor azt javasolja, hogy alacsonyabb zsírtartalmú változatot válasszunk, különösen akkor, ha a zsíros ételek egyébként is kiváltják a refluxot.

A szakember szerint a csontleves több, a bélrendszert támogató aminosavat, például glicint, prolint és glutamint is tartalmaz.

Zöld lé, de citrom nélkül!

A zöldségekből készült zöldlé szintén bekerült az ajánlott italok közé. Gioffre elsősorban egy alacsony savtartalmú változatot javasol, amely uborkából, zellerből és spenótból készül.

Ezek a zöldségek gazdagok ásványi anyagokban, és jó magnéziumforrásnak számítanak. A magnézium az emésztőrendszer normális izom- és idegműködését is támogatja.

Van azonban egy fontos szabály: a savas hozzávalókat érdemes kihagyni. A szakember szerint például a citromlé és más citrusfélék hozzáadása éppen ellenkező hatást válthat ki, és felerősítheti a refluxos panaszokat. Az almát sem javasolja a zöldléhez.

A gyömbér is enyhítheti a panaszokat

A gyömbért régóta használják különböző gyomorpanaszok esetén, és Kristen Reed bostoni ápoló szerint reflux esetén is hasznos lehet.

A szakember szerint a gyömbér erős gyulladáscsökkentő, ezért segíthet enyhíteni a gyomor-bél traktus gyulladását. Emellett támogathatja a gyomor kiürülését, vagyis csökkentheti annak az ételnek a mennyiségét, amely hosszabb ideig a gyomorban marad.

Reed szerint a gyömbért például teaként lehet fogyasztani, de porított vagy frissen reszelt formában is bekerülhet az étrendbe.

A banán segít a refluxon?

A banán szintén felkerült a reflux szempontjából kedvező élelmiszerek listájára. Reed szerint a gyümölcs lúgos élelmiszer, ezért segíthet semlegesíteni a savat, és enyhítheti az irritált nyelőcső és a bélrendszer kellemetlenségeit.

A banán rostot is tartalmaz, ami segíti az emésztőrendszeren való áthaladást.

A legegyszerűbb megoldás reflux ellen: víz

A szakértők utolsó ajánlása talán a legegyszerűbb: a kávé, az üdítő és a tea helyett érdemes vizet inni. Dr. Sumana Moole, a Merus Gastroenterology & Gut Health alapítója szerint ez lehet a reflux csökkentésének leghatékonyabb étrendi változtatása. A szakember szerint a kávé és az üdítő csökkentheti az alsó nyelőcső-záróizom tónusát, ami elősegítheti a refluxot.

A víz ezzel szemben segíthet felhígítani a nyelőcsőbe került savat. Ha pedig valaki éppen refluxos panaszokat tapasztal, Moole szerint a lúgos víznek is lehet némi előnye a sav semlegesítésében.

A szakértők által kiemelt élelmiszerek tehát meglehetősen egyszerűek: zabkása, alacsony zsírtartalmú csontleves, uborkából, zellerből és spenótból készült zöldlé, gyömbér, banán és víz. A közös pont többnyire az alacsonyabb zsírtartalom, a mérsékeltebb savasság vagy a rosttartalom.

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