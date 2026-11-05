2026. november 5. csütörtök Imre
2 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lake Balaton, Hungary May 22, 2026 bicycle parked along a waterfront path at lake balaton in hungary. scenic lakeside setting with calm water, rocky shoreline and distant hills on a sunny day.
HelloVidék

Örülhetnek a balatoni bringások: három fejlesztés is jöhet, új négysávos út kötheti össze az M76-ost Keszthellyel

HelloVidék
2026. november 5. 18:45 3 perc

Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat Keszthely térségében: a tervek szerint hétt kilométeres, kétszer kétsávos út kapcsolná össze az M76-os gyorsforgalmi utat a keszthelyi elkerülővel. A beruházási csomag része több főútszakasz felújítása és három kerékpáros fejlesztés is, de egyelőre még csak a tervezésről van szó.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Új közúti összeköttetés javíthatja Keszthely és a Balaton nyugati térségének megközelíthetőségét. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter november elején számolt be a Facebookon arról, hogy a kormány öt jelentős közútfejlesztés előkészítéséről döntött. Ezek egyike Keszthelyt és környékét érinti, ahol az M76-os gyorsforgalmi út folytatását, a kapcsolódó főutak korszerűsítését, valamint több kerékpáros útvonal fejlesztését is megtervezik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A minisztérium projektleírása szerint az M76-os Fenékpusztától induló folytatását és a Keszthely felé vezető bekötőutat összehangoltan, mintegy hét kilométeres szakaszon tervezik meg. Ebből körülbelül 4,1 kilométer az autóút folytatása lenne, amelyhez közel három kilométeres, kétszer kétsávos főúti bekötés csatlakozna. Az új szakasz a 75-ös főút körforgalmú csomópontjáig vezetne. A nyomvonal kialakításánál a térség természeti adottságaira is figyelni kell: az M76-os folytatását a lápos, tőzeges területek elkerülésével tervezik. A beruházás részeként a gyorsforgalmi út jelenlegi ideiglenes végcsomópontját is átépítenék, teljes értékű különszintű csomóponttal és új hídműtárgyakkal.

A 71-es és a 76-os főút is érintett

A fejlesztési csomag nem áll meg az új útkapcsolatnál. A 71-es főút mintegy 2,5 kilométeres szakaszának felújítását is előkészítik az átadott M76-os és a 71345-ös jelű összekötő út csomópontja között. A tervek szerint a 76-os főút Fenékpuszta és Sármellék közötti, hozzávetőlegesen tíz kilométeres szakasza is megújulhat.

Ezek a munkák a térség közúti kapcsolatainak korszerűsítését szolgálnák, és a helyiek mellett a Balaton nyugati részére érkező turisták közlekedését is érinthetik.

Három kerékpáros fejlesztés is szerepel a tervekben

A kerékpárosok számára is több változást hozhat a projekt, ugyanis három különálló fejlesztés előkészítése szerepel a minisztérium dokumentációjában.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • Kerékpárút a 76-os főút mellett: a főút felújításához kapcsolódva 5,9 kilométer hosszú kerékpárút kialakítását tervezik.
  • Új kapcsolat a Fenyves allé és a 76-os főút között: a Festetics-major közeléből induló turisztikai útvonalat kötnék össze a főúttal. A cél, hogy közvetlenebb és biztonságosabb kerékpáros kapcsolat jöjjön létre a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Kis-Balaton Látogatóközpont között.
  • Keszthely és Vonyarcvashegy között is fejlesztenék a bringakört: a Balatoni Bringakör érintett szakaszán mintegy 8,5–9 kilométeren készülhetnek tervek a szakaszos fejlesztéshez és felújításhoz.

A minisztériumi adatlap a kerékpárút-fejlesztések teljes hosszát közel 14,9 kilométerben jelöli meg. Ez a három elem együttese, nem egyetlen új, összefüggő kerékpárút.

Egyelőre még csak a tervezés indul

Fontos, hogy a bejelentés nem a kivitelezés megkezdését jelenti. A keszthelyi beruházás jelenleg előkészítési szakaszban van: a műszaki tervek, a környezeti vizsgálatok és a szükséges engedélyek elkészítése következik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hivatalos projektadatlapja az előkészítés nettó összegét 1 milliárd 179 millió 900 ezer forintban határozza meg. A tervezési feladat befejezési határideje 2029. szeptember 1. Ez az összeg az előkészítésre vonatkozik, nem a későbbi útépítések teljes költségére.

Azt egyelőre nem közölték, mikor kezdődhetnek meg a tényleges építési munkák, és mennyibe kerülhet majd a teljes beruházás. A tervek megvalósulása azonban hosszabb távon érdemben átalakíthatja Keszthely és a Balaton nyugati térségének közlekedését.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #Balaton #felújítás #kerékpár #fejlesztés #beruházás #kerékpárút #közút #hellovidék #vitézy dávid #keszthely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:07
19:03
18:52
18:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
november 5. 11:25 Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
Pénzcentrum
Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
NAPTÁR
Tovább
2026. november 5. csütörtök
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
3 napja
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
3
1 hete
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
4
1 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
5
2 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vásárlóerő - paritás
meghatározása a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 19:03
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 18:07
Kvíz: Emlékszel még gyerekkorod őszi dalaira? Mutasd meg, mennyit tudsz felidézni belőlük!
Agrárszektor  |  2026. november 5. 18:28
Olyan dolog történt a Fertő tónál, amire 61 éve nem volt példa