Most érkezett: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon

Járványügyi megelőzés miatt csütörtöktől látogatási korlátozás lép életbe a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.

A közlés szerint egy beteghez a látogatási időben egyszerre legfeljebb két látogató érkezhet, akik maximum 15 percet tölthetnek a kórházban. Látogatást kizárólag egészséges, fertőzéses tüneteket nem mutató személyek tehetnek.

A kórház felhívta a figyelmet arra is, hogy a zalaegerszegi intézmény területén az orr-szájmaszk használata ajánlott.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy December 1-jétől kötelező maszkviselés és részleges látogatási tilalom lép életbe a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban a járványügyi helyzet miatt.

