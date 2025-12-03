Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre.
Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?
Az egészségügyi szakemberek szerint a jelenlegi rendszer problémáit nem oldja meg a több pénz, miközben az orvosok többsége továbbra is káros befolyással bíró szereplőket lát az ágazatban, akik gyakran a magánellátásba irányítják a betegeket.
A Boston Consulting Group partnere, Újlaki Ákos a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság konferenciáján hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi struktúrába öntött több pénz változtatások nélkül csak átalakítja a meglévő problémákat, ahelyett, hogy megoldaná azokat. Erről mai cikkében a Népszava számolt be. A kialakult helyzetben az orvosok egy részének már nem éri meg többet dolgozni.
Ónodi-Szűcs Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellár-helyettese szerint a lakosság alapvető tapasztalata a közellátásról a hosszú várólisták, a rendeléseken való hosszú várakozási idő és az orvoshiány. Véleménye szerint a szakemberhiány oka, hogy a hálapénz betiltása után az orvosok a kórházakon kívül próbálják pótolni elveszett jövedelmüket kettős praxisok működtetésével.
A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet: a kórházak csak 92, a szakrendelések 96 százalékos teljesítményen működnek 2019-hez képest.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) felmérése szerint az orvosok többsége egyetért azzal, hogy társadalmilag igazságtalan helyzet alakult ki, és szabályozni kell a magán- és közellátás együttműködését. Álmos Péter, a kamara elnöke elmondta, hogy
Az orvosok mint 90 százaléka továbbra is lát olyan szereplőket az orvostársadalomban, akiknek a túlzott hatalma és befolyása káros hatással van az egészségügy működésére. Ráadásul zek az orvosok gyakran irányítják a magánellátásba a betegeiket.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kamarai elnök szerint bár kivezették a paraszolvenciát, valódi rendszerváltás nem történt meg, az "orvos oligarchák" továbbra is jelen vannak. A magánellátás vonzerejét a kiszámítható, inflációkövető bérezés és a megfelelő kommunikáció jelenti. Az orvosok úgy érzik, szükségük van az állami rendszer mellett egy "plusz lábra", amit a magánegészségügy biztosít.
A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a lakosság relatív többsége (47 százalék) támogatná, hogy az orvosok ne dolgozhassanak egyidejűleg az állami és a magánszférában, míg 41 százalék engedné a kettős foglalkoztatást. A kormánypárti szavazók 56, az ellenzékiek 45 százaléka véli úgy, hogy az orvosoknak választaniuk kellene a két szféra között.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg.
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon
Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
5979 gyermek született, és 10 333 fő vesztette életét
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
Aggasztóan kevés gyermek születik Magyarországon, ez azonban nem egyedi: régiós, európai és globális szinten is hasonló demográfiai problémakkal néznek szembe.
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be.
Ez ma az egyik legádázabb betegség: nagyon nagy a veszély, de a szakértők szerint már közel az áttörés
A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.
Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését.
Durva járvánnyal számolnak idén a szakértők: új variánsok fertőznek, mielőbb érdemes ezt kérni a házorvosnál
Megkezdődött a Covid elleni vakcinák kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe, szakértők szerint pedig az idősek különösen veszélyeztetettek lehetnek az idei influenzaszezonban.
A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.