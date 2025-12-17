2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A sebész a műtét előtt maszkot visel a fertőzés megelőzése érdekében.
Egészség

Most érkezett: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon

Pénzcentrum
2025. december 17. 15:13

Járványügyi megelőzés miatt csütörtöktől látogatási korlátozás lép életbe a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.

A közlés szerint egy beteghez a látogatási időben egyszerre legfeljebb két látogató érkezhet, akik maximum 15 percet tölthetnek a kórházban. Látogatást kizárólag egészséges, fertőzéses tüneteket nem mutató személyek tehetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kórház felhívta a figyelmet arra is, hogy a zalaegerszegi intézmény területén az orr-szájmaszk használata ajánlott.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy December 1-jétől kötelező maszkviselés és részleges látogatási tilalom lép életbe a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban a járványügyi helyzet miatt.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #járvány #fertőzés #egészségügy #intézkedés #veszprém #látogatási tilalom #maszkviselés #zalaegerszeg #zala

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:20
16:13
16:02
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
2 hete
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
2 napja
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
4
1 hónapja
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
4 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 16:13
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autót is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 16:02
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
Agrárszektor  |  2025. december 17. 15:31
Súlyos gond ütött be Magyarországon: ez padlóra küldte a gazdákat