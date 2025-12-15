Rámehet erre az egészséged az ünnepi készülődésben: sokan nem figyelnek rá, pedig nagy veszélyt jelez

Az év végi időszak sokak számára az elcsendesedés helyett fokozott fizikai és lelki igénybevételt jelent. Egy felmérés szerint a magyarok 73 százaléka már egy átlagos munkanapon is legalább közepes mértékű stresszt él át, a karácsony előtti időszakban pedig a munkafolyamatok lezárása, az ajándékvásárlás, az ünnepi készülődés, a családi elvárások miatt tovább nő a terhelés. Azonban a tartós stressz nemcsak lelki, hanem komoly fiziológiai következményekkel is járhat, ami rövid és hosszú távon is megviseli a szervezetet.

A hosszan fennálló stressz hatására megemelkedik a kortizol- és adrenalinszint, a test pedig „készenléti üzemmódba” kapcsol. Ennek hatására felgyorsul a szívverés, emelkedik a vérnyomás, gyengül az immunrendszer és lelassul az emésztés.

A szakrendeléseken az ünnepek környékén egyre több páciens jelentkezik mellkasi fájdalommal, nehézlégzéssel vagy gyomorpanaszokkal – ezek a tünetek gyakran a szív- és érrendszer túlterheltségére utalnak, amelyben a stressz, alváshiány, túlevés és alkoholfogyasztás egyaránt szerepet játszanak.

A testünk szorosan reagál a lelki állapotunkra. A tartós feszültség nemcsak átmeneti rosszulléthez, hanem hosszabb távon hormonális zavarokhoz, anyagcsere-problémákhoz, vagy akár szívritmus-eltérésekhez is vezethet. Fontos, hogy időben felismerjük a jeleket és ne csak a tüneteket kezeljük, hanem az okokat is feltárjuk

– hangsúlyozza Dr. Brousilné Dr. Tersztyánszky Rita, az Affidea Magyarország belgyógyász-angiológusa, járóbeteg-ellátásért felelős orvosigazgatója.

Ünnepi túlevés és alkoholfogyasztás: rejtett kockázatok

Az ünnepi asztalnál tipikus a „dömpingszerű” étkezés: nagy mennyiségű, zsíros, nehezen emészthető ételek, édességek és alkohol kerül a szervezetbe rövid idő alatt. Ez nemcsak a gyomor-bélrendszert terheli meg, hanem a szívre is jelentős többletterhelést ró.

Rövid távon ez alvásromláshoz, teltségérzéshez, görcsös gyomortáji fájdalomhoz, émelygéshez, hasnyálmirigy- vagy epehólyag-gyulladáshoz vezethet, hosszabb távon pedig súlygyarapodást, elhízást okoz, ami a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfontosabb kockázati tényezője. A rendszertelen étkezés és a nagy mennyiségű cukor- és zsírbevitel később akár cukorbetegséget is eredményezhet. Ráadásul az alkohol, koffein, stressz és túlevés kombinációja kiválthatja az úgynevezett „holiday heart szindrómát”, amely átmeneti szívdobogást, mellkasi fájdalmat és légszomjat okozhat akár egészséges embereknél is.

Mikor forduljunk orvoshoz és milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni?

Az orvosigazgató szerint különösen azoknak ajánlott az év végi vagy év eleji kontroll, akik ismert szív- és érrendszeri, endokrin vagy anyagcsere-betegséggel élnek, illetve a megelőző félévben nem vettek részt általános laborvizsgálaton. Egy komplex laborcsomag – ionháztartás, vércukor, koleszterin- és vérzsírszintek, vese- és májfunkció, pajzsmirigy-paraméterek, gyulladásos markerek – átfogó képet adhat a szervezet aktuális állapotáról, sokszor panaszmentes időszakban is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mellkasi fájdalom, terhelésre jelentkező nehézlégzés, hirtelen szívdobogásérzés, tartósan emelkedett vérnyomás, megmagyarázhatatlan fáradtság, jelentős súlyváltozás vagy tartós emésztési panasz esetén mindenképpen javasolt kardiológiai, gasztroenterológiai, nőgyógyászati vagy endokrinológiai szakvizsgálat, illetve a szükséges képalkotó és labordiagnosztikai ellenőrzések elvégzése.

Tudatosság az ünnepi asztalnál

Az ünnepi időszakban a mértékletesség a legfontosabb: többszöri, kisebb étkezések, rostban gazdag előételek, kevesebb cukor és zsír, illetve a desszertek és az alkohol mennyiségének tudatos korlátozása segítik az emésztést és csökkentik a szervezet terhelését. Az ünnepi étkezés lehet egyszerre finom és kímélő, ugyanis néhány tudatos választással sokat tehetünk a szívünk egészségéért.

A szakember szerint az új év jó alkalom arra, hogy a klasszikus fogadalmak mellé az egészségmegőrzés is felkerüljön a listára.

Érdemes tudatosan megtervezni az éves szűréseket, időpontot foglalni kardiológiai, endokrinológiai, nőgyógyászati vagy általános laborvizsgálatra, és ebbe bevonni a családtagokat is. Az egészségvédelem közös, támogató élmény is lehet

– tette hozzá.