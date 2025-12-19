2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Meleg étel a szegényeknek és hajléktalanoknak
Egészség

Itt lesz ételosztás 2025 karácsonyán Budapesten: több ezer embert várnak a Krisna-hívők

Pénzcentrum/MTI
2025. december 19. 10:15

A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak. A Planetárium melletti helyszínen naponta több mint ezer embert várnak a szervezők.

A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg a háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomát. A budapesti étel- és élelmiszercsomag-osztás minden rászoruló számára nyitott, és a Planetárium épülete mellett zajlik. A szervezők naponta több mint 1000 ember részvételére számítanak.

Az Ételt az Életért Misszió, a Krisna-tudatú hívők szegényélelmezési programja évente országosan több mint 1 millió adag ételt és mintegy 200 tonna élelmiszert oszt ki. Az adventi időszakban 10 000 adag ünnepi ebédet és több ezer tartós élelmiszercsomagot juttatnak el a rászorulókhoz, ezzel az egyik legnagyobb hazai karácsonyi segélyakciót valósítják meg.

A kiosztott csomagok 15–17 féle tartós élelmiszert tartalmaznak, köztük alapvető konyhai hozzávalókat és egyéb élelmiszereket. A csomagok mennyiségük és összetételük alapján több hónapra nyújthatnak segítséget a kedvezményezettek számára.

Az akciót minden évben közéleti, vallási és kulturális szereplők is támogatják. Idén az ételosztásban részt vesz többek között Fischer Iván karmester, Geszler Dorottya műsorvezető, Hodász András, Karácsony Gergely főpolgármester, Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Szadai-Rácz Ildikó, az Ételt az Életért jószolgálati követe.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #karacsony #élelmiszer #Budapest #ételosztás #jótékonyság #adomány #advent #segítség #főpolgármester #rászorulók #vallás

Erről ne maradj le!
