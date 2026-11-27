Az elmúlt hetekben a gyengülő forint ellenére is jelentősen, literenként 65 forinttal csökkent a benzin ára Magyarországon, ami a kőolaj árának esése mellett elsősorban egy globális finomítói anomáliának köszönhető. Bár a további drasztikus áresésnek a szűkös készletek és a kedvezőtlen devizapiaci folyamatok gátat szabnak, a hazai üzemanyag jelenleg régiós szinten is kifejezetten olcsónak számít. Emellett a hazai ellátásbiztonság is stabilizálódott, mivel a stratégiai tartalékokat visszatöltötték a kötelező szintre, a finomítói kapacitások helyreálltak, a szankciós mentességet pedig meghosszabbították - írta a Portfolio.

Bár a tél beköszöntével sokakat kellemetlenül érinthetett a téli gumik beszerzési költsége, az üzemanyagárak alakulása némi kárpótlást nyújthat. Egyetlen hónap alatt 10 százalékkal, vagyis 65 forinttal lett olcsóbb a benzin literje, így az árak augusztus eleje óta nem látott szintre süllyedtek. A gázolaj árcsökkenése ennél szerényebb mértékű volt, november eleje óta mintegy 35 forinttal mérséklődött a jegyzés. Ezt a kedvező folyamatot részben a kőolaj világpiaci árának mintegy 20 százalékos esése magyarázza, amelyet a közel-keleti geopolitikai feszültségek enyhülése váltott ki. Ez azonban önmagában nem indokolna ekkora árzuhanást a hazai kutakon, hiszen a forint október vége óta közel 5 százalékot gyengült a dollárral szemben. Mivel a kőolaj világpiaci elszámolása dollárban történik, a magyar fizetőeszköz leértékelődése alapesetben drágítaná az importot.

A kiugró árcsökkenés valódi oka egy sajátos iparági folyamatban, a finomítói árrés (crack spread) beszakadásában keresendő. Az európai piacon ez a mutató – amely a feldolgozott benzin és a nyersolaj árkülönbségét jelzi – egyetlen hónap alatt 67 százalékkal, hordónként 17,2 dollárral esett vissza. Ennek hátterében az áll, hogy a világ finomítói a fokozódó dízelhiány enyhítése érdekében jelentősen felpörgették a termelést. Ennek "melléktermékeként" hatalmas mennyiségű benzin árasztotta el a piacot épp akkor, amikor a nyári utazási szezon végeztével a kereslet egyébként is visszaesett.

Bár a jelenlegi helyzet rendkívül kedvező az autósoknak, a további áresés tere már meglehetősen szűk. A felpörgetett termelés ellenére a globális benzinkészletek alacsonyak, az Egyesült Államokban például az év ezen szakaszában megszokott tízéves sáv mélypontján állnak a tartalékok. A finomítói árrések stabilizálódása, valamint a dollárral szemben tovább gyengélkedő forint egyaránt az árcsökkenés megállása felé mutat. A nemzetközi jegyzések esetleges újabb csökkenése a kedvezőtlen devizapiaci hatások miatt már csak korlátozottan jelenhetne meg a hazai kutakon.

A hazai árakat a szomszédos országokéval összevetve – ahová a határ mentén élő autósok jellemzően átjárhatnak tankolni – kiderül, hogy a magyar üzemanyag jelenleg kifejezetten olcsónak számít. Az Európai Bizottság legfrissebb adatai alapján a magyar benzin literenként 18 forinttal, a gázolaj pedig 23 forinttal marad el a régiós átlagtól, bár a környező államok között akad egy-két olyan is, ahol még ennél is némileg kedvezőbb árakkal találkozhatunk.

Az árak alakulása mellett az ellátásbiztonság is megnyugtató képet mutat. Október végére a magyar stratégiai kőolaj- és kőolajtermék-készletek ismét elérték az uniós előírások szerinti 90 napos szintet, miután tavasszal a védett árak bevezetése miatt a tartalék egy részét fel kellett szabadítani. Az év végéig a betárolt készlet jelentős részét ráadásul friss gyártású, téli minőségű üzemanyagra cserélik. A stabilitást tovább erősíti, hogy egyéves helyreállítási munka után októberben újra teljes kapacitással indult el a Mol Dunai Finomítójának egyik kulcsfontosságú üzeme. Emellett komoly garanciát jelent, hogy az amerikai kormányzat 2027 márciusáig meghosszabbította Magyarország mentességét az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól.