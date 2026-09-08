Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán

A világ legjobb kórháza idén az amerikai Mayo Clinic lett, miközben a dobogó második helyére egy kanadai intézmény került. A legjobb tíz között öt európai és észak-amerikai intézmény mellett izraeli és szingapúri kórház is helyet kapott, a lista élmezőnyében pedig az Egyesült Államok továbbra is meghatározó. Magyar kórház nem szerepel a 2530 egészségügyi intézmény között.

A kórházi ellátás színvonala országonként, sőt egy-egy egészségügyi rendszeren belül is jelentősen eltérhet. A világ vezető intézményeit összegző nemzetközi rangsorok ezért évről évre nagy figyelmet kapnak, különösen azok az összeállítások, amelyek több ország kórházait egyetlen globális listán vetik össze.

A Newsweek a Statistával együttműködve 2026-ban nyolcadik alkalommal állította össze a World's Best Hospitals rangsorát. Az idei összeállításban összesen 2530 kórház szerepel 32 országból, a globális rangsor pedig a világ 250 legjobbnak értékelt intézményét emeli ki. A vizsgált országok körébe idén először Törökország is bekerült.

Amerikai kórház vezeti a világrangsort

A rangsor első helyén a minnesotai Rochesterben működő Mayo Clinic végzett. Az intézmény nem először vezeti a nemzetközi mezőnyt, az elmúlt években rendre a lista élén szerepelt. A második helyre a kanadai Toronto General Hospital – University Health Network került, amely egy pozíciót javított a tavalyi eredményéhez képest. Ezzel egyidejűleg a korábban második Cleveland Clinic visszacsúszott a harmadik helyre. A dobogót tehát 2026-ban is kizárólag észak-amerikai intézmények foglalják el.

Európa legjobb eredményét a svéd Karolinska Universitetssjukhuset érte el: a stockholmi kórház a világ negyedik legjobb intézménye lett. Utána ismét két amerikai kórház következik, a bostoni Massachusetts General Hospital az ötödik, a baltimore-i Johns Hopkins Hospital pedig a hatodik helyen.

A hetedik az izraeli Sheba Medical Center, míg Németország legjobban szereplő intézménye, a berlini Charité – Universitätsmedizin Berlin a nyolcadik helyet szerezte meg. A zürichi egyetemi kórház a kilencedik, a Singapore General Hospital pedig a tizedik.

Összeállításunkban a 30 legjobb kórházat gyűjtöttük össze, ebből látszik, hogy a legtöbb toplistás intézmény, szám szerint 13 Európában található. Ezt az eredményt 11 kórházzal Észak-Amerika követi, míg Ázsiából 5, Dél-Amerikából pedig 1 intézmény került fel a listára.

Magyarország kimaradt a rangsorból, komoly gondokkal küzd a hazai kórházi rendszer

Magyar intézményt hiába keresünk a World's Best Hospitals 2026 rangsorban, Magyarország ugyanis nem tartozik a Newsweek és a Statista által vizsgált 32 ország közé. A magyar egészségügy legfrissebb adatai ugyanakkor több olyan problémára is rámutatnak, amelyek alapvetően meghatározzák a kórházi ellátás jelenlegi helyzetét.

Az egyik leglátványosabb folyamat a fekvőbeteg-kapacitások folyamatos szűkülése. A KSH 2025-ös adatai szerint 60 185 működő kórházi ágy volt Magyarországon, 1,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Egyetlen év alatt tehát több mint ezer ágy tűnt el a rendszerből, tízéves távlatban pedig még jelentősebb a visszaesés. 2015-ben még 68 600 működő ágyat tartottak nyilván, vagyis azóta több mint 8400-zal csökkent a számuk.

A kapacitások területi eloszlása is rendkívül egyenetlen. Budapesten 2025-ben tízezer lakosra 91,2 működő kórházi ágy jutott, Pest vármegyében viszont mindössze 22,2. A két térséget együtt vizsgálva 60,5 ágy jutott tízezer lakosra. Az ágykihasználtságban is komoly eltérések látszanak: a vidéki vármegyék közül Veszprémben 71,3, Baranyában 70,6 százalékos értéket mértek, míg Nógrádban csak 56,8 százalékot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem csak kórházi ágyból van egyre kevesebb

A kórházi rendszer egyik legsúlyosabb problémája a megfelelő számú szakember biztosítása. A jelenlegi országos felmérések hét különösen kritikus területet azonosítottak: a sürgősségi betegellátást, a gyermekgyógyászatot, a pszichiátriát, a belgyógyászatot, az urológiát, az érsebészetet és az intenzív ellátást. Egyes helyeken betegágyak maradnak kihasználatlanul a szakápolók hiánya miatt, a sürgősségi ellátás pedig jelentős mértékben külsős orvosokra támaszkodik.

Az alapellátás adatai ugyancsak a humánerőforrás-problémák tartósságát jelzik. A KSH szerint 2025-ben 98 fővel csökkent a háziorvosok és házi gyermekorvosok száma, így már csak 5371-en dolgoztak az országban. Különösen a gyermekorvosoknál volt nagy a visszaesés: számuk egyetlen év alatt 1253-ról 1205-re, vagyis 3,8 százalékkal csökkent.

A betöltetlen praxisok száma eközben tovább emelkedett. 2026 januárjában 6388 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisból 1006 volt betöltetlen, vagyis az összes körzet 15,7 százaléka. Ezek közül már 915 legalább fél éve üresen állt. A tartósan betöltetlen körzetekhez közel 1,24 millió ember tartozott, mintegy 110 ezerrel több, mint egy évvel korábban.

Eköyben a magyar kórházak jelentős adósságállománnyal is küzdenek, a Magyar Államkincstár július végi adatai szerint az intézmények tartozása egyetlen hónap alatt 9,5 milliárd forinttal, 59 milliárd forintra emelkedett.

Több adat vált elérhetővé a magyar kórházakról

A magyar kórházi rendszer átláthatóságában ugyanakkor fontos változás történt 2026-ban: először váltak széles körben, intézményi bontásban hozzáférhetővé egyes kórházi fertőzési adatok. Az NNGYK új felületén első körben a Clostridioides difficile-fertőzések adatai, a kórházi járványok és a 2022-es európai pont-prevalencia vizsgálat eredményei jelentek meg. Az új rendszerben már nemcsak az esetszámok, hanem például a betegforgalomhoz és az ápolási napokhoz viszonyított fertőzési mutatók, valamint a mintavétel gyakorisága is megismerhető.

Az adatokból azonban nem lehet egyszerűen „legjobb” és „legrosszabb” magyar kórházakat kijelölni. Az NNGYK szakemberei szerint a fertőzési mutatókat jelentősen befolyásolja a betegösszetétel, az intézmény profilja, az ellátott esetek súlyossága, valamint az is, milyen intenzíven keresik és diagnosztizálják a fertőzéseket. Egy magasabb esetszám ezért önmagában nem jelenti azt, hogy egy intézményben rosszabb az ellátás.