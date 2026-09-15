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Egészség

Kitört a botrány a magyar kórházban: rendőrök és adóellenőrök lepték el az épületet, nagyágyúk is bukhatnak

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 17:01

Kedden délelőtt házkutatást tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV az Országos Onkológiai Intézetben egy gazdasági ügyben. Az intézményben ezzel párhuzamosan egy hetekkel ezelőtt indult minisztériumi vizsgálat is zajlik, amely a betegek állami és magánellátás közötti szabálytalan átirányítását hivatott feltárni - tudósított a Telex.

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A hatóságok kedd délelőtti akcióját az Országos Onkológiai Intézet is megerősítette. Tájékoztatásuk szerint a nyomozók egy korábbi eszközbeszerzés jogi hátterét vizsgálják a gazdasági igazgatóságon, ám a folyamatban lévő eljárás lezárásáig nem adnak bővebb tájékoztatást.

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Az intézmény körül az utóbbi időben nem ez az egyetlen visszás ügy. Augusztusban az egészségügyi miniszter már elrendelt egy átfogó vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság és az illetékes államtitkárság bevonásával.

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A lépést egy súlyos visszaéléseket feltételező bejelentés előzte meg, amely szerint az intézet egyes, magánpraxissal is rendelkező orvosai szabálytalanul terelik a betegeket az állami és a magánegészségügyi intézmények között.

A jogellenes gyakorlat következtében az érintett pácienseknek sokszor több millió forintot kellett kifizetniük az ellátásukért. A gyanú szerint a szabálytalan betegterelésben a kórház orvosigazgatója, valamint Dank Magdolna főigazgató is érintett lehet.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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