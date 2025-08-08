Lassan vége a lecsószezonnak: még mindig ezek a zöldségek a toplistán

Nyáron a Kifli.hu vásárlói legszívesebben magyar zöldségeket tesznek a kosarukba. Az idei toplistát a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti. Ez jól mutatja, hogy egyre többen keresik a hazai, frissen szedett zöldségeket, főképp a lecsófőzési szezonban.

Az idei nyári friss termék toplistáját a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti. Június és július folyamán az online szupermarket vásárlói összesen 21 438 rendelést adtak le friss magyar zöldségekre. Ezek aránya a tavalyi évhez képest nem változott, az eladási mennyiségek viszont növekedtek, ami jól mutatja a belföldi szezonális termények iránti folyamatosan növekvő keresletet. A klasszikus lecsóalapanyagok – paprika, paradicsom és hagyma – iránti kereslet minden évben július végétől augusztus közepéig tetőzik. Ez az időszak nemcsak a friss fogyasztás csúcspontja, hanem a befőzési szezoné is, amikor sokan télre is elteszik a nyár ízeit.

A tudatos vásárlás trendje a lecsó-alapanyagoknál is megjelent: ezek 11 százalékát bio termékekből választották a vásárlók. „Amint elindul a szezon, minden import terméket igyekszünk belföldi forrásra cserélni – ez igaz a konvencionális és a bio termékekre is” – mondta a Kifli.hu zöldségkategória-menedzsere, Annus Kornél. „A magyar termelők támogatása mellett a frissesség és az íz az, amiért a vásárlóink újra és újra a hazai terményeket választják.”