2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.
Lassan vége a lecsószezonnak: még mindig ezek a zöldségek a toplistán
Nyáron a Kifli.hu vásárlói legszívesebben magyar zöldségeket tesznek a kosarukba. Az idei toplistát a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti. Ez jól mutatja, hogy egyre többen keresik a hazai, frissen szedett zöldségeket, főképp a lecsófőzési szezonban.
Az idei nyári friss termék toplistáját a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti. Június és július folyamán az online szupermarket vásárlói összesen 21 438 rendelést adtak le friss magyar zöldségekre. Ezek aránya a tavalyi évhez képest nem változott, az eladási mennyiségek viszont növekedtek, ami jól mutatja a belföldi szezonális termények iránti folyamatosan növekvő keresletet. A klasszikus lecsóalapanyagok – paprika, paradicsom és hagyma – iránti kereslet minden évben július végétől augusztus közepéig tetőzik. Ez az időszak nemcsak a friss fogyasztás csúcspontja, hanem a befőzési szezoné is, amikor sokan télre is elteszik a nyár ízeit.
A tudatos vásárlás trendje a lecsó-alapanyagoknál is megjelent: ezek 11 százalékát bio termékekből választották a vásárlók. „Amint elindul a szezon, minden import terméket igyekszünk belföldi forrásra cserélni – ez igaz a konvencionális és a bio termékekre is” – mondta a Kifli.hu zöldségkategória-menedzsere, Annus Kornél. „A magyar termelők támogatása mellett a frissesség és az íz az, amiért a vásárlóink újra és újra a hazai terményeket választják.”
Honnan érkeznek hamisított és csempészett dohánytermékek hazánkba? És vajon hogyan váltunk egyszerre cél-, forrás- és tranzitországgá az európai feketepiacon? Mutatjuk!
A McDonald's eladásai végre növekedésnek indultak, részben a "Minecraft Movie" akciójának köszönhetően, amely a gyorsétterem-lánc eddigi legnagyobb marketingkampánya volt.
A Claire's kiegészítőket árusító üzletlánc másodszor is csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, miközben a csökkenő vásárlószám és az online verseny miatt küzd a fennmaradásért.
Vitamint áruló cégre csaptak le a magyar hatóságok: erős dolgokat állítanak, nem javasolják a vásárlást
Figyelemzavar, hiperaktivitás enyhítésének ígéretével dobták piacra a vitamint, csakhogy ez szabálytalan.
A hipermarketlánc ezzel a diszkontok, mint a Lidl, Aldi vagy Penny modellje felé mozdul el, miközben a piacot kormányzati megszorítások is nehezítik.
Gyászos képet festenek a magyar boltok: rengeteg vásárló szenved a drágulástól, messze még a fellendülés
Bár júniusban éves alapon 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, a szektor szereplői szerint messze nem egyértelmű a fellendülés.
A brit reklámfelügyeleti hatóság betiltott két Zara-reklámot, mert a bennük szereplő modellek túlságosan soványnak tűntek.
Drágább, mint valaha: egyes helyeken már közel 1 000 forintba is kerül egy kiló alma Magyarországon
Akadozik a palackvisszaváltási rendszer: az automaták túlterheltek, gyakran leállnak, mindig nagy a sor
Egy évvel a palackvisszaváltási rendszer bevezetése után továbbra is jelentős problémák tapasztalhatók.
A kutatás rávilágít, hogy a vásárlói döntéseket ma már egyértelműen a közösségi tapasztalatok határozzák meg.
A vállalat statisztikái szerint a programban részt vevő vásárlók körülbelül fele az ingyenes próbaidőszak után fizetős előfizetésre vált.
Óriási bajban a legendás svájci luxusóragyártók: elképesztő pofont kaptak, talán fel sem tudnak állni
Trump 39%-os vámja megrázta a svájci óragyártókat, a Richemont és a Swatch részvényei volatilissé váltak.
Trump felfüggesztette a globális vámmentességi kiskaput, ami jelentősen érinti a kínai e-kereskedelmi óriásokat és az amerikai fogyasztókat.
Az olasz versenyhivatal sűlyos bírságot szabott ki a Shein fast fashion online kiskereskedőre a termékei környezeti hatásával kapcsolatos megtévesztő tájékoztatás miatt.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról.
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR...
Miközben egyre több országban ösztönöznék az egészséges étkezést, a valóságban épp az ellenkezője történik. Az árak legyőzik a törekvéseket.
Augusztus 2-án a Lidl Magyarország egy meglepetésekkel teli kampány keretében mutatta be legújabb divatikonját.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.