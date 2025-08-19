Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát.
Nem eszik elég zöldséget, gyümölcsöt a gyerek? Ezzel a trükkel javíthatsz a helyzeten
Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal. A DélKerTÉSZ szakértői Enyingi Vivien dietetikus közreműködésével segítenek abban, hogy hogyan állítható össze olyan uzsonna, amely nemcsak csillapítja az éhséget, hanem támogatja a koncentrációt, az energiaszintet és a gyerekek egészséges fejlődését is.
Sokan nem is gondolnák, de a gyerekek napi tápanyagbevitelének akár 30-40 százaléka ezekből a tízórais és uzsonnás csomagokból származik, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mit tartalmaznak. Ezek a kisétkezések remek alkalmak arra, hogy több rostot, vitamint és ásványi anyagot juttassunk be a gyerekek szervezetébe – hangsúlyozza Enyingi Vivien dietetikus, ami kiemelten fontos, hiszen a fejlődésben lévő szervezet számára a lehető legtöbb hasznos tápanyagot kell biztosítanunk. Emellett a zöldség az uzsonnásdobozban segíti az egészséges étkezési szokások kialakítását és kiegyensúlyozottabb energiabevitelt is nyújt.
Napi 3x3: egyszerű szabály, amit az uzsonnára is alkalmazhatunk
Hazánkban egyre ismertebb az ajánlás, miszerint naponta háromszor érdemes háromféle zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani. Ez az egyszerű elv könnyedén beépíthető a délelőtti vagy délutáni uzsonnásdobozok tartalmába is, különösen, ha az alapanyagok színesek, frissek és finomak. A cél, hogy a zöldség ne kötelező elem, hanem természetes, szerethető része legyen a mindennapoknak. A napi 3x3 nem egy szigorú szabály, amit be kell tartani, sokkal inkább egy inspiráló keret, amely segíthet abban, hogy az étkezések változatosabbak, örömtelibbek és egészségesebbek legyenek.
Zöldség, amit nem tol félre a gyerek
A gyerekek gyakran bizalmatlanok a zöld színű ételekkel szemben – különösen, ha azok zöldségek. Ugyanakkor, ha édes, roppanós falatokról van szó, amelyek könnyen fogyasztható formában érkeznek az uzsonnás dobozba, meglepően nyitottak tudnak lenni. Egy maréknyi datolyaparadicsom vagy néhány édesebb paprikacsík egy szendvics mellé máris barátságosabbá teszi a tízórait. Ugyanez igaz az uborka hasábokra is, főleg, ha egy kis joghurtos mártogatóssal kínáljuk őket. Nem kell túlgondolni a dolgot: ha az étel jól néz ki, könnyen fogyasztható és nem kell vele sokat pepecselni, sokkal nagyobb eséllyel el is fogy.
Szendvicsvarázs: segítség a szülőknek, öröm a gyereknek
A tudatos étkezés a megfelelő alapanyagokkal kezdődik. A DélKerTÉSZ szezonális válogatása, a Szendvicsvarázs box olyan zöldségeket tartalmaz, mint a datolyaparadicsom, az édes TV paprika vagy kaliforniai és kápia paprika, amelyek nemcsak táplálóak, de kifejezetten jól illeszkednek a gyerekek ízléséhez is. Ezek a zöldségek természetes édes ízvilágukkal és kellemes, roppanós állagukkal könnyen elfogadhatóvá teszik a zöldségeket a gyermekek számára, így ideális választásnak bizonyulnak az iskolába. A box előnye, hogy az alapanyagokat nem kell külön kiválogatni – csak megmosni, és máris készen állnak arra, hogy a gyerekek uzsonnásdobozába kerüljenek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Vonjuk be őket!
A gyerekek étkezési szokásainak formálása már egészen fiatal korban elkezdődhet, például azzal, hogy bevonjuk őket saját uzsonnájuk kiválasztásába vagy összeállításába. Az, hogy eldönthetik piros vagy sárga paprikát szeretnének, az önállóság érzését adja, és sokkal nagyobb eséllyel fogyasztják el azt, amit ők maguk válogattak össze. Enyingi Vivien dietetikus szerint, ha a gyerekek aktívan részt vehetnek az ételek előkészítésében, hosszú távon nyitottabbá válnak az új ízekre, szívesebben fogyasztanak változatos és színes zöldségeket, ezáltal több vitamint és rostot visznek be.
„A közös főzés amellett, hogy a kreativitásukat fejleszti, erősíti a családi köteléket, hozzájárul a gyerekek együttműködési készségének fejlődéséhez, és hosszú távon meghatározhatja szociális kapcsolataik minőségét” – tette hozzá. A szakember hangsúlyozza, hogy az ilyen apró, de következetes lépések alapozzák meg a gyerekek egészségtudatosságát.
A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
A magas hőmérséklet és páratartalom hatással van a szervezet hőháztartására, ami befolyásolja az erőkifejtést, az állóképességet és a koncentrációt is.
Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten.
33% nem bízik az oltásokban Magyarországon – mi áll a bizalmatlanság mögött? Nézd meg a legfrissebb adatokat a CHART by Pénzcentrum friss videójában!
NKFH figyelmeztetést adott ki: veszélyes lehet egy Kínából származó, virágmintás üvegpohár, amelyből határértéket meghaladó mennyiségű ólom és kadmium oldódhat ki.
Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.
A szakértő figyelmeztet, hogy az alvás közbeni fülbevalóviselés komoly károkat okozhat a fülbe.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!
A Chikungunya-fertőzés jellemzője a hirtelen fellépő láz, melyet gyakran súlyos ízületi fájdalom kísér.
A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről.
Az amerikai egészségügyi hatóság megfontolás tárgyává tette a Pfizer 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina engedélyének visszavonását.
Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött.
Két átfogó svéd kutatás eredményei megcáfolják azt az elterjedt nézetet, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több betegséggel járna.
Az EESZT kétnapos leállása után volt, ahol a gyógyszerészeket hibáztatták a betegek.
Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással.
Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.