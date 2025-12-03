2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Budapest
Kérem, ma kapja meg ezt a gyógyszerlistát orvos beteg igazolás doctor patient
Egészség

Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?

Pénzcentrum
2025. december 3. 09:53

Az egészségügyi szakemberek szerint a jelenlegi rendszer problémáit nem oldja meg a több pénz, miközben az orvosok többsége továbbra is káros befolyással bíró szereplőket lát az ágazatban, akik gyakran a magánellátásba irányítják a betegeket.

A Boston Consulting Group partnere, Újlaki Ákos a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság konferenciáján hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi struktúrába öntött több pénz változtatások nélkül csak átalakítja a meglévő problémákat, ahelyett, hogy megoldaná azokat. Erről mai cikkében a Népszava számolt be. A kialakult helyzetben az orvosok egy részének már nem éri meg többet dolgozni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ónodi-Szűcs Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellár-helyettese szerint a lakosság alapvető tapasztalata a közellátásról a hosszú várólisták, a rendeléseken való hosszú várakozási idő és az orvoshiány. Véleménye szerint a szakemberhiány oka, hogy a hálapénz betiltása után az orvosok a kórházakon kívül próbálják pótolni elveszett jövedelmüket kettős praxisok működtetésével.

A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet: a kórházak csak 92, a szakrendelések 96 százalékos teljesítményen működnek 2019-hez képest.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) felmérése szerint az orvosok többsége egyetért azzal, hogy társadalmilag igazságtalan helyzet alakult ki, és szabályozni kell a magán- és közellátás együttműködését. Álmos Péter, a kamara elnöke elmondta, hogy

Az orvosok mint 90 százaléka továbbra is lát olyan szereplőket az orvostársadalomban, akiknek a túlzott hatalma és befolyása káros hatással van az egészségügy működésére. Ráadásul zek az orvosok gyakran irányítják a magánellátásba a betegeiket. 

A kamarai elnök szerint bár kivezették a paraszolvenciát, valódi rendszerváltás nem történt meg, az "orvos oligarchák" továbbra is jelen vannak. A magánellátás vonzerejét a kiszámítható, inflációkövető bérezés és a megfelelő kommunikáció jelenti. Az orvosok úgy érzik, szükségük van az állami rendszer mellett egy "plusz lábra", amit a magánegészségügy biztosít.

A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a lakosság relatív többsége (47 százalék) támogatná, hogy az orvosok ne dolgozhassanak egyidejűleg az állami és a magánszférában, míg 41 százalék engedné a kettős foglalkoztatást. A kormánypárti szavazók 56, az ellenzékiek 45 százaléka véli úgy, hogy az orvosoknak választaniuk kellene a két szféra között.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #orvos #egészségügy #szakemberhiány #orvoshiány #betegellátás #magánegészségügy #kórházak #orvosok #magyar orvosi kamara

11:10
11:00
10:53
10:45
10:32
2025. december 3.
1
1 hónapja
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
2 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
4
3 napja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
5
3 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
