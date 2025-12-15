2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mobiltelefon használata
Egészség

Sokkoló dolog derült ki a TikTokról: elég egyetlen videót megnézni, és máris megvan a baj

Pénzcentrum
2025. december 15. 16:44

A TikTok algoritmusa a mentális egészséggel kapcsolatos tartalmakat számos más népszerű téma – például a politikai tartalmak, a macskás vagy a Taylor Swift videók – elé sorolja, derül ki a Washington Post elemzéséből. A vizsgálat során közel 900 amerikai TikTok-felhasználó osztotta meg nézettségi adatait.

Az elemzés szerint a mentális egészséggel foglalkozó videók „ragadósabbak”, mint a legtöbb más tartalom: egyetlen megtekintés után is könnyen további hasonló videók jelennek meg a feedben, és később is nehezebben szoríthatók ki a felhasználó hírfolyamából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Olyan volt, mint egy nyúl üreg – egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedsz” – fogalmazott Amy Russell, aki a TikTok segítségével ismerte fel magán az ADHD tüneteit.

Kapcsolódó cikkeink:

Hogyan lehet beleesni a TikTok „nyúl üregébe”?

A Washington Post elemzése alapján már néhány mentális egészséggel kapcsolatos videó megtekintése vagy akár átugrása is tartósan befolyásolhatja a feed összetételét. Egy átlagos TikTok-hírfolyamban a videók körülbelül 3 százaléka érint mentális egészségügyi témákat.

Ezek a tartalmak más kategóriákhoz képest jobban megragadnak a felhasználók emlékezetében, és az algoritmus is „kitartóbban” ajánlja őket. Egy mentális egészségről szóló videó megtekintése után átlagosan két további videót kell továbblapozni ahhoz, hogy a feed visszatérjen a korábbi állapotához.

„Az algoritmus lényegében azt mondja: »Ha tetszett ez az ADHD-ról szóló videó – még ha félrevezető is –, akkor adunk még egyet«” – magyarázta Anthony Yeung pszichiáter. Szerinte így alakul ki egy különösen káros visszacsatolási hurok, amelyben a téves információk egymást erősítik.

Az orvosok szerint a jelenség kézzelfogható hatással van a mentális egészségügyi ellátásra is. Yeung elmondta, hogy kétféleképpen látja az ADHD-t: az egyik a közösségi médiában tárgyalt, a másik pedig az, ami a valódi betegeknél tapasztalható.

Kapcsolódó cikkeink:

Segítség és csapda egyszerre

Amy Russell számára a TikTokon megjelenő mentális egészséggel kapcsolatos videók kezdetben azt az érzést keltették, hogy végre megértik. Az ADHD-vel való együttélésről szóló tanácsok és humoros történetek ismerősnek tűntek neki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Két év után végül orvoshoz fordult kivizsgálásra. A diagnózis – elmondása szerint – jelentősen javította az életminőségét: gyógyszeres kezelést kapott, és új stratégiákat sajátított el a mindennapi feladatok elvégzésére. A változást részben a TikToknak tulajdonítja.

Egy problémával azonban továbbra is küzd: az ADHD-vel kapcsolatos videókat képtelen eltüntetni a feedjéből. Minél tovább görget, annál furcsább és egyre kevésbé megbízható tartalmakkal találkozik. Azok a próbálkozásai, hogy kevesebb ilyen videót lásson – például továbblapozással vagy az interakciók elkerülésével – eddig nem hoztak eredményt.

Szakértők szerint mindez összefügg azzal, hogy egyre többen fordulnak a közösségi médiához egészségügyi információkért, többek közt azért is, mert sokan szembesülnek a szakemberek hiányával, az ellátáshoz való hozzáférés és annak megfizethetőségének nehézségeivel, valamint a társadalmi megbélyegzéssel.

A közösségi médiában elérhető tartalmak különösen a hátrányos helyzetű vagy aluldiagnosztizált csoportok számára segíthetnek abban, hogy jobban megértsék saját állapotukat. Azt azonban, hogy mindez milyen következményekkel jár hosszú távon, és mi történik az első felismerés után, ritkán vizsgálják rendszerszinten.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #betegség #pszichológia #közösségi média #mentális egészség #tiktok #mentális betegségek #ADHD #diagnózis

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:32
17:16
17:01
16:52
16:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
2 hete
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
1 hónapja
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
4
4 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
5
1 hónapja
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 16:04
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 15:41
379 millió forintért lehetsz Orbán Viktor szomszédja, itt a hirdetés, ezt neked is látnod kell!
Agrárszektor  |  2025. december 15. 16:32
Érkezik a havazás karácsonykor? Térképen mutatjuk, hol, mi várható