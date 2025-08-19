Nem eszik elég zöldséget, gyümölcsöt a gyerek? Ezzel a trükkel javíthatsz a helyzeten

Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal. A DélKerTÉSZ szakértői Enyingi Vivien dietetikus közreműködésével segítenek abban, hogy hogyan állítható össze olyan uzsonna, amely nemcsak csillapítja az éhséget, hanem támogatja a koncentrációt, az energiaszintet és a gyerekek egészséges fejlődését is.

Sokan nem is gondolnák, de a gyerekek napi tápanyagbevitelének akár 30-40 százaléka ezekből a tízórais és uzsonnás csomagokból származik, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mit tartalmaznak. Ezek a kisétkezések remek alkalmak arra, hogy több rostot, vitamint és ásványi anyagot juttassunk be a gyerekek szervezetébe – hangsúlyozza Enyingi Vivien dietetikus, ami kiemelten fontos, hiszen a fejlődésben lévő szervezet számára a lehető legtöbb hasznos tápanyagot kell biztosítanunk. Emellett a zöldség az uzsonnásdobozban segíti az egészséges étkezési szokások kialakítását és kiegyensúlyozottabb energiabevitelt is nyújt.

Napi 3x3: egyszerű szabály, amit az uzsonnára is alkalmazhatunk

Hazánkban egyre ismertebb az ajánlás, miszerint naponta háromszor érdemes háromféle zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani. Ez az egyszerű elv könnyedén beépíthető a délelőtti vagy délutáni uzsonnásdobozok tartalmába is, különösen, ha az alapanyagok színesek, frissek és finomak. A cél, hogy a zöldség ne kötelező elem, hanem természetes, szerethető része legyen a mindennapoknak. A napi 3x3 nem egy szigorú szabály, amit be kell tartani, sokkal inkább egy inspiráló keret, amely segíthet abban, hogy az étkezések változatosabbak, örömtelibbek és egészségesebbek legyenek.

Zöldség, amit nem tol félre a gyerek

A gyerekek gyakran bizalmatlanok a zöld színű ételekkel szemben – különösen, ha azok zöldségek. Ugyanakkor, ha édes, roppanós falatokról van szó, amelyek könnyen fogyasztható formában érkeznek az uzsonnás dobozba, meglepően nyitottak tudnak lenni. Egy maréknyi datolyaparadicsom vagy néhány édesebb paprikacsík egy szendvics mellé máris barátságosabbá teszi a tízórait. Ugyanez igaz az uborka hasábokra is, főleg, ha egy kis joghurtos mártogatóssal kínáljuk őket. Nem kell túlgondolni a dolgot: ha az étel jól néz ki, könnyen fogyasztható és nem kell vele sokat pepecselni, sokkal nagyobb eséllyel el is fogy.

Szendvicsvarázs: segítség a szülőknek, öröm a gyereknek

A tudatos étkezés a megfelelő alapanyagokkal kezdődik. A DélKerTÉSZ szezonális válogatása, a Szendvicsvarázs box olyan zöldségeket tartalmaz, mint a datolyaparadicsom, az édes TV paprika vagy kaliforniai és kápia paprika, amelyek nemcsak táplálóak, de kifejezetten jól illeszkednek a gyerekek ízléséhez is. Ezek a zöldségek természetes édes ízvilágukkal és kellemes, roppanós állagukkal könnyen elfogadhatóvá teszik a zöldségeket a gyermekek számára, így ideális választásnak bizonyulnak az iskolába. A box előnye, hogy az alapanyagokat nem kell külön kiválogatni – csak megmosni, és máris készen állnak arra, hogy a gyerekek uzsonnásdobozába kerüljenek.

Vonjuk be őket!

A gyerekek étkezési szokásainak formálása már egészen fiatal korban elkezdődhet, például azzal, hogy bevonjuk őket saját uzsonnájuk kiválasztásába vagy összeállításába. Az, hogy eldönthetik piros vagy sárga paprikát szeretnének, az önállóság érzését adja, és sokkal nagyobb eséllyel fogyasztják el azt, amit ők maguk válogattak össze. Enyingi Vivien dietetikus szerint, ha a gyerekek aktívan részt vehetnek az ételek előkészítésében, hosszú távon nyitottabbá válnak az új ízekre, szívesebben fogyasztanak változatos és színes zöldségeket, ezáltal több vitamint és rostot visznek be.

„A közös főzés amellett, hogy a kreativitásukat fejleszti, erősíti a családi köteléket, hozzájárul a gyerekek együttműködési készségének fejlődéséhez, és hosszú távon meghatározhatja szociális kapcsolataik minőségét” – tette hozzá. A szakember hangsúlyozza, hogy az ilyen apró, de következetes lépések alapozzák meg a gyerekek egészségtudatosságát.