2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Shot of a senior woman lying in a hospital bed and coughing
Egészség

Sokk a várólistákon: volt kórház, ahol két évig váratták a térdprotézisre szoruló betegeket

Pénzcentrum
2025. december 18. 15:04

Jelentősen nőtt a műtéti várólisták hossza az állami egészségügyben: míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint.

A NEAK legfrissebb statisztikái alapján a három leghosszabb várólistával rendelkező beavatkozás továbbra is a térdprotézis, a csípőprotézis és a szürkehályog-műtét. Ezekre a beavatkozásokra augusztusban még 31,5 ezer fő várakozott, decemberre azonban ez a szám már 32,7 ezerre növekedett.

A részletes adatok szerint térdprotézisre mintegy 590-nel, csípőprotézisre 180-nal, míg szürkehályog-műtétre 370-nel több beteg várakozott decemberben az augusztusi állapothoz képest - tudósított a Telex.

Az éves tendenciát vizsgálva még markánsabb a növekedés: januárban 27,3 ezer páciens várakozott a három legkeresettebb műtétre, ez decemberre 32,6 ezerre emelkedett. A növekedés elsősorban a térd- és csípőprotézis-beavatkozásoknál volt tapasztalható, míg a szürkehályog-műtéteknél az év elejéhez képest enyhe csökkenés mutatkozott, bár augusztus óta itt is hosszabbodtak a várólisták.

Mi folyik a magyar kórházakban? Rengeteg beteg vár műtétre hosszú hónapok óta: itt a friss várólista
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.

A várakozási idők tekintetében térdprotézis esetében az elmúlt fél évben átlagosan 289 napot kellett várniuk a betegeknek a műtétre. Egyes intézményekben azonban ennél jóval hosszabb várakozási időkkel is számolni kellett: a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban korábban 735 napig is elhúzódhatott a várakozás, bár decemberre itt javult a helyzet. Ekkor már a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben volt a leghosszabb, 530 napos várakozási idő.

Csípőprotézis esetében átlagosan 136 napot, szürkehályog-műtétre pedig 45 napot kellett várniuk a betegeknek.

Fontos megjegyezni, hogy a NEAK által közölt adatok nem tartalmazzák azokat a betegeket, akik 60 napon belül hozzájutottak az ellátáshoz. Az egészségbiztosító ugyanis a kötelezően vezetett listák mellett külön vezeti a kapacitáshiány miatti várólistákat, amelyeknél csak akkor kötelező a nyilvántartás, ha a várakozási idő meghaladja a 60 napot.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #egészségügy #műtét #beteg #betegek #neak #egészségügyi ellátórendszer

