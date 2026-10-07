Drasztikus figyelmeztetést adtak ki a kutatók: már az 50 év alattiak sincsenek biztonságban ettől a 7 daganatos megbetegedéstől

Hét ráktípus előfordulása nőtt meg jelentősen az 50 év alattiak körében Angliában, az Egyesült Államokban és Hollandiában – derül ki a World Cancer Research Fund (WCRF) új kutatásából. A felmérés szerint az életmódbeli kockázatok évente több ezer életet követelnek - tudósított a The Guardian.

Az angol adatok szerint 2001 óta megnégyszereződött az 50 év alattiak körében diagnosztizált prosztatarákos esetek száma, így százezer főre vetítve 1-ről 3,6-ra ugrott az előfordulási arány 2023-ra. A vastagbélrák gyakorisága ugyanebben a korcsoportban több mint kétszeresére nőtt (3,9-ről 8,4-re), a méh- és a veserák előfordulása pedig szintén megduplázódott. Az emlőrák a fiatalabb korosztályban mérsékeltebb ütemben, de így is emelkedett (42-ről 47,5-re százezer főre vetítve), emellett nőtt a hasnyálmirigy-, valamint a májrákos megbetegedések száma is.

Az Egyesült Államokban az 50 év alattiak körében a veserák gyakorisága 2000 és 2023 között több mint kétszeresére nőtt, míg a vastagbél-, a méh- és a hasnyálmirigyrákos megbetegedések száma több mint 50 százalékkal emelkedett. Hollandiában a vastagbél-, a vese-, a máj- és a méhnyakrák korai megjelenése mutatott jelentős növekedést. Ezzel szemben a tüdőrák előfordulása mindhárom országban csökkent az 50 év alattiak körében, ami a dohányzás visszaszorulásának köszönhető.

A kutatók szerint a jelenség mögött elsősorban az elhízás terjedése, az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány, az alkoholfogyasztás és különféle környezeti hatások – például a légszennyezés, a vegyszerek és a mikroműanyagok – állhatnak. A rákmegbetegedések mintegy 40 százaléka hozható összefüggésbe ilyen, elvileg befolyásolható kockázati tényezőkkel. Ugyanakkor a szakértők hangsúlyozzák, hogy a rákkal kapcsolatos tudatosság növekedése és a korábbi felismerés is szerepet játszik az emelkedő esetszámokban, bár ez önmagában nem magyarázza a teljes tendenciát.

Mark Lawler, a Queen's University Belfast professzora a helyzetet "ketyegő időzített bombának" nevezte, amelyet mielőbb hatástalanítani kell, különben a megbetegedések száma tovább fog nőni. A WCRF kutatási igazgatója, Giota Mitrou szintén arra figyelmeztetett, hogy bár a rák továbbra is jóval gyakoribb az idősebb korosztályban, a fiatalabbak körében tapasztalt változásokat kiemelt kutatási és prevenciós prioritásként kell kezelni.

A King's College London a Cancer Research UK finanszírozásával egy 250 ezer fős klinikai vizsgálatot indít annak feltárására, hogy a fiatalabb felnőttek körében tapasztalt vastagbélrák-növekedésben mekkora szerepe van a romló kockázati tényezőknek, és mekkora a hatékonyabb szűrésnek, valamint a diagnosztikának. A brit egészségügyi tárca közleménye szerint a korai diagnózis áll a nemzeti rákellenes terv középpontjában. A gyorsabb felismerés érdekében új technológiákat vezetnek be, bővítik a genetikai vizsgálatokat, és célzottan támogatják a fiatalkorban kialakuló daganatos betegségek kutatását.