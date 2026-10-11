Magyarok millióit kínozhatja a kellemetlen népbetegség: ezt a 6 ételt ajánlják reflux ellen az orvosok

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A reflux sokak számára ismerős, kellemetlen probléma: egy finom étkezést is könnyen tönkretehet a gyomorsav okozta maró, égő érzés. A paradicsomot, citrusféléket, zsíros húsokat és sült ételeket sokan már eleve kerülik, ha hajlamosak a refluxra, ám az orvosok és egészségügyi szakemberek szerint az sem mindegy, mit eszünk helyettük. Hat olyan ételt és italt emeltek ki, amelyek segíthetnek kordában tartani a kellemetlen tüneteket - az egyik ráadásul szinte semmibe sem kerül.
A refluxos panaszokkal küzdők számára általában azok az ételek lehetnek kedvezőbbek, amelyek kevés zsírt és savat, ugyanakkor sok rostot tartalmaznak. A szakértők szerint az sem mindegy, mekkora adagot eszünk: a nagy étkezések ugyanis súlyosbíthatják a tüneteket.
A HuffPost által megkérdezett szakemberek hat olyan ételt és italt emeltek ki, amelyek segíthetnek a reflux kordában tartásában.
A zabkása az egyik legjobb választás reflux ellen
A megkérdezett szakemberek közül többen is a hagyományos zabkását tartották az egyik legjobb ételnek a reflux megelőzésére.
Anna Evans texasi családápoló szerint a zabkása azért lehet jó választás, mert laktató, miközben nem különösebben zsíros, és nem olyan savas, mint például egy citrusféléket vagy paradicsomot tartalmazó reggeli.
Dr. Ekta Gupta, a University of Maryland Medical Center gasztroenterológiai osztályának vezetője szerint a zabkása ráadásul gazdag oldható rostokban, ezért kíméletesebb lehet a gyomor számára, mint egy zsíros reggeli vagy péksütemény.
A szakember egy gyakori tévhitre is felhívta a figyelmet: a zabkása nem „szívja fel” a gyomorsavat. A reflux megelőzésének szerinte nem az a célja, hogy semlegesítsük a savat, hanem hogy eleve ne váltsuk ki a refluxot. A rostok az emésztés megfelelő működését is segítik, ami azért lehet fontos, mert a székrekedés a hasüregi nyomás növelésén keresztül közvetve ronthatja a refluxot.
A csontleves is szóba jöhet
A csontleves a 2010-es évek egyik népszerű egészségtrendje volt, és Daryl Gioffre táplálkozási szakértő szerint reflux esetén is érdemes lehet fogyasztani.
A meleg, könnyen emészthető ital tápláló, ugyanakkor nem terheli meg úgy a gyomrot, mint egy nagy étkezés. Gioffre ugyanakkor azt javasolja, hogy alacsonyabb zsírtartalmú változatot válasszunk, különösen akkor, ha a zsíros ételek egyébként is kiváltják a refluxot.
A szakember szerint a csontleves több, a bélrendszert támogató aminosavat, például glicint, prolint és glutamint is tartalmaz.
Zöld lé, de citrom nélkül!
A zöldségekből készült zöldlé szintén bekerült az ajánlott italok közé. Gioffre elsősorban egy alacsony savtartalmú változatot javasol, amely uborkából, zellerből és spenótból készül.
Ezek a zöldségek gazdagok ásványi anyagokban, és jó magnéziumforrásnak számítanak. A magnézium az emésztőrendszer normális izom- és idegműködését is támogatja.
Van azonban egy fontos szabály: a savas hozzávalókat érdemes kihagyni. A szakember szerint például a citromlé és más citrusfélék hozzáadása éppen ellenkező hatást válthat ki, és felerősítheti a refluxos panaszokat. Az almát sem javasolja a zöldléhez.
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A gyömbér is enyhítheti a panaszokat
A gyömbért régóta használják különböző gyomorpanaszok esetén, és Kristen Reed bostoni ápoló szerint reflux esetén is hasznos lehet.
A szakember szerint a gyömbér erős gyulladáscsökkentő, ezért segíthet enyhíteni a gyomor-bél traktus gyulladását. Emellett támogathatja a gyomor kiürülését, vagyis csökkentheti annak az ételnek a mennyiségét, amely hosszabb ideig a gyomorban marad.
Reed szerint a gyömbért például teaként lehet fogyasztani, de porított vagy frissen reszelt formában is bekerülhet az étrendbe.
A banán segít a refluxon?
A banán szintén felkerült a reflux szempontjából kedvező élelmiszerek listájára. Reed szerint a gyümölcs lúgos élelmiszer, ezért segíthet semlegesíteni a savat, és enyhítheti az irritált nyelőcső és a bélrendszer kellemetlenségeit.
A banán rostot is tartalmaz, ami segíti az emésztőrendszeren való áthaladást.
A legegyszerűbb megoldás reflux ellen: víz
A szakértők utolsó ajánlása talán a legegyszerűbb: a kávé, az üdítő és a tea helyett érdemes vizet inni. Dr. Sumana Moole, a Merus Gastroenterology & Gut Health alapítója szerint ez lehet a reflux csökkentésének leghatékonyabb étrendi változtatása. A szakember szerint a kávé és az üdítő csökkentheti az alsó nyelőcső-záróizom tónusát, ami elősegítheti a refluxot.
A víz ezzel szemben segíthet felhígítani a nyelőcsőbe került savat. Ha pedig valaki éppen refluxos panaszokat tapasztal, Moole szerint a lúgos víznek is lehet némi előnye a sav semlegesítésében.
A szakértők által kiemelt élelmiszerek tehát meglehetősen egyszerűek: zabkása, alacsony zsírtartalmú csontleves, uborkából, zellerből és spenótból készült zöldlé, gyömbér, banán és víz. A közös pont többnyire az alacsonyabb zsírtartalom, a mérsékeltebb savasság vagy a rosttartalom.
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