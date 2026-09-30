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Autó

Befellegzett a dízelautóknak Magyarországon? Elpártoltak a vevők, de az árak nem tágítanak

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 16:35

Miközben ma megérkezik a dízelautósoknak járó támogatás első részlete, a használtautó-piacon már jó ideje látszik a dízelek iránti érdeklődés visszaesése. A Használtautó.hu 2026. január és augusztus közötti adatai szerint 13,8 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett használt dízelautókra, mint egy évvel korábban. A kínálati átlagár közben nem csökkent, hanem 1,3 százalékkal emelkedett.

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A dízelautókra érkező érdeklődések száma 1,239 millióról 1,068 millióra esett vissza egy év alatt. Eközben a meghirdetett dízelek száma 6 százalékkal, mintegy 186 ezerre mérséklődött.  Ez azt jelenti, hogy egy dízelhirdetésre idén átlagosan 5,7 érdeklődés jutott, szemben a tavalyi 6,3-mal.

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Az árak viszont nem követték a kereslet visszaesését. A meghirdetett dízelek átlagára 4,72 millió forintról 4,78 millióra emelkedett, ami 1,3 százalékos drágulásnak felel meg. A kínálatban szereplő dízelautók átlagosan 13 évesek és 226 ezer kilométert futottak. Ezek az értékek egy év alatt alig változtak.

A legnépszerűbb dízel továbbra is a Volkswagen Passat. A modellre az év első nyolc hónapjában 49 ezer érdeklődés érkezett, ezzel jelentős előnnyel vezeti a toplistát. A második helyen a BMW X sorozat áll 34 ezer érdeklődéssel, míg a harmadik a Skoda Octavia 32 ezerrel. A Passat előnye a BMW X sorozathoz képest mintegy 44 százalék.

A tízes toplistát erősen uralják a német gyártók. A BMW három, a Volkswagen és az Audi két-két, a Mercedes-Benz pedig egy modellel szerepel. Mellettük a Skoda és a Ford tudott bekerülni a legkeresettebb tíz dízel közé.

A tíz legnépszerűbb modell az összes dízelautó iránti érdeklődés 27,7 százalékát gyűjtötte be, miközben a dízelhirdetések 28,3 százalékát adta. Nem feltétlenül ugyanazok a modellek a legvonzóbbak, amelyekre összességében a legtöbb érdeklődés érkezik. Ha ugyanis azt nézzük, hogy egy-egy hirdetésre hány érdeklődő jutott, a Mercedes-Benz E-osztály áll az élen.

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Az E-osztály 3400 hirdetésére összesen 22 ezer érdeklődés érkezett, vagyis egy hirdetésre átlagosan 6,4 érdeklődő jutott. A BMW X sorozat 6,0-s, a Volkswagen Passat pedig 5,7-es értékkel következik. A tíz legkeresettebb modell átlagára 2,3 és 11,3 millió forint között szóródik. A legolcsóbb a Ford Focus, míg a BMW X sorozat a legdrágább a toplistán. Az Audi A4 és a Volkswagen Golf közben a mezőny legidősebb modelljei közé tartozik, átlagéletkoruk meghaladja a 15 évet.

A Használtautó.hu szerint a dízel iránti kereslet visszaesése ellenére a Volkswagen Passat továbbra is stabil szereplő a piacon. Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint a modell nagy futásteljesítmény mellett is népszerű, az alkatrészellátása kedvező, és családi autóként, illetve munkaeszközként is használható.

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Közben ma egy másik fontos esemény is érinti a dízeleseket. Megkezdődik a 20 ezer forintos dízeltámogatás folyósítása. A támogatás a kizárólag dízelüzemű, legfeljebb 110 kilowatt, vagyis 150 lóerő teljesítményű személyautók után járhat. A teljes összeg magánszemélyenként 20 ezer forint, és nem kell külön igényelni. A Magyar Államkincstár a NAV rendelkezésére álló adatai alapján automatikusan folyósítja.

A pénz fő szabály szerint négy részletben érkezik. Az első utalás szeptember 30-án, a következő október 30-án, majd november 13-án és december 7-én esedékes. A támogatás adómentes.

Fontos, hogy a támogatás nem minden dízelautó után jár automatikusan. A jogosultság magánszemélyhez kötődik, és egy személy csak egy személyautó után kaphatja meg a támogatást. A jogosultak körébe az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők is beletartozhatnak.

A támogatás a jelenlegi használtautó-piaci adatok alapján ugyanakkor nem fordította meg a dízelek iránti kereslet hosszabb távú trendjét. A mostani adatok azt mutatják, hogy kevesebb érdeklődő nézelődik a dízelhirdetések között, miközben az átlagos kínálati ár továbbra is emelkedik.

A Használtautó.hu szerint a mostani támogatás az autóvásárlásokat már nem befolyásolja közvetlenül, mivel a jogosultságot a járműnyilvántartás meghatározott időpontjai alapján állapítják meg. Aki most keres dízelt, annak ezért továbbra is elsősorban az autó állapotát, futásteljesítményét és teljesítményét érdemes figyelembe vennie.
Címlapkép: Getty Images
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