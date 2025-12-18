A karácsony kiváló alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük a halfogyasztás hagyományát és egészségmegőrző szerepét.
Globális világjárványra figyelmeztetnek tudósok: ebből nagy baj lehet
A tudósok évek óta figyelmeztetnek: a madárinfluenza, ismertebb nevén H5N1, bármikor olyan ugrást tehet a madarakról az emberre, amely globális egészségügyi válságot okozhat.
A vírus az 1990-es évek végén jelent meg Kínában. Azóta tartósan jelen van Dél- és Délkelet-Ázsiában, és időről időre embereket is megfertőz. A WHO adatai szerint 2003 és 2025 augusztusa között 25 országban 990 igazolt emberi megbetegedést regisztráltak, 475 halálesettel. Ez közel 48 százalékos halálozási arány - írja a BBC.
Csak az Egyesült Államokban eddig több mint 180 millió madarat érintett a vírus. Több mint ezer tejgazdaságban jelent meg 18 szövetségi államban, és legalább 70 embert – többnyire mezőgazdasági dolgozókat – fertőzött meg, egy halálos áldozattal. Indiában januárban egy állatmentő központban három tigris és egy leopárd pusztult el a fertőzés miatt.
Az embereknél a tünetek súlyos influenzára emlékeztetnek: magas láz, köhögés, torokfájás, izomfájdalom, esetenként kötőhártya-gyulladás jelentkezik. Vannak olyan fertőzöttek is, akiknél egyáltalán nem alakulnak ki tünetek. Az emberekre jelentett kockázat egyelőre alacsony, de a hatóságok szorosan figyelik, történik-e olyan változás, amely megkönnyítené a vírus terjedését.
Ezt a félelmet szem előtt tartva két indiai kutató, Philip Cherian és Gautam Menon, az Ashoka Egyetem munkatársai új, szakértői bírálaton átesett modellt készítettek. A BMC Public Health folyóiratban megjelent tanulmány valós adatok és számítógépes szimulációk segítségével vizsgálja, hogyan terjedhetne a vírus az emberek között, és milyen korai beavatkozások állíthatnák meg.
"Az H5N1-járvány veszélye valós, de jobb megfigyeléssel és gyorsabb közegészségügyi válaszlépésekkel megelőzhető" – mondta Menon professzor.
A kutatók szerint egy madárinfluenza-járvány csendesen kezdődne: egyetlen fertőzött madár adná át a vírust egy embernek – valószínűleg gazdálkodónak vagy piaci árusnak. A valódi veszélyt nem ez az első fertőzés jelentené, hanem az, ami utána következik: a tartós emberről emberre terjedés.
Mivel egy valós járvány kezdetén csak hiányos adatok állnak rendelkezésre, a kutatók a BharatSim nevű, nyílt forráskódú szimulációs platformot használták, amelyet eredetileg a Covid–19 terjedésének modellezésére fejlesztettek ki. A döntéshozók számára a legfontosabb tanulság az, hogy milyen szűk a cselekvési ablak, mielőtt a járvány elszabadulna. A tanulmány szerint ha a megbetegedések száma meghaladja a kettőt-tízet, a betegség nagy valószínűséggel túljut a közvetlen és másodlagos kontaktokon.
Ha már két eset észlelésekor karanténba helyezik az érintett háztartásokat, a járvány szinte biztosan megfékezhető. Ha viszont csak tíz esetnél lépnek közbe, addigra a fertőzés nagy valószínűséggel már eléri a tágabb közösséget.
A kutatók egyetlen tamil nádúi falut modelleztek a Namakkal körzetben, India baromfitenyésztésének egyik központjában. A térségben több mint 1600 baromfifarm működik, mintegy 70 millió csirkével, és naponta több mint 60 millió tojást termelnek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szimulációban a vírus egy munkahelyen – farmon vagy piacon – jelenik meg, és először az ott dolgozókat fertőzi meg. Ezután az ő otthonaikban, az iskolákban és más munkahelyeken terjed tovább. Az eredmények egyértelműek voltak. A madarak leölése működő beavatkozás, de csak akkor, ha még azelőtt megtörténik, hogy a vírus embert fertőzne meg.
Ha a kórokozó már átterjedt emberre, az időzítés döntővé válik. A fertőzöttek elkülönítése és a háztartások karanténba helyezése megállíthatja a vírust a másodlagos szakaszban. Amint azonban harmadlagos fertőzések jelennek meg – vagyis ismerősök ismerősei fertőződnek meg –, a járvány elszabadul, hacsak a hatóságok nem vezetnek be szigorúbb intézkedéseket, például lezárásokat.
A célzott oltás azáltal segít, hogy megemeli azt a küszöböt, amelynél a vírus fenn tudja tartani magát a közösségben, de a háztartásokon belüli azonnali kockázatot kevéssé csökkenti. A szimulációk egy kényes egyensúlyra is rámutattak: a túl korán bevezetett karantén hosszú időre együtt tartja a családokat, növelve az esélyt, hogy a fertőzött átadja a vírust az együtt élőknek. A túl későn elrendelt karantén viszont alig lassítja a járványt.
Szimá Lakdavala, az atlantai Emory Egyetem virológusa hozzáteszi, hogy a modell "nagyon hatékony influenzaterjedést feltételez", miközben a valóságban nem minden törzs terjed egyformán, és újabb kutatások szerint csak a fertőzöttek egy része juttat fertőző vírust a levegőbe.
Ha az H5N1 sikeresen megtelepedne az emberi populációban, Lakdavala szerint "nagy fennakadást okozna, valószínűleg inkább a 2009-es sertésinfluenza-járványhoz hasonlót, mint a Covidhoz". Ennek oka, hogy az influenzajárványokra ma már jobban fel vagyunk készülve: léteznek bevált vírusellenes szerek, amelyek hatásosak az H5N1-törzsek ellen, és raktáron vannak H5-vakcinák is.
Az elbizakodottság azonban hiba lenne. Ha az H5N1 tartósan megtelepszik az emberekben, keveredhet a már létező influenzatörzsekkel, ami "kaotikus és kiszámíthatatlan szezonális járványokat" válthat ki.
Az indiai kutatók szerint a szimulációkat valós időben is lehet futtatni, és folyamatosan frissíteni a beérkező adatokkal. További finomításokkal a modell értékes eszközzé válhat a közegészségügyi tisztviselők kezében a járvány legkorábbi szakaszában, képet adva arról, mely lépések számítanak igazán, mielőtt a megfékezés ablaka végleg bezárulna.
Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.
Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek szedése után.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
Európa öregszik, de Magyarországon belül is óriásiak a különbségek. Hol élnek a leghosszabb ideig, és mit jelent ez a jövőnkre nézve?
A kávéfogyasztás egészségmegőrző hatásait számos kutatás igazolta, köztük a Semmelweis Egyetemé is. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztjuk az italt.
A TikTok algoritmusa előnyben részesíti a mentális egészséggel kapcsolatos tartalmakat.
Rámehet erre az egészséged az ünnepi készülődésben: sokan nem figyelnek rá, pedig nagy veszélyt jelez
Egy felmérés szerint a magyarok 73 százaléka már egy átlagos munkanapon is legalább közepes mértékű stresszt él át, a karácsony előtti időszakban tovább nő a...
A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon.
Felmondásba kergetik a gyerekorvost az oltásellenes szülők: ellátás nélkül maradhat egy egész Pest megyei város
Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette.
Brutálisan beütött az influenza Magyarországon: megszólalt Kemenesi Gábor - rájuk vadászik az új variáns
Korábban indult az idei influenzaszezon, új vírusváltozat is megjelent - erről ír hosszabban Kemenesi Gábor, virológus.
Miért választják egyre többen a gyermektelen életet? Pszichológust kérdeztünk a döntés mögötti okokról.
Ez ugyanolyan népbetegség, mint a szívbetegségek vagy a rák, ám a társadalom és a kormányzat is jóval kevesebb figyelmet fordít rá.
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek
Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt.
Még nincs vége: sokkoló irányt vett a budapesti tömeges ételmérgezés ügye - minden ebbe az irányba mutat
Büntetőeljárás indult a XIII. kerületi tömeges ételmérgezés ügyében, amely során közel 600 ember, többségében gyermek betegedett meg Norovírus-fertőzés következtében.
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
Pfizer, amely a BioNTech-kel együttműködve szintén mRNS-alapú COVID-19 vakcinát gyárt.
Magyarországon óriási különbségek vannak a csecsemők túlélési esélyeiben: míg Budapest jól teljesít, több keleti térség még mindig Európa legkockázatosabbjai közé tartozik.
A gyanúsítottat eredetileg halált okozó testi sértéssel vádolták, de a letartóztatásakor ezt emberöléssé minősítették át.
Balázs Péter 2007-től összesen 14 éven keresztül vezette a Szigligeti Színházat.
A kezelést összesen kilenc gyermek és két felnőtt beteg kapta meg, közülük heten remisszióban vannak.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.