Egyetlen nap alatt fogadták el a szigorítást: így állítanák meg az ezermilliárdos vagyonkimentést Magyarországon

A Tisza-kormány egyetlen nap alatt vitte át az Országgyűlésen azt a törvénymódosítást, amelynek célja az állami bankok és magántőkealapok korábban kihelyezett ezermilliárdos forrásainak védelme, valamint a vagyonkimentés megakadályozása. Az új szabályozás azonnali hatállyal szigorítja a hitelezési feltételeket, és teljes átvilágítást rendel el az állami hátterű finanszírozásban.

Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes hétfőn nyújtotta be a javaslatot, amelyet az Országgyűlés alig 24 óra alatt el is fogadott. Kármán András pénzügyminiszter a rendkívüli gyorsaságot és a szakbizottsági tárgyalás mellőzését azzal indokolta, hogy azonnal gátat kell szabni a vagyonkimentési kísérleteknek. Az intézkedés azokat a kiskapukat zárja be, amelyeket még az előző kormány hagyott az állami finanszírozási rendszerben.

A tét hatalmas, hiszen az elmúlt években az állami pénzintézetek, így az Eximbank és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) több ezer milliárd forintnyi hitellel és garanciával támogatták a jellemzően az előző rendszerhez kötődő magáncégeket. A Transparency International Magyarország adatai szerint ráadásul 2013 óta több mint 2600 milliárd forintnyi közpénz áramlott a magántőkealapokba. A probléma gyökerét eddig az jelentette, hogy az állam sok esetben akkor sem tudott érdemi kontrollt gyakorolni ezen alapok alapkezelői felett, ha a befektetési jegyek többségével rendelkezett - írta a 24.hu.

Az elfogadott jogszabály alapjaiban változtatja meg az állami tulajdonú bankok finanszírozási gyakorlatát. Korábban ugyanis, ha az MFB, az Eximbank vagy a MEHIB állami kezességvállalást nyújtott egy vállalati hitelhez, nem volt szükség további fedezetekre. Ennek a hiányos szabályozásnak a következményeit jól mutatják a gazdasági tárca idén nyári feljelentései, amelyek nyomán már július végére elérte az ezermilliárd forintot a most felülvizsgálat alá vont, gyanús körülmények között, magas kockázattal és gyenge biztosítékok mellett kihelyezett Eximbank-hitelek állománya.

Az új törvény értelmében a kiskapuk bezárulnak, az állami többségi tulajdonú magántőkealapoknál pedig átfogó átvilágítás és komoly átrendeződés veszi kezdetét.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert