Új tiltótábla jöhet a magyar utakon: itt vannak a tervezett KRESZ-változás részletei, ekkor élesedne a rollerszigor

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az elektromos rollerek közlekedését alapjaiban átalakító rendelettervezetet, amely szigorúbb szabályokat vezetne be a rolleresek számára. A javaslatban szerepel a 14 éves alsó korhatár, a kötelező bukósisakviselés és a sebességkorlátozás, valamint egy új, elektromos rollerek behajtását tiltó közlekedési tábla is megjelenhet az utakon. A módosítások 2027 januárjától léphetnek hatályba.

Jelentősen átalakítaná az elektromos rollerek közúti közlekedésének szabályait a kormány. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet külön kategóriába sorolná a kis- és nagy teljesítményű motoros rollereket, amelyekre eltérő előírások vonatkoznának - Magyar Péter korábbi bejelentésével összhangban. Az új szabályozás egyebek mellett életkori korlátozást, kötelező bukósisakviselést és sebességlimitet is meghatározna. A tervezet 2027. január 1-jén lépne hatályba.

A javaslat a KRESZ-t és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról szóló kormányrendeletet is módosítaná. A kis teljesítményű rollerekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának. Ezeket kizárólag olyan személy vezethetné, aki már betöltötte a 14. életévét.

A vezető szervezetében semmilyen, alkoholfogyasztásból származó alkohol nem lehetne, vagyis az elektromos rolleresekre is zéró tolerancia vonatkozna.

A 18 év alatti rollereseknek kötelező lenne becsatolt kerékpáros fejvédőt vagy motorkerékpár-bukósisakot viselniük. A kis teljesítményű járművekkel legfeljebb 25 kilométer per órás sebességgel lehetne közlekedni.

Külön szabályokat kapnának a bérelhető elektromos rollerek is. A meghatározott szolgáltatási területen, díj ellenében, digitális platformon keresztül előzetesen regisztrált felhasználók számára elérhető kölcsönzött rollereknél nem lenne kötelező a bukósisak viselése. Ezekkel a járművekkel ugyanakkor legfeljebb 20 kilométer per órás sebességgel lehetne haladni.

A nagy teljesítményű rollerekre szigorúbb előírások jöhetnek

A tervezet külön kategóriaként kezelné a nagy teljesítményű motoros rollereket, amelyeknél a kétkerekű segédmotoros kerékpárokra vonatkozó közlekedési szabályokat kellene alkalmazni. Ilyen járművet kizárólag 16. életévét betöltött személy vezethetne, és számára minden esetben kötelező lenne a becsatolt motorkerékpár-bukósisak viselése.

A tervezet szerint a nagy teljesítményű motoros rollerek vezetéséhez nem lenne szükség külön, meghatározott kategóriájú jogosítványra: Magyarországon bármely nemzetközi kategóriára érvényes vezetői engedéllyel lehetne használni ezeket a járműveket.

A szabályozás mindkét rollerkategóriánál megtiltaná az utasszállítást, vagyis motoros rollerrel nem lehetne másik személyt vinni. Emellett kerékpár-utánfutót vagy egyéb vontatmányt sem lehetne hozzájuk kapcsolni.

Új közlekedési táblák is jönnek

A módosítás a közúti jelzőtáblákra vonatkozó szabályokat is érintené. A tervezet egy új, motoros rollerek behajtását tiltó jelzőtábla bevezetésével számol, így az önkormányzatok és az útkezelők a jövőben külön is korlátozhatnák ezeknek a járműveknek a behajtását egyes útszakaszokra.

Motoros rollerrel behajtani tilos tábla

A szöveg több meglévő közlekedési szabályt is kiegészítene a motoros rollerekre vonatkozó rendelkezésekkel, például az előzés, a kanyarodás és a kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásával kapcsolatban.

A rendelettervezet jelenleg társadalmi egyeztetésen van, tehát a benne szereplő előírások még nem tekinthetők hatályos szabályoknak. Amennyiben a kormány elfogadja a javaslatot, a módosítások 2027. január 1-jén léphetnek életbe.