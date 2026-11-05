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Egészség

Komoly szigorítás jöhet a szilveszteri tűzijátékoknál: az orvosok szerint nem lehet tovább halogatni a lépést

Pénzcentrum
2026. november 5. 19:45 3 perc

Bár a tűzijátékok az ünnepek elmaradhatatlan kellékei, évente emberek ezreinek okoznak súlyos sérüléseket. A népegészségügyi szakértők ezért a szabályozás szigorítását, célzott felvilágosító kampányok indítását, valamint a cigarettásdobozokéhoz hasonló, elrettentő képes figyelmeztetések bevezetését sürgetik a pirotechnikai eszközök csomagolásán - közölte az euronews.

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A Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói a The BMJ című orvosi szaklapban megjelent közleményükben arra figyelmeztetnek, hogy a társadalom jelentősen alábecsüli a tűzijátékok veszélyeit. A leggyakoribb balesetek közé tartoznak a súlyos égési és a lökéshullámok okozta robbanási sérülések, a koponyasérülések, a végtagvesztések (különösen az ujjak elvesztése), valamint a maradandó vakság. A balesetek aránytalanul nagy mértékben érintik a gyerekeket, a fiatal férfiakat, a vidéki közösségekben élőket, az alacsonyabb jövedelműeket, továbbá a vétlen járókelőket.

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A kockázatok visszaszorítása érdekében a szerzők nemzetközi szintű korlátozásokat és oktatási programokat javasolnak. Álláspontjuk szerint az egészségügyi szervezeteknek az otthoni tűzijátékozás helyett a hivatalos, szakemberek által lebonyolított rendezvények látogatását kellene népszerűsíteniük. Ezzel ellensúlyozhatnák a közösségi médiában terjedő, egyéni felhasználást ösztönző tartalmakat.

Emellett javasolják a valódi baleseteket és sérüléseket bemutató iskolai felvilágosító kampányok elindítását, valamint a dohánytermékekről ismert elrettentő fotók kötelező elhelyezését a pirotechnikai eszközök csomagolásán.

Európában évente ezrek szorulnak orvosi ellátásra pirotechnikai balesetek miatt, bár sok országban nincs is erről egységes országos nyilvántartás. Hollandiában, ahol rendszeresen gyűjtenek adatokat, a 2025–2026-os szilveszteri időszakban 1239 ember került sürgősségi vagy ügyeleti ellátásra, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Olaszországban a belügyminisztérium adatai szerint 283-an sérültek meg az óév búcsúztatásakor, közülük 54-en szorultak kórházi kezelésre.

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A komoly egészségügyi kockázatok ellenére az európai piac folyamatosan bővül. A 2025 decemberében közzétett Eurostat-adatok szerint az Európai Unió 2024-ben 120 ezer tonna tűzijátékot importált harmadik országokból 406,7 millió euró értékben. Ez mennyiségben 9,5, értékben pedig 21,5 százalékos növekedés 2023-hoz viszonyítva. Az Európai Bizottság 2025-ös munkadokumentuma alapján a teljes pirotechnikai import 2024-ben elérte a rekordnak számító 452 millió eurót. A behozatal több mint kétharmada mindössze két országba irányult, az EU-n kívülről érkező szállítmányok 37 százalékát ugyanis Hollandia, 35,6 százalékát pedig Németország fogadta, amelyeket Lengyelország követett 7,4 százalékkal.

A lakossági tűzijátékokat az EU-ban egységes irányelv szabályozza, amely négy veszélyességi (pirotechnikai) kategóriába sorolja a termékeket. A legkevésbé veszélyes, beltéren is használható eszközök – például egyes csillagszórók – uniós korhatára 12 év, míg az alacsony veszélyességi szintű, kültéri termékeké 16, a közepes veszélyességű vagy szaktudást igénylő pirotechnikai eszközöké pedig 18 év. A közös keretszabályozás mellett azonban a tagállamok saját hatáskörben szigorúbb korlátozásokat is bevezethetnek a forgalmazásra és a felhasználásra, amellyel többek között Hollandia, Németország, Franciaország és Olaszország is élt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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