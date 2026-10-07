Szibériai pestis ide vagy oda, kevesen tudják, de ma is bárki elkaphatja a fekete halált: ezen a környéken már régóta terjed

Noha a legtöbben középkori járványként ismerik a pestist, a betegség ma sem tűnt el nyomtalanul, és szinte minden évben regisztrálnak megbetegedéseket Afrikában, valamint az Egyesült Államokban is. A kór ma már antibiotikumokkal hatékonyan kezelhető, orvosi ellátás nélkül azonban továbbra is halálos lehet - írja az Independent.

A témára a közelmúltban egy szibériai eset irányította rá a figyelmet. Egy pestiskutató intézet munkatársa tüdőgyulladásban hunyt el, és bár az orosz hatóságok állítása szerint a vizsgálatok nem igazolták a pestisfertőzést, az intézményt karantén alá helyezték. A meg nem erősített sajtóértesülések szerint az áldozat halálát tüdőpestis okozhatta, ami komoly riadalmat keltett Oroszországban.

A pestist a Yersinia pestis baktérium okozza, amely a rágcsálók, például a patkányok és a prérikutyák körében természetes úton kering. Az emberre leggyakrabban a fertőzött állatokon élősködő bolhák csípésével terjed át, de a fertőzött testnedvekkel való érintkezés, tüdőpestis esetén pedig cseppfertőzés útján is elkapható.

A betegségnek három fő formája létezik. A leggyakoribb a bubópestis – ismertebb nevén a fekete halál –, amelyre a fájdalmasan megduzzadt nyirokcsomók, az úgynevezett bubók jellemzők, leginkább a lágyékon, a hónaljban és a nyakon. A tüdőpestis a légutakat támadja meg, míg a szeptikémiás pestis a véráramba jutva fejti ki hatását. Az utóbbi két típus kezelés nélkül szinte kivétel nélkül halálos, de a bubópestis is gyakran ezekké alakul át, ha a beteg nem kap időben megfelelő ellátást.

Az 1990-es évek óta a legtöbb megbetegedést Afrikában, elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Madagaszkáron regisztrálták az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint. Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét esetet azonosítanak, főként a nyugati tagállamok ritkán lakott területein. Simon Clarke, a Readingi Egyetem szakértője hangsúlyozta, hogy amíg a vadon élő rágcsálópopulációk jelen vannak, a baktérium sem fog eltűnni.

Bár a pestist sosem sikerült teljesen felszámolni, a megelőzés és a gyógyítás terén komoly eredményeket értek el. A fertőzés korai stádiumban antibiotikumokkal hatékonyan kezelhető, így a legfontosabb a mielőbbi orvosi beavatkozás. Bár létezik védőoltás, a WHO kizárólag a magas kockázatú csoportoknak, például a laboratóriumi és az egészségügyi dolgozóknak javasolja a beadását, ráadásul a vakcina tüdőpestis elleni hatékonysága nem kellően bizonyított. Az Egyesült Államokban jelenleg nincs forgalomban elérhető pestis elleni oltóanyag.