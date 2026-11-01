Autósok, figyelem! Novembertől többszáz eurós bírságot kaphat, aki nyári gumival lépi át a határt – országonként mutatjuk a szabályokat

November 1-jétől Ausztriában, Csehországban és Szerbiában is élnek a téli előírások. Havas úton nyári gumival Ausztriában nagyjából 100 eurós bírság jár. Németországban pedig már a régi M+S gumi sem elég. Országonként mutatjuk, hol kell téli gumi és hólánc a magfyarok által legtöbbször látogatott európai országokban.

Magyarországon személyautóra továbbra sincs általános téligumi-kötelezettség, a szomszédos országok többségében viszont igen. A szabályok országonként eltérnek: máshol kezdődik és ér véget a téli időszak, más a minimális profilmélység, és nem mindenhol fogadják el a nyári gumi plusz hólánc kombinációt.

A változás elsősorban a naponta vagy hetente ingázókat érinti, akik Ausztriába, Szlovákiába vagy más szomszédos országba járnak át dolgozni. Ők a téli hónapokban rendszeresen átlépik a határt, így náluk a legnagyobb a bírság kockázata. Sokan a kint dolgozó családtagjaikat látogatják meg autóval, rájuk ugyanezek a szabályok vonatkoznak. A síszezon ugyan csak később indul, de a turisztikai céllal útnak indulóknak is érdemes már most felkészülniük. Összegyűjtöttük, mire kell figyelni a legfontosabb célországokban.

A legfontosabbak röviden

Ausztriában november 1. és április 15. között téli útviszonyok esetén kötelező a téli gumi, legalább 4 milliméteres profillal.

Németországban téli útviszonyok között csak az alpesi szimbólumos gumi fogadható el, a csak M+S jelölésű már nem.

Szerbiában november 1. és április 1. között havas, jeges úton kell téli gumi, lakott területen kívül hóláncot is kell tartani az autóban.

Szlovéniában és Horvátországban november 15-étől indul a téli időszak.

Szlovákiában és Romániában nincs fix dátum: az útviszonyok döntenek.

Ausztria: november 1-jétől élesedik a „helyzetfüggő" szabály

A legtöbb magyar autós Ausztriába megy, ezért itt a legfontosabb tisztában lenni a szabályokkal. Az osztrák előírás neve situative Winterausrüstungspflicht, vagyis helyzetfüggő téli felszerelési kötelezettség. November 1. és április 15. között akkor kell téli gumi, ha az úton hó, latyak vagy jég van.

A téli gumi profilmélysége radiálgumi esetén legalább 4 milliméter, diagonálgumi esetén legalább 5 milliméter lehet. Elfogadott az M+S jelölésű gumi, illetve a hópelyhes-hegycsúcsos (alpesi) szimbólummal ellátott abroncs. A négyévszakos gumi is megfelel, ha van rajta ilyen jelölés, és megvan a minimális profilmélység.

Nyári gumival csak akkor lehet közlekedni téli útviszonyok között, ha legalább két hajtott keréken hólánc van. Ez azonban csak összefüggő vagy majdnem összefüggő hó- vagy jégborításnál megengedett. Az ÖAMTC osztrák autóklub szerint hólánccal legfeljebb 50 km/órával érdemes haladni.

A törvényben előírt minimális profilmélység négy milliméter, és ezt az egész tél folyamán be kell tartani

– hívta fel a figyelmet Steffan Kerbl, az ÖAMTC műszaki szakértője a klub 2025. októberi közleményében. A szakember azt javasolja, hogy a gumicserekor még nagyjából 6 milliméter legyen a profil.

Mennyi a bírság? Az ÖAMTC szerint aki téli útviszonyok között nem megfelelő gumival közlekedik, nagyjából 100 eurós, vagyis mintegy 36,6 ezer forintos bírsággal számolhat. Ha másokat is veszélyeztet, elméletileg akár 10 ezer euró, azaz közel 3,7 millió forint is lehet a büntetés. (A forintösszegek az MNB október 30-i árfolyamával számolva.) A rendőrség a továbbhaladást is megtilthatja.

A nagyobb kockázat azonban a biztosítás. Az osztrák sajtó szerint baleset esetén nyári gumival a sofőrt részleges felelősség terhelheti. A kötelező felelősségbiztosító kifizeti a károsultat, de bizonyos esetekben a vezetőtől visszakövetelheti az összeg egy részét.

Németország: már nem elég az M+S jelölés

Németország sok magyar ingázó és kint dolgozó családtag célpontja, ezért érdemes külön kitérni rá. Fix téli időszak itt nincs, a kötelezettség helyzetfüggő. Ha az úton hó, latyak, jég, dér vagy ónos eső van, csak téli felszereléssel szabad közlekedni.

Fontos változás, hogy 2024. október 1-je óta téli útviszonyok között csak az alpesi szimbólummal (hópelyhes hegycsúcs) jelölt gumi számít téli guminak. A csak M+S jelölésű, régebbi abroncs már nem felel meg. Ez a szabály a külföldi rendszámú autókra is vonatkozik, így a magyar autósokra is.

A négyévszakos gumi akkor elfogadott, ha van rajta alpesi szimbólum. A törvényi minimum profilmélység 1,6 milliméter, ez jóval kevesebb, mint Ausztriában. Hóláncot csak ott kell felrakni, ahol tábla előírja, és hólánccal legfeljebb 50 km/órával szabad haladni. A szöges gumi tilos.

Mennyi a bírság? Aki téli útviszonyok között nem megfelelő gumival vezet, 60 euró (kb. 22 ezer forint) bírságot és egy büntetőpontot kap. Ehhez az ÖAMTC szerint 28,50 euró (kb. 10,4 ezer forint) eljárási díj jön. Ha a forgalmat is akadályozza, 80 euró (kb. 29,3 ezer forint) a bírság. Az R+V biztosító összesítése szerint mások veszélyeztetésekor 100 euró (kb. 36,6 ezer forint), baleset esetén 120 euró (kb. 43,9 ezer forint) a tétel. Az autó üzembentartóját is megbüntethetik 75 euróval (kb. 27,4 ezer forint), ha engedi, hogy téli útviszonyok között nyári gumival vezessék a kocsit. A német autóklub, az ADAC szerint nyári gumival okozott balesetnél a sofőrt jelentős részleges felelősség terhelheti, és a biztosító csökkentheti a kifizetést.

Szerbia: november 1-jétől hólánc is kell az autóba

Szerbiában november 1. és április 1. között kötelező a téli gumi, ha az utat hó, jég vagy ónos esőből képződött jégréteg borítja. Ilyenkor mind a négy keréken téli abroncsnak kell lennie, legalább 4 milliméteres profilmélységgel – írja a Vajdaság Ma a szerb közlekedésbiztonsági törvény alapján.

Lakott területen kívül ebben az időszakban hóláncot vagy más tapadásnövelő eszközt is tartani kell az autóban. A hóláncot a hajtott kerekekre kell felszerelni, ha ezt tábla írja elő. Lakott területen belül nem kötelező hóláncot tartani.

Mennyi a bírság? Magánszemélyeknek 6000–20 000 dinár (nagyjából 18,7–62,2 ezer forint), vállalkozóknak 50 000–200 000 dinár (kb. 155,5–622 ezer forint), jogi személyeknek 100 000–800 000 dinár (kb. 311 ezer – 2,5 millió forint). A szerb szabályok szerint a téli felszerelés hiánya baleset után a kártérítést is befolyásolhatja, a biztosító vitathatja a kárigényt.

Szlovénia: nyári gumi csak hólánccal

Szlovéniában november 15. és március 15. között kötelező a téli felszerelés, ezen kívül pedig akkor is, ha téli útviszonyok vannak. A téli gumi minimális profilmélysége 3 milliméter. Alternatívaként legalább 3 milliméteres profilú nyári gumi is elfogadott, de ilyenkor hóláncot kell tartani az autóban, és havazáskor a hajtott kerekekre kell szerelni.

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Mennyi a bírság? A szabálysértésért 40 euró, vagyis nagyjából 14,6 ezer forint jár. Ha a nem megfelelően felszerelt autó elakad és akadályozza a forgalmat, a bírság legalább 500 euró (kb. 183 ezer forint), és büntetőpont is jár mellé.

Horvátország: a kijelölt téli szakaszokon időjárástól függetlenül

Horvátországban november 15. és április 15. között a kijelölt téli útszakaszokon (zimske dionice) kötelező a téli felszerelés – időjárástól és útviszonyoktól függetlenül. Ez négy, M+S jelölésű téli gumit jelent, vagy négy, legalább 4 milliméteres profilú nyári gumit, a csomagtartóban hólánccal.

A négyévszakos gumi akkor fogadható el, ha legalább 4 milliméteres a profilja, és van rajta M+S jelölés. A kijelölt szakaszokon kívül akkor kötelező a téli gumi vagy a hólánc, ha havas, jeges az út. A tengerpartra autózóknak ez azért fontos, mert a part felé vezető útvonalak hegyi szakaszokon is áthaladnak.

Szlovákia: nincs fix dátum, az útviszonyok döntenek

Szlovákiában nincs naptárhoz kötött kötelezettség. Személyautóra akkor kell téli gumi, ha az úton összefüggő hó-, jég- vagy dérréteg van. Ilyenkor minden keréken téli gumi kell, legalább 3 milliméteres profilmélységgel. Hóláncot csak akkor kell felrakni, ha tábla írja elő, és az út havas vagy jeges.

Mennyi a bírság? A szlovák belügyminisztérium szerint a helyszíni bírság legfeljebb 50 euró (kb. 18,3 ezer forint), szabálysértési eljárásban legfeljebb 100 euró (kb. 36,6 ezer forint).

Románia: havas úton kötelező, borsos bírsággal

Romániában szintén nincs fix időszak. A román KRESZ szerint havas, jeges vagy ónos úton minden autónak téli gumival kell közlekednie, az év bármely szakában és az ország bármely részén. Hóláncot személyautóra általános szabályként nem írnak elő, de a táblákat be kell tartani.

A szabálysértés a negyedik bírságkategóriába tartozik, ami 9–20 büntetőpontnak felel meg. A bírság összege. A rendőrség a forgalmi engedélyt is bevonhatja, amíg az autót nem szerelik fel megfelelően.

Csehország: november 1-jétől szintén élesedi

Akik Csehországon keresztül mennek tovább, például német síterepekre, azoknak is figyelniük kell. Az ÖAMTC összesítése szerint Csehországban november 1. és március 31. között téli útviszonyok esetén kötelező a legalább 4 milliméteres profilú téli gumi.

Mennyi a bírság? A bírság 60–100 euró, vagyis nagyjából 22–36,6 ezer forint.

Svájc: nincs általános kötelezettség, de a felelősség a sofőré

Svájcban nincs általános téligumi-kötelezettség. A sofőrnek viszont úgy kell felszerelnie az autót, hogy az az adott útviszonyok között biztonságosan közlekedhessen. Havas, jeges úton a nyári gumis autó ezért nem tekinthető üzembiztosnak. Hóláncot ott kell felrakni, ahol tábla előírja, legalább két hajtott kerékre. Az összkerékhajtású autók csak akkor mentesülnek, ha a táblán ezt külön kiírják.

Mennyi a bírság? Az ÖAMTC szerint ha valaki nem megfelelő gumival akadályozza a forgalmat, nagyjából 105 eurótól, vagyis kb. 38,4 ezer forinttól kezdődik a bírság. Baleset esetén a nyári gumi miatt jelentős részleges felelősség is terhelheti a sofőrt.

Franciaország: november 1-jétől a hegyvidéken kötelező a felszerelés

Franciaországban az úgynevezett hegyvidéki törvény (loi Montagne) alapján november 1. és március 31. között 34 hegyvidéki megye kijelölt településein kötelező a téli felszerelés. Ez az Alpokat, a Pireneusokat, a Jura-hegységet, a Vogézeket és a Francia-középhegységet érinti. A zónák elejét és végét tábla jelzi, és a pontos település­listát a prefektúrák határozzák meg.

Ilyenkor négy, hópelyhes-hegycsúcsos (3PMSF) jelölésű téli vagy négyévszakos gumi kell az autóra. A csak M+S jelölésű gumit 2024. november 1-je óta nem fogadják el. Alternatívaként az is elég, ha legalább két hajtott kerékhez hólánc vagy textil hózokni van az autóban.

Mennyi a bírság? A kötelezettség általános megszegésére a francia sajtó szerint jelenleg nincs külön bírság. A rendőrök azonban visszafordíthatják a nem megfelelően felszerelt autót, és ahol tábla kifejezetten előírja a hóláncot vagy a téli gumit, ott bírságot is kiszabhatnak. Az előírás megszegéséért kiszabható bírság pontos összege nem ismert, egyes források 135 eurót, egy 2023-as miniszteriális válasz másodfokú szabálysértésként legfeljebb 150 eurót említ.

És mi a helyzet Magyarországon?

Magyarországon személyautóra nincs általános téligumi-kötelezettség, és hóláncot sem kell tartani az autóban. Hólánc használatát azonban tábla elrendelheti, és azt be kell tartani. Az ÖAMTC például arra is figyelmeztet, hogy erős havazáskor a magyar határon is ellenőrizhetik a hóláncot, és lánc nélkül akár a belépést is megtagadhatják. Igen, akár a hazafele tartó magyaroknál is.