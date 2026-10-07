A magyarok közel kétharmada, 64 százaléka támogatja egy jövőbeli budapesti olimpia megrendezését.
Drasztikus figyelmeztetést adtak ki a kutatók: már az 50 év alattiak sincsenek biztonságban ettől a 7 daganatos megbetegedéstől
Hét ráktípus előfordulása nőtt meg jelentősen az 50 év alattiak körében Angliában, az Egyesült Államokban és Hollandiában – derül ki a World Cancer Research Fund (WCRF) új kutatásából. A felmérés szerint az életmódbeli kockázatok évente több ezer életet követelnek - tudósított a The Guardian.
Az angol adatok szerint 2001 óta megnégyszereződött az 50 év alattiak körében diagnosztizált prosztatarákos esetek száma, így százezer főre vetítve 1-ről 3,6-ra ugrott az előfordulási arány 2023-ra. A vastagbélrák gyakorisága ugyanebben a korcsoportban több mint kétszeresére nőtt (3,9-ről 8,4-re), a méh- és a veserák előfordulása pedig szintén megduplázódott. Az emlőrák a fiatalabb korosztályban mérsékeltebb ütemben, de így is emelkedett (42-ről 47,5-re százezer főre vetítve), emellett nőtt a hasnyálmirigy-, valamint a májrákos megbetegedések száma is.
Az Egyesült Államokban az 50 év alattiak körében a veserák gyakorisága 2000 és 2023 között több mint kétszeresére nőtt, míg a vastagbél-, a méh- és a hasnyálmirigyrákos megbetegedések száma több mint 50 százalékkal emelkedett. Hollandiában a vastagbél-, a vese-, a máj- és a méhnyakrák korai megjelenése mutatott jelentős növekedést. Ezzel szemben a tüdőrák előfordulása mindhárom országban csökkent az 50 év alattiak körében, ami a dohányzás visszaszorulásának köszönhető.
A kutatók szerint a jelenség mögött elsősorban az elhízás terjedése, az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány, az alkoholfogyasztás és különféle környezeti hatások – például a légszennyezés, a vegyszerek és a mikroműanyagok – állhatnak. A rákmegbetegedések mintegy 40 százaléka hozható összefüggésbe ilyen, elvileg befolyásolható kockázati tényezőkkel. Ugyanakkor a szakértők hangsúlyozzák, hogy a rákkal kapcsolatos tudatosság növekedése és a korábbi felismerés is szerepet játszik az emelkedő esetszámokban, bár ez önmagában nem magyarázza a teljes tendenciát.
Mark Lawler, a Queen's University Belfast professzora a helyzetet "ketyegő időzített bombának" nevezte, amelyet mielőbb hatástalanítani kell, különben a megbetegedések száma tovább fog nőni. A WCRF kutatási igazgatója, Giota Mitrou szintén arra figyelmeztetett, hogy bár a rák továbbra is jóval gyakoribb az idősebb korosztályban, a fiatalabbak körében tapasztalt változásokat kiemelt kutatási és prevenciós prioritásként kell kezelni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A King's College London a Cancer Research UK finanszírozásával egy 250 ezer fős klinikai vizsgálatot indít annak feltárására, hogy a fiatalabb felnőttek körében tapasztalt vastagbélrák-növekedésben mekkora szerepe van a romló kockázati tényezőknek, és mekkora a hatékonyabb szűrésnek, valamint a diagnosztikának. A brit egészségügyi tárca közleménye szerint a korai diagnózis áll a nemzeti rákellenes terv középpontjában. A gyorsabb felismerés érdekében új technológiákat vezetnek be, bővítik a genetikai vizsgálatokat, és célzottan támogatják a fiatalkorban kialakuló daganatos betegségek kutatását.
Pillanatok alatt dőlt ágynak több mint kétszáz diák és tanár: brutális vírus bénította meg a magyar iskolát
Tömeges gyomor- és bélrendszeri fertőzés söpört végig egy Veszprém vármegyei általános iskolában.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
Öt éve lépett életbe az a szabályozás, amely büntethetővé tette a hálapénz adását és elfogadását Magyarországon.
Újabb országban bukkant fel a halálos vírus, amire nincs vakcina: meghalt egy férfi, keresik a vele utazókat
Kenya megerősítette az első ebolafertőzést az országban, miután egy hét éve a Kongói Demokratikus Köztársaságban élő kenyai állampolgár belehalt a betegségbe Nairobiban.
Most érkezett: az Egyesült Államok segítséget nyújt Oroszországnak, hogy ne törjön ki egy újabb világjárvány
Az Egyesült Államok felajánlotta segítségét Oroszországnak, miután egy szibériai kutatóintézet munkatársa feltehetően tüdőpestis következtében életét vesztette.
Így kaphatsz el durva fertőzéseket egy pillanat alatt: kiderült a hazai gyógyszertárak rejtett titka
Nem is gondolnánk, milyen könnyen összeszedhetünk egy fertőzést egy gyors gyógyszertári látogatás során
Végzetes hibát követnek el az 50 feletti magyar nők: sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már túl késő
Magyarországon évente több ezer nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, az érintett korosztály jelentős része mégsem vesz részt rendszeresen a megelőző vizsgálatokon.
63%-kal növeli a cukorbetegség kockázatát ez a népszerű étel: sokan bele sem gondolnak, milyen kockázatot vállalnak
A felfedezés pontos biológiai magyarázatot ad arra, miért jelent komoly egészségügyi kockázatot ezen húsfélék túlzott fogyasztása.
10-ből 4 embert érintett idén a káros ózonszennyezés: ez a brutális nyári forróság láthatatlan mellékhatása
A levegőminőséget nem csak a helyi kibocsátások alakítják, így a sivatagi por, az erdőtüzek füstje és más légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtehetnek,...
A krími-kongói lázat terjesztő Hyalomma kullancsok bukkantak fel Magyarországon: éberséget kérnek a kutatók a kirándulóktól
Bár a hazai áttelelés egyelőre nem bizonyított, a megfigyelt mintázat miatt kiemelten fontos a lakosság ébersége.
Az Európai Unióban 2023-ban mintegy 1,6 millió ember halálát okozták a keringési rendszer betegségei, így csaknem minden harmadik haláleset ezekhez a kórképekhez kapcsolódott.
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
A gyermekkori traumák közül nemcsak a fizikai vagy szexuális bántalmazás, hanem az érzelmi és fizikai elhanyagolás is összefügghet a felnőttkori öngyilkossági kockázattal.
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Idén is rengeteg magyar kapta meg a rettegett diagnózist: ezek a daganatos betegségek érintették a legtöbb embert
A daganatos betegségek továbbra is magyar családok tízezreinek életét változtatják meg évről évre, miközben a korai felismerésben és a szűréseken való részvételben jelentős lemaradásban van...
Kiderült az igazság a magyar orvosi ügyeletről: elképesztő összegbe kerül egyetlen vizit, miközben konganak az ürességtől
Rékassy Balázs orvos, egészségügyi közgazdász legújabb elemzése szerint a fővárosi alapellátási ügyelet biztonságos, ugyanakkor jelentős kihasználatlan kapacitással működik.
Kiderült az igazság a Magyarországon gyártott gyógyszerekről: erről mindenkinek tudnia kell, óriási átalakulást sürgetnek
A gyógyszerellátás biztonsága és a hazai gyártás jövője került középpontba a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) konferenciáján.
Szeptemberben némileg javult a mentők kiérkezési ideje, de a legsúlyosabb eseteknél mért közel 26 perces átlag még mindig messze elmarad a 15 perces céltól.
Nagyon vigyázz, ha most mész a szabadba: halálos betegséget terjesztő kullancsok bukkantak fel hazánkban
Figyelemre méltó földrajzi mintázatot mutatnak a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Kullancsfigyelő programjának 2026-os adatai.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.