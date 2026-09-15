Kitört a botrány a magyar kórházban: rendőrök és adóellenőrök lepték el az épületet, nagyágyúk is bukhatnak

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Kedden délelőtt házkutatást tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV az Országos Onkológiai Intézetben egy gazdasági ügyben. Az intézményben ezzel párhuzamosan egy hetekkel ezelőtt indult minisztériumi vizsgálat is zajlik, amely a betegek állami és magánellátás közötti szabálytalan átirányítását hivatott feltárni - tudósított a Telex.
A hatóságok kedd délelőtti akcióját az Országos Onkológiai Intézet is megerősítette. Tájékoztatásuk szerint a nyomozók egy korábbi eszközbeszerzés jogi hátterét vizsgálják a gazdasági igazgatóságon, ám a folyamatban lévő eljárás lezárásáig nem adnak bővebb tájékoztatást.
Az intézmény körül az utóbbi időben nem ez az egyetlen visszás ügy. Augusztusban az egészségügyi miniszter már elrendelt egy átfogó vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság és az illetékes államtitkárság bevonásával.
A lépést egy súlyos visszaéléseket feltételező bejelentés előzte meg, amely szerint az intézet egyes, magánpraxissal is rendelkező orvosai szabálytalanul terelik a betegeket az állami és a magánegészségügyi intézmények között.
A jogellenes gyakorlat következtében az érintett pácienseknek sokszor több millió forintot kellett kifizetniük az ellátásukért. A gyanú szerint a szabálytalan betegterelésben a kórház orvosigazgatója, valamint Dank Magdolna főigazgató is érintett lehet.
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