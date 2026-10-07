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Egészség

A Covid is így kezdődött: megvan a második fertőzöttje a rejtélyes oroszországi pestiskórnak: óriási a titkolózás

Pénzcentrum
2026. október 7. 13:45

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos tájékoztatást kért Oroszországtól egy ismeretlen eredetű, halálos kimenetelű tüdőgyulladás miatt, amely egy irkutszki járványügyi intézet munkatársát érintette. Noha a laboráns pestiskutatással foglalkozott, az orosz hatóságok kizárták a pestisfertőzést, a sajtóhírek szerint ugyanakkor egy másik dolgozó is elkaphatta a rejtélyes betegséget - írja az AP News.

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Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerdán bejelentette, hogy részletes adatokat kértek Moszkvától a kórokozóról, a bevezetett járványügyi intézkedésekről, valamint arról, hogy valóban megfertőződött-e egy újabb laboráns. A pestis kutatására szakosodott első alkalmazott még múlt pénteken hunyt el az Irkutszkhoz közeli Selehov városának kórházában.

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Igor Kobzev irkutszki kormányzó és a helyi hatóságok hangsúlyozták, hogy a halál oka egyelőre azonosítatlan tüdőgyulladás volt, nem pedig pestis. Az elhunyt kontaktjainál nem mutattak ki fertőzést, és a hivatalos álláspont szerint a régióban nincs járvány. A WHO előzetes értékelése is megerősíti ezt, amely szerint a kockázat Irkutszkban közepes-alacsony, Oroszország egész területén alacsony, az európai régióban pedig rendkívül alacsony.

A nemzetközi közösség ennek ellenére feszülten figyeli az eseményeket. Donald Trump amerikai elnök hétfőn felajánlotta az Egyesült Államok segítségét, amire a Kreml nyitottnak mutatkozott. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor nagyobb átláthatóságot követelt az orosz hatóságoktól. Kiemelte, hogy az eddigi szűkös tájékoztatás miatt egyelőre nem tudni, mekkora a baj, ezért elengedhetetlen, hogy Moszkva több információt osszon meg a világgal.

A fokozott nemzetközi figyelem hátterében az áll, hogy az irkutszki intézet a cseppfertőzéssel, emberről emberre terjedő tüdőpestissel is foglalkozik. Ez a betegség legfertőzőbb és legsúlyosabb formája, amelynek lappangási ideje akár mindössze 24 óra is lehet. Bár kezeletlenül halálos kimenetelű, a WHO felhívja a figyelmet arra, hogy időben felismerve és kezelve kiváló eséllyel gyógyítható.

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Lehet, hogy nem is pestis

Mai cikkünkben közöltük azt a hírt is, miszerint Adam Kucharski epidemiológus az Independentben arra figyelmeztetett: a pestisnél is aggasztóbb lenne, ha egy eddig ismeretlen, tüdőgyulladást okozó fertőzés terjedne az emberek között. Bár erre jelenleg nincs bizonyíték, a bizonytalan helyzet felidézheti a koronavírus-járvány kezdetét, amikor még alig lehetett tudni, milyen kórokozó áll a szokatlan tüdőgyulladásos esetek mögött, és mekkora veszélyt jelenthet.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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