2026. október 11. vasárnap Brigitta, Gitta
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy férfi, akit hasi fájdalom és kellemetlen érzés gyötör, a hasát fogva ül otthon a kanapén
Egészség

Magyarok millióit kínozhatja a kellemetlen népbetegség: ezt a 6 ételt ajánlják reflux ellen az orvosok

Pénzcentrum
2026. október 11. 10:12

A reflux sokak számára ismerős, kellemetlen probléma: egy finom étkezést is könnyen tönkretehet a gyomorsav okozta maró, égő érzés. A paradicsomot, citrusféléket, zsíros húsokat és sült ételeket sokan már eleve kerülik, ha hajlamosak a refluxra, ám az orvosok és egészségügyi szakemberek szerint az sem mindegy, mit eszünk helyettük. Hat olyan ételt és italt emeltek ki, amelyek segíthetnek kordában tartani a kellemetlen tüneteket - az egyik ráadásul szinte semmibe sem kerül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A refluxos panaszokkal küzdők számára általában azok az ételek lehetnek kedvezőbbek, amelyek kevés zsírt és savat, ugyanakkor sok rostot tartalmaznak. A szakértők szerint az sem mindegy, mekkora adagot eszünk: a nagy étkezések ugyanis súlyosbíthatják a tüneteket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A HuffPost által megkérdezett szakemberek hat olyan ételt és italt emeltek ki, amelyek segíthetnek a reflux kordában tartásában.

A zabkása az egyik legjobb választás reflux ellen

A megkérdezett szakemberek közül többen is a hagyományos zabkását tartották az egyik legjobb ételnek a reflux megelőzésére.

Anna Evans texasi családápoló szerint a zabkása azért lehet jó választás, mert laktató, miközben nem különösebben zsíros, és nem olyan savas, mint például egy citrusféléket vagy paradicsomot tartalmazó reggeli.

Kapcsolódó cikkeink:

Dr. Ekta Gupta, a University of Maryland Medical Center gasztroenterológiai osztályának vezetője szerint a zabkása ráadásul gazdag oldható rostokban, ezért kíméletesebb lehet a gyomor számára, mint egy zsíros reggeli vagy péksütemény.

A szakember egy gyakori tévhitre is felhívta a figyelmet: a zabkása nem „szívja fel” a gyomorsavat. A reflux megelőzésének szerinte nem az a célja, hogy semlegesítsük a savat, hanem hogy eleve ne váltsuk ki a refluxot. A rostok az emésztés megfelelő működését is segítik, ami azért lehet fontos, mert a székrekedés a hasüregi nyomás növelésén keresztül közvetve ronthatja a refluxot.

A csontleves is szóba jöhet

A csontleves a 2010-es évek egyik népszerű egészségtrendje volt, és Daryl Gioffre táplálkozási szakértő szerint reflux esetén is érdemes lehet fogyasztani.

A meleg, könnyen emészthető ital tápláló, ugyanakkor nem terheli meg úgy a gyomrot, mint egy nagy étkezés. Gioffre ugyanakkor azt javasolja, hogy alacsonyabb zsírtartalmú változatot válasszunk, különösen akkor, ha a zsíros ételek egyébként is kiváltják a refluxot.

A szakember szerint a csontleves több, a bélrendszert támogató aminosavat, például glicint, prolint és glutamint is tartalmaz.

Zöld lé, de citrom nélkül!

A zöldségekből készült zöldlé szintén bekerült az ajánlott italok közé. Gioffre elsősorban egy alacsony savtartalmú változatot javasol, amely uborkából, zellerből és spenótból készül.

Ezek a zöldségek gazdagok ásványi anyagokban, és jó magnéziumforrásnak számítanak. A magnézium az emésztőrendszer normális izom- és idegműködését is támogatja.

Van azonban egy fontos szabály: a savas hozzávalókat érdemes kihagyni. A szakember szerint például a citromlé és más citrusfélék hozzáadása éppen ellenkező hatást válthat ki, és felerősítheti a refluxos panaszokat. Az almát sem javasolja a zöldléhez.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A gyömbér is enyhítheti a panaszokat

A gyömbért régóta használják különböző gyomorpanaszok esetén, és Kristen Reed bostoni ápoló szerint reflux esetén is hasznos lehet.

A szakember szerint a gyömbér erős gyulladáscsökkentő, ezért segíthet enyhíteni a gyomor-bél traktus gyulladását. Emellett támogathatja a gyomor kiürülését, vagyis csökkentheti annak az ételnek a mennyiségét, amely hosszabb ideig a gyomorban marad.

Reed szerint a gyömbért például teaként lehet fogyasztani, de porított vagy frissen reszelt formában is bekerülhet az étrendbe.

A banán segít a refluxon?

A banán szintén felkerült a reflux szempontjából kedvező élelmiszerek listájára. Reed szerint a gyümölcs lúgos élelmiszer, ezért segíthet semlegesíteni a savat, és enyhítheti az irritált nyelőcső és a bélrendszer kellemetlenségeit.

A banán rostot is tartalmaz, ami segíti az emésztőrendszeren való áthaladást.

A legegyszerűbb megoldás reflux ellen: víz

A szakértők utolsó ajánlása talán a legegyszerűbb: a kávé, az üdítő és a tea helyett érdemes vizet inni. Dr. Sumana Moole, a Merus Gastroenterology & Gut Health alapítója szerint ez lehet a reflux csökkentésének leghatékonyabb étrendi változtatása. A szakember szerint a kávé és az üdítő csökkentheti az alsó nyelőcső-záróizom tónusát, ami elősegítheti a refluxot.

A víz ezzel szemben segíthet felhígítani a nyelőcsőbe került savat. Ha pedig valaki éppen refluxos panaszokat tapasztal, Moole szerint a lúgos víznek is lehet némi előnye a sav semlegesítésében.

A szakértők által kiemelt élelmiszerek tehát meglehetősen egyszerűek: zabkása, alacsony zsírtartalmú csontleves, uborkából, zellerből és spenótból készült zöldlé, gyömbér, banán és víz. A közös pont többnyire az alacsonyabb zsírtartalom, a mérsékeltebb savasság vagy a rosttartalom.

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#egészség #étkezés #víz #tippek #megelőzés #étrend #táplálkozás #ételek #egészséges életmód #italok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:25
13:14
13:03
12:40
12:13
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 11.
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 11. vasárnap
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
1 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
3
3 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
4
1 hónapja
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
5
1 hónapja
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 13:03
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 06:03
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
Agrárszektor  |  2026. október 11. 12:02
Ennyi volt? Bezárják a legendás sörgyárat, sokan maradnak munka nélkül