Rémisztő dolog derült ki a népszerű csodagyógyszerről: pert indítanak a gyártó ellen
Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek - például a nagyon népszerű Ozempic - szedése után - írta a Reuters.
Egy szövetségi bírói testület hétfőn úgy döntött, hogy egy pennsylvaniai bíróságon központosítja a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen indított, egyre növekvő számú pert. A keresetek szerint a páciensek részlegesen vagy teljesen elvesztették látásukat a cégek népszerű fogyókúrás gyógyszereinek szedése közben.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Testülete a Többkerületi Perekről (U.S. Judicial Panel on Multidistrict Litigation) egyetértett a felperesekkel abban, hogy az eseteket külön többkerületi perként (MDL) kell kezelni a philadelphiai szövetségi bíróságon, nem pedig a már meglévő, ugyanezen bíróságon folyó, a gyógyszerek emésztőrendszeri mellékhatásaival kapcsolatos tömeges perhez kell csatolni.
Bár a sérülések különbözőek, a két többkerületi per között lesz átfedés, ezért külön folytatódnak, de ugyanazon bíró, Karen Marston szövetségi kerületi bíró előtt, közölte a testület.
Az új MDL-ben szereplő keresetek szerint a gyógyszerek, köztük a Novo Nordisk Ozempic, Wegovy és Saxenda, valamint az Eli Lilly Trulicity készítményei nem-artériás elülső iszkémiás optikus neuropátiát okozhatnak. Ez egy olyan állapot, amely akkor következik be, amikor a látóideghez vezető véráramlás elzáródik vagy csökken, ami vaksághoz vezethet.
A gyógyszerek az úgynevezett GLP-1 agonisták injektálható gyógyszercsoportjába tartoznak, amelyek egy olyan hormont utánoznak, amely lassítja az emésztést és segít az embereknek hosszabb ideig jóllakottnak érezni magukat. Eredetileg cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki őket, de a gyógyszerek egyes változatait ma már fogyásra is használják.
Jelenleg 30 optikus neuropátiával kapcsolatos per van folyamatban szövetségi bíróságon, és több mint 40 állami bíróságon. A perek 2024 júliusa után kezdtek megjelenni, amikor egy tanulmány leírta a gyógyszerekkel összefüggő potenciális kockázatot. A gastroparesis (gyomorürülési zavar) miatti MDL-ben közel 3000 per van folyamatban a bírósági nyilvántartások szerint.
A vállalatok cáfolták a gastroparesissel és az optikus neuropátiával kapcsolatos állításokat, bírósági beadványaikban azzal érvelve, hogy a gastroparesis kockázata jól ismert, és hogy a vállalatok nem változtathatják meg a gyógyszerek összetételét az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) jóváhagyása nélkül.
