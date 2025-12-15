Sokkoló dolog derült ki a TikTokról: elég egyetlen videót megnézni, és máris megvan a baj

John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.
A TikTok algoritmusa a mentális egészséggel kapcsolatos tartalmakat számos más népszerű téma – például a politikai tartalmak, a macskás vagy a Taylor Swift videók – elé sorolja, derül ki a Washington Post elemzéséből. A vizsgálat során közel 900 amerikai TikTok-felhasználó osztotta meg nézettségi adatait.
Az elemzés szerint a mentális egészséggel foglalkozó videók „ragadósabbak”, mint a legtöbb más tartalom: egyetlen megtekintés után is könnyen további hasonló videók jelennek meg a feedben, és később is nehezebben szoríthatók ki a felhasználó hírfolyamából.
„Olyan volt, mint egy nyúl üreg – egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedsz” – fogalmazott Amy Russell, aki a TikTok segítségével ismerte fel magán az ADHD tüneteit.
Hogyan lehet beleesni a TikTok „nyúl üregébe”?
A Washington Post elemzése alapján már néhány mentális egészséggel kapcsolatos videó megtekintése vagy akár átugrása is tartósan befolyásolhatja a feed összetételét. Egy átlagos TikTok-hírfolyamban a videók körülbelül 3 százaléka érint mentális egészségügyi témákat.
Ezek a tartalmak más kategóriákhoz képest jobban megragadnak a felhasználók emlékezetében, és az algoritmus is „kitartóbban” ajánlja őket. Egy mentális egészségről szóló videó megtekintése után átlagosan két további videót kell továbblapozni ahhoz, hogy a feed visszatérjen a korábbi állapotához.
„Az algoritmus lényegében azt mondja: »Ha tetszett ez az ADHD-ról szóló videó – még ha félrevezető is –, akkor adunk még egyet«” – magyarázta Anthony Yeung pszichiáter. Szerinte így alakul ki egy különösen káros visszacsatolási hurok, amelyben a téves információk egymást erősítik.
Az orvosok szerint a jelenség kézzelfogható hatással van a mentális egészségügyi ellátásra is. Yeung elmondta, hogy kétféleképpen látja az ADHD-t: az egyik a közösségi médiában tárgyalt, a másik pedig az, ami a valódi betegeknél tapasztalható.
Segítség és csapda egyszerre
Amy Russell számára a TikTokon megjelenő mentális egészséggel kapcsolatos videók kezdetben azt az érzést keltették, hogy végre megértik. Az ADHD-vel való együttélésről szóló tanácsok és humoros történetek ismerősnek tűntek neki.
Két év után végül orvoshoz fordult kivizsgálásra. A diagnózis – elmondása szerint – jelentősen javította az életminőségét: gyógyszeres kezelést kapott, és új stratégiákat sajátított el a mindennapi feladatok elvégzésére. A változást részben a TikToknak tulajdonítja.
Egy problémával azonban továbbra is küzd: az ADHD-vel kapcsolatos videókat képtelen eltüntetni a feedjéből. Minél tovább görget, annál furcsább és egyre kevésbé megbízható tartalmakkal találkozik. Azok a próbálkozásai, hogy kevesebb ilyen videót lásson – például továbblapozással vagy az interakciók elkerülésével – eddig nem hoztak eredményt.
Szakértők szerint mindez összefügg azzal, hogy egyre többen fordulnak a közösségi médiához egészségügyi információkért, többek közt azért is, mert sokan szembesülnek a szakemberek hiányával, az ellátáshoz való hozzáférés és annak megfizethetőségének nehézségeivel, valamint a társadalmi megbélyegzéssel.
A közösségi médiában elérhető tartalmak különösen a hátrányos helyzetű vagy aluldiagnosztizált csoportok számára segíthetnek abban, hogy jobban megértsék saját állapotukat. Azt azonban, hogy mindez milyen következményekkel jár hosszú távon, és mi történik az első felismerés után, ritkán vizsgálják rendszerszinten.
