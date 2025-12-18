Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.
Ne higgy a fogorvosodnak: ezek a kezelések inkább csak ártanak, mint használnak
Amit évtizedek óta igazságnak hiszünk a fogászatban, sokszor inkább árt, mint használ. Egy tapasztalt szakember most sorra veszi azokat a tévhiteket, amelyek felesleges kezelésekhez és hosszú távú problémákhoz vezethetnek.
A fogászatban rengeteg olyan „aranyszabály” él, amelyet sokáig megkérdőjelezhetetlen igazságnak hittünk – pedig ma már tudjuk, hogy nem minden esetben szolgálják a páciensek érdekeit. Dr. Konrád László fogorvos, nemzetközi szakértő több évtizedes tapasztalata alapján mutatja meg, mely fogászati tévhiteket érdemes újragondolni.
Minden fogat meg kell menteni „minden áron”
„Az egyetemen úgy tanultuk: minden fogat meg kell tartani. Negyven év tapasztalat után azonban látom, hogy ez nem mindig a beteg javát szolgálja” – kezdi Dr. Konrád. Ha egy fog szerkezete már kevésbé mint 50%-ban ép, és a gyökér vagy az íny állapota veszélyezteti a szervezet egészségét, a fog megtartása több kárt okozhat, mint hasznot. A fájdalommentes, traumamentes kezelés sokkal többet ér, mint az, hogy erőltetve megtartsunk egy fogat.
A gyökérkezelés hosszú távon mindig megoldás
„Életem során ezrével gyökérkezelt fogakat láttam, és hosszú távon azt tapasztalom: sokszor többet ártanak, mint használnak” – mondja a szakértő.
A gyökérkezelés során a fog belseje elhalt szövetekkel és baktériumokkal telik meg, ami gócként akár a teljes szervezetet is befolyásolhatja. Még ha a fog nem fáj, vagy a röntgen nem mutat eltérést, a szervezetet folyamatosan terhelheti. Emiatt sok esetben az eltávolítást és implantációt javasolja, hogy hosszú távon biztosítsa az egészséget.
A fehér, műanyag tömés tartós megoldás
Sokan automatikusan a kompozit tömésekre gondolnak, pedig ezek átlagosan 3–5 évig tartanak. „A műanyag tömések zsugorodnak, repedéseket okoznak, elszíneződnek, és gyakran kell cserélni őket. Ez a fog anyagát is gyengíti, és előbb-utóbb gyökérkezeléshez vagy koronához vezethet” – magyarázza a fogorvos. A modern megoldás a laboratóriumban készített kerámia inlay: akár 20–25 évig is kitart, kevésbé kopik, és megőrzi a fog természetes szerkezetét.
A fogágybetegség nem veszélyes, ha nem fáj
„A parodontitis csendes gyilkos: sokáig tünetmentes, de közben pusztítja az ínyt és a csontot” – figyelmeztet a szakember. A dohányzás, cukorbetegség, illetve egyéb krónikus betegségek fokozzák a kockázatot, és a gócos fogak, gyökérkezelt fogak mellett a fogágybetegség akár az egész szervezetet is terhelheti. A megelőzés kulcsa a rendszeres professzionális tisztítás, az alapos otthoni szájápolás, és a vitaminok, nyomelemek támogatása (C-, D-, K2-vitamin, Q10, magnézium, OPC).
A rossz fogazat genetikai „sorsszerűség”
Sokan hiszik, hogy a rossz fogakat örökölni lehet, és előre meg van írva a fogak sorsa. Dr. Konrád szerint „ez tévhit: a fogszuvasodás és a fogágybetegség nem genetikai, hanem fertőző és életmódbeli jellegű. Elsősorban a megfelelő szájhigiénia, valamint a családi szokások, az étkezési kultúra, a dohányzás mind hatással vannak arra, milyen lesz a fogazat egészsége.”
A fogaink egészsége tehát a saját kezünkben van: rendszeres gondozással, tudatos életmóddal és professzionális kezelésekkel akár élethosszig megtarthatók.
