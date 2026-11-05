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Örülhetnek a balatoni bringások: három fejlesztés is jöhet, új négysávos út kötheti össze az M76-ost Keszthellyel
Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat Keszthely térségében: a tervek szerint hétt kilométeres, kétszer kétsávos út kapcsolná össze az M76-os gyorsforgalmi utat a keszthelyi elkerülővel. A beruházási csomag része több főútszakasz felújítása és három kerékpáros fejlesztés is, de egyelőre még csak a tervezésről van szó.
Új közúti összeköttetés javíthatja Keszthely és a Balaton nyugati térségének megközelíthetőségét. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter november elején számolt be a Facebookon arról, hogy a kormány öt jelentős közútfejlesztés előkészítéséről döntött. Ezek egyike Keszthelyt és környékét érinti, ahol az M76-os gyorsforgalmi út folytatását, a kapcsolódó főutak korszerűsítését, valamint több kerékpáros útvonal fejlesztését is megtervezik.
A minisztérium projektleírása szerint az M76-os Fenékpusztától induló folytatását és a Keszthely felé vezető bekötőutat összehangoltan, mintegy hét kilométeres szakaszon tervezik meg. Ebből körülbelül 4,1 kilométer az autóút folytatása lenne, amelyhez közel három kilométeres, kétszer kétsávos főúti bekötés csatlakozna. Az új szakasz a 75-ös főút körforgalmú csomópontjáig vezetne. A nyomvonal kialakításánál a térség természeti adottságaira is figyelni kell: az M76-os folytatását a lápos, tőzeges területek elkerülésével tervezik. A beruházás részeként a gyorsforgalmi út jelenlegi ideiglenes végcsomópontját is átépítenék, teljes értékű különszintű csomóponttal és új hídműtárgyakkal.
A 71-es és a 76-os főút is érintett
A fejlesztési csomag nem áll meg az új útkapcsolatnál. A 71-es főút mintegy 2,5 kilométeres szakaszának felújítását is előkészítik az átadott M76-os és a 71345-ös jelű összekötő út csomópontja között. A tervek szerint a 76-os főút Fenékpuszta és Sármellék közötti, hozzávetőlegesen tíz kilométeres szakasza is megújulhat.
Ezek a munkák a térség közúti kapcsolatainak korszerűsítését szolgálnák, és a helyiek mellett a Balaton nyugati részére érkező turisták közlekedését is érinthetik.
Három kerékpáros fejlesztés is szerepel a tervekben
A kerékpárosok számára is több változást hozhat a projekt, ugyanis három különálló fejlesztés előkészítése szerepel a minisztérium dokumentációjában.
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- Kerékpárút a 76-os főút mellett: a főút felújításához kapcsolódva 5,9 kilométer hosszú kerékpárút kialakítását tervezik.
- Új kapcsolat a Fenyves allé és a 76-os főút között: a Festetics-major közeléből induló turisztikai útvonalat kötnék össze a főúttal. A cél, hogy közvetlenebb és biztonságosabb kerékpáros kapcsolat jöjjön létre a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Kis-Balaton Látogatóközpont között.
- Keszthely és Vonyarcvashegy között is fejlesztenék a bringakört: a Balatoni Bringakör érintett szakaszán mintegy 8,5–9 kilométeren készülhetnek tervek a szakaszos fejlesztéshez és felújításhoz.
A minisztériumi adatlap a kerékpárút-fejlesztések teljes hosszát közel 14,9 kilométerben jelöli meg. Ez a három elem együttese, nem egyetlen új, összefüggő kerékpárút.
Egyelőre még csak a tervezés indul
Fontos, hogy a bejelentés nem a kivitelezés megkezdését jelenti. A keszthelyi beruházás jelenleg előkészítési szakaszban van: a műszaki tervek, a környezeti vizsgálatok és a szükséges engedélyek elkészítése következik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hivatalos projektadatlapja az előkészítés nettó összegét 1 milliárd 179 millió 900 ezer forintban határozza meg. A tervezési feladat befejezési határideje 2029. szeptember 1. Ez az összeg az előkészítésre vonatkozik, nem a későbbi útépítések teljes költségére.
Azt egyelőre nem közölték, mikor kezdődhetnek meg a tényleges építési munkák, és mennyibe kerülhet majd a teljes beruházás. A tervek megvalósulása azonban hosszabb távon érdemben átalakíthatja Keszthely és a Balaton nyugati térségének közlekedését.
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