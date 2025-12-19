2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt.
Nincs mit szépíteni, népességkatasztrófa felé robog Magyarország: döbbenet, milyen kevés gyerek születik
Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében 5582 gyermek született, és 9686 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 11, a halálozásoké 9,3%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 6,2%-kal emelkedett - közölte a KSH.
2025 novemberében 5582 gyermek született, 11%-kal, 666-tal kevesebb, mint 2024 novemberében. 9686 fő vesztette életét, 9,3%-kal, 989-cel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024. novemberi 4427-tel szemben 4104 fő volt. 2893 pár kötött házasságot, 6,2%-kal, 169-cel több, mint egy évvel korábban.
Ezer lakosra 7,1 élveszületés és 12,4 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,8, a halálozási arányszám 1,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 novemberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 5,3 főre csökkent. Ezer lakosra 3,7 házasságkötés jutott, 0,2 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.
2025. január–novemberben 65 913 gyermek jött világra, 7,4%-kal, 5269-cel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–májusban 8,9, június–júliusban 1,7, augusztus–novemberben pedig 8,4%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban.
A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt. Ezer 15–49 éves nőre 35,1 élveszületés jutott, 2,0 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. 112 722-en haltak meg, 2,6%-kal, 3027-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–júniusban 3,4%-kal többen, míg július–novemberben 9,8%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.
A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 46 809 fő volt, 5,0%-kal több az előző évi 44 567 fős értéknél. 44 330 pár kötött házasságot, 0,5%-kal, 221-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–áprilisban 6,1, június–augusztusban 7,8%-kal kevesebb, míg májusban 2,4, szeptember–novemberben 13%-kal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos időszakaiban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,6 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–novemberében. A természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,4 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 5,1 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbival.
2024. december és 2025. november között 72 242 gyermek született, 7,1%-kal, 5549-cel kevesebb a megelőző 12 havinál. 124 443-an haltak meg, 3,1%-kal, 3965-tel kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. 46 340 pár kötött házasságot, 1,9%-kal, 877-tel kevesebb a megelőző 12 havinál. Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,4 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb, mint a korábbi időszakban.
A karácsony kiváló alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük a halfogyasztás hagyományát és egészségmegőrző szerepét.
Amit évtizedek óta igazságnak hiszünk a fogászatban, sokszor inkább árt, mint használ.
Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.
Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.
Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek szedése után.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
Európa öregszik, de Magyarországon belül is óriásiak a különbségek. Hol élnek a leghosszabb ideig, és mit jelent ez a jövőnkre nézve?
A kávéfogyasztás egészségmegőrző hatásait számos kutatás igazolta, köztük a Semmelweis Egyetemé is. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztjuk az italt.
A TikTok algoritmusa előnyben részesíti a mentális egészséggel kapcsolatos tartalmakat.
Rámehet erre az egészséged az ünnepi készülődésben: sokan nem figyelnek rá, pedig nagy veszélyt jelez
Egy felmérés szerint a magyarok 73 százaléka már egy átlagos munkanapon is legalább közepes mértékű stresszt él át, a karácsony előtti időszakban tovább nő a...
A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon.
Felmondásba kergetik a gyerekorvost az oltásellenes szülők: ellátás nélkül maradhat egy egész Pest megyei város
Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette.
Brutálisan beütött az influenza Magyarországon: megszólalt Kemenesi Gábor - rájuk vadászik az új variáns
Korábban indult az idei influenzaszezon, új vírusváltozat is megjelent - erről ír hosszabban Kemenesi Gábor, virológus.
Miért választják egyre többen a gyermektelen életet? Pszichológust kérdeztünk a döntés mögötti okokról.
Ez ugyanolyan népbetegség, mint a szívbetegségek vagy a rák, ám a társadalom és a kormányzat is jóval kevesebb figyelmet fordít rá.
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek
Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt.
Még nincs vége: sokkoló irányt vett a budapesti tömeges ételmérgezés ügye - minden ebbe az irányba mutat
Büntetőeljárás indult a XIII. kerületi tömeges ételmérgezés ügyében, amely során közel 600 ember, többségében gyermek betegedett meg Norovírus-fertőzés következtében.
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
Pfizer, amely a BioNTech-kel együttműködve szintén mRNS-alapú COVID-19 vakcinát gyárt.
Magyarországon óriási különbségek vannak a csecsemők túlélési esélyeiben: míg Budapest jól teljesít, több keleti térség még mindig Európa legkockázatosabbjai közé tartozik.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.