2026. november 3. kedd Győző
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy ember egy elektromos robogón áll egy ösvényen. A nap ragyog, az ösvény két oldalát fák szegélyezik. A képen egy tiszta nap látható, a környéken nincs senki.
Autó

Új tiltótábla jöhet a magyar utakon: itt vannak a tervezett KRESZ-változás részletei, ekkor élesedne a rollerszigor

Pénzcentrum
2026. november 3. 08:04 3 perc

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az elektromos rollerek közlekedését alapjaiban átalakító rendelettervezetet, amely szigorúbb szabályokat vezetne be a rolleresek számára. A javaslatban szerepel a 14 éves alsó korhatár, a kötelező bukósisakviselés és a sebességkorlátozás, valamint egy új, elektromos rollerek behajtását tiltó közlekedési tábla is megjelenhet az utakon. A módosítások 2027 januárjától léphetnek hatályba.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Jelentősen átalakítaná az elektromos rollerek közúti közlekedésének szabályait a kormány. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet külön kategóriába sorolná a kis- és nagy teljesítményű motoros rollereket, amelyekre eltérő előírások vonatkoznának - Magyar Péter korábbi bejelentésével összhangban. Az új szabályozás egyebek mellett életkori korlátozást, kötelező bukósisakviselést és sebességlimitet is meghatározna. A tervezet 2027. január 1-jén lépne hatályba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A javaslat a KRESZ-t és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról szóló kormányrendeletet is módosítaná. A kis teljesítményű rollerekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának. Ezeket kizárólag olyan személy vezethetné, aki már betöltötte a 14. életévét.

A vezető szervezetében semmilyen, alkoholfogyasztásból származó alkohol nem lehetne, vagyis az elektromos rolleresekre is zéró tolerancia vonatkozna.

A 18 év alatti rollereseknek kötelező lenne becsatolt kerékpáros fejvédőt vagy motorkerékpár-bukósisakot viselniük. A kis teljesítményű járművekkel legfeljebb 25 kilométer per órás sebességgel lehetne közlekedni.

Kapcsolódó cikkeink:

Külön szabályokat kapnának a bérelhető elektromos rollerek is. A meghatározott szolgáltatási területen, díj ellenében, digitális platformon keresztül előzetesen regisztrált felhasználók számára elérhető kölcsönzött rollereknél nem lenne kötelező a bukósisak viselése. Ezekkel a járművekkel ugyanakkor legfeljebb 20 kilométer per órás sebességgel lehetne haladni.

A nagy teljesítményű rollerekre szigorúbb előírások jöhetnek

A tervezet külön kategóriaként kezelné a nagy teljesítményű motoros rollereket, amelyeknél a kétkerekű segédmotoros kerékpárokra vonatkozó közlekedési szabályokat kellene alkalmazni. Ilyen járművet kizárólag 16. életévét betöltött személy vezethetne, és számára minden esetben kötelező lenne a becsatolt motorkerékpár-bukósisak viselése.

A tervezet szerint a nagy teljesítményű motoros rollerek vezetéséhez nem lenne szükség külön, meghatározott kategóriájú jogosítványra: Magyarországon bármely nemzetközi kategóriára érvényes vezetői engedéllyel lehetne használni ezeket a járműveket.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szabályozás mindkét rollerkategóriánál megtiltaná az utasszállítást, vagyis motoros rollerrel nem lehetne másik személyt vinni. Emellett kerékpár-utánfutót vagy egyéb vontatmányt sem lehetne hozzájuk kapcsolni.

Új közlekedési táblák is jönnek

A módosítás a közúti jelzőtáblákra vonatkozó szabályokat is érintené. A tervezet egy új, motoros rollerek behajtását tiltó jelzőtábla bevezetésével számol, így az önkormányzatok és az útkezelők a jövőben külön is korlátozhatnák ezeknek a járműveknek a behajtását egyes útszakaszokra.

Motoros rollerrel behajtani tilos táblaMotoros rollerrel behajtani tilos tábla

A szöveg több meglévő közlekedési szabályt is kiegészítene a motoros rollerekre vonatkozó rendelkezésekkel, például az előzés, a kanyarodás és a kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásával kapcsolatban.

A rendelettervezet jelenleg társadalmi egyeztetésen van, tehát a benne szereplő előírások még nem tekinthetők hatályos szabályoknak. Amennyiben a kormány elfogadja a javaslatot, a módosítások 2027. január 1-jén léphetnek életbe.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #kormány #kresz #alkohol #szigorítás #szabályozás #roller #közlekedésbiztonság #elektromos jármű #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:02
08:55
08:44
08:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 13:35 Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 2.
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
2026. november 2.
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
2026. november 2.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
2
1 hónapja
Meglépték: jön a hatósági üzemanyagár, erre kell készülni a kutakon
3
1 hónapja
Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek
4
2 hete
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
5
7 napja
Ennyi volt, lehúzza a rolót az Audi-gyár egyik beszállítója: az egész üzemet beszántják 2026 végén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 07:01
Állj, ki ne húzd! Sok hobbikertész elköveti ezt a végzetes hibát: íme a trükk, amivel jövőre is terem a paprika
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 06:28
Tesla, Dacia, Hyundai, BYD is fennakadt a teszten: iskolatáska fényvisszaverője zavarta meg a vészfékezőt, a szervizben kérdezz rá a szoftverfrissítésre
Agrárszektor  |  2026. november 3. 08:17
Hidegzuhany: tömegesen utasítják el a magyar gazdák pályázatait