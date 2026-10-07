2026. október 7. szerda Amália
19 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ráksejtek – 3D-s renderelt kép, számítógéppel generált kép (CGI) egy ráksejtről. A sejt felületének általános alakját ábrázoló kép nagyon nagy nagyításban. Orvosi kutatási koncepció.
Egészség

Drasztikus figyelmeztetést adtak ki a kutatók: már az 50 év alattiak sincsenek biztonságban ettől a 7 daganatos megbetegedéstől

Pénzcentrum
2026. október 7. 15:45

Hét ráktípus előfordulása nőtt meg jelentősen az 50 év alattiak körében Angliában, az Egyesült Államokban és Hollandiában – derül ki a World Cancer Research Fund (WCRF) új kutatásából. A felmérés szerint az életmódbeli kockázatok évente több ezer életet követelnek - tudósított a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az angol adatok szerint 2001 óta megnégyszereződött az 50 év alattiak körében diagnosztizált prosztatarákos esetek száma, így százezer főre vetítve 1-ről 3,6-ra ugrott az előfordulási arány 2023-ra. A vastagbélrák gyakorisága ugyanebben a korcsoportban több mint kétszeresére nőtt (3,9-ről 8,4-re), a méh- és a veserák előfordulása pedig szintén megduplázódott. Az emlőrák a fiatalabb korosztályban mérsékeltebb ütemben, de így is emelkedett (42-ről 47,5-re százezer főre vetítve), emellett nőtt a hasnyálmirigy-, valamint a májrákos megbetegedések száma is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Államokban az 50 év alattiak körében a veserák gyakorisága 2000 és 2023 között több mint kétszeresére nőtt, míg a vastagbél-, a méh- és a hasnyálmirigyrákos megbetegedések száma több mint 50 százalékkal emelkedett. Hollandiában a vastagbél-, a vese-, a máj- és a méhnyakrák korai megjelenése mutatott jelentős növekedést. Ezzel szemben a tüdőrák előfordulása mindhárom országban csökkent az 50 év alattiak körében, ami a dohányzás visszaszorulásának köszönhető.

A kutatók szerint a jelenség mögött elsősorban az elhízás terjedése, az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány, az alkoholfogyasztás és különféle környezeti hatások – például a légszennyezés, a vegyszerek és a mikroműanyagok – állhatnak. A rákmegbetegedések mintegy 40 százaléka hozható összefüggésbe ilyen, elvileg befolyásolható kockázati tényezőkkel. Ugyanakkor a szakértők hangsúlyozzák, hogy a rákkal kapcsolatos tudatosság növekedése és a korábbi felismerés is szerepet játszik az emelkedő esetszámokban, bár ez önmagában nem magyarázza a teljes tendenciát.

Mark Lawler, a Queen's University Belfast professzora a helyzetet "ketyegő időzített bombának" nevezte, amelyet mielőbb hatástalanítani kell, különben a megbetegedések száma tovább fog nőni. A WCRF kutatási igazgatója, Giota Mitrou szintén arra figyelmeztetett, hogy bár a rák továbbra is jóval gyakoribb az idősebb korosztályban, a fiatalabbak körében tapasztalt változásokat kiemelt kutatási és prevenciós prioritásként kell kezelni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A King's College London a Cancer Research UK finanszírozásával egy 250 ezer fős klinikai vizsgálatot indít annak feltárására, hogy a fiatalabb felnőttek körében tapasztalt vastagbélrák-növekedésben mekkora szerepe van a romló kockázati tényezőknek, és mekkora a hatékonyabb szűrésnek, valamint a diagnosztikának. A brit egészségügyi tárca közleménye szerint a korai diagnózis áll a nemzeti rákellenes terv középpontjában. A gyorsabb felismerés érdekében új technológiákat vezetnek be, bővítik a genetikai vizsgálatokat, és célzottan támogatják a fiatalkorban kialakuló daganatos betegségek kutatását.
Címlapkép: Getty Images
#elhízás #egészség #dohányzás #egyesült államok #kutatás #rák #alkoholfogyasztás #nagy-britannia #betegségek #orvostudomány
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:15
16:03
15:53
15:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
október 6. 17:37 Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 7.
Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy
2026. október 7.
Vigyázz, mit posztolsz! Egy ártatlan kép miatt is kifoszthatnak a csalók: egyre többen járnak pórul Magyarországon
2026. október 7.
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 7. szerda
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
4 napja
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
3
3 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
4
1 hónapja
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
5
1 hónapja
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 16:03
Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 13:45
A Covid is így kezdődött: megvan a második fertőzöttje a rejtélyes oroszországi pestiskórnak: óriási a titkolózás
Agrárszektor  |  2026. október 7. 15:28
Nem akármilyen hírek jöttek az ukrán földekről: erre nem sokan számítottak