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Göteborg, Svédország - 2019. december 1.: Elektromos konnektoros hibrid autó az utcai parkolóban töltésre parkolva
Autó

Egy hónapja maradt 32 ezer autósnak: november 30-ig le kell cserélniük a rendszámot, utána bevonhatják a forgalmit

Nagy Bálint
2026. november 1. 06:56 4 perc
  Gyors összefoglaló
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November 30-ig le kell cserélni a plug-in hibrid autók zöld rendszámát. Október elején még 32 325 ilyen autó futott. Aki lekési a határidőt, annak bevonhatják a forgalmiját.

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2024. szeptember 1-je óta csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós autók kaphatnak zöld rendszámot. Ezt a 221/2024. (VII. 31.) Korm. rendelet írta elő. A plug-in hibridek ekkor kikerültek a környezetkímélő autók közül. A már kiadott zöld táblákra két év átmeneti időt kaptak. Ez 2026. november 30-án lejár.

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A Digitális Magyarország Ügynökség október elején 32 325 zöld rendszámos plug-in hibridet számolt. 2024. szeptember 1-jén még 38 556 volt. Két év alatt tehát alig több mint 6 200 autóról tűnt el a zöld tábla. A többségnek még előtte áll az ügyintézés. Novemberben mindössze 21 munkanap van rá.

Kiket érint a rendszámcsere, és kiket nem?

Hogy egy autó érintett-e, azt a forgalmi engedély V.9 mezője mutatja meg. Ha ott 5P (külső töltésű, vagyis plug-in hibrid) vagy 5N (növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid) szerepel, és az autón világoszöld rendszám van, november 30-ig cserélni kell.

Az 5E (tisztán elektromos) és az 5Z (nulla emissziós) besorolású autók megtartják a zöld rendszámot. A hagyományos, saját magukat töltő hibridek és a mild hibridek sosem kaptak zöld táblát, ezért nekik sincs teendőjük. A hatóság nem küld külön értesítést az érintetteknek, tehát senki ne várjon levélre.

Új rendszám vagy marad a régi: ennyibe kerül a csere

Kétféleképpen lehet megszabadulni a zöld táblától. Az egyik az átrendszámozás: az autó új betű-szám kombinációt és fehér táblát kap, és új forgalmi engedélyt is kiállítanak. A másik a karakterazonos csere (hivatalos nevén típusváltás keretében történő utángyártás): a rendszám betűi és számai maradnak, csak fehér alapon gyártják le újra.

  Átrendszámozás Karakterazonos csere
Rendszám Új betű-szám kombináció Marad a régi
Díj 17 475 forint (táblapár 11 475 + forgalmi 6 000 forint) 16 605 forint
Új forgalmi engedély Igen Nem
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Biztosítót, lízingcéget értesíteni kell? Igen Nem

A két megoldás között alig 870 forint a különbség, az időben viszont annál több. A karakterazonos cserénél a tábla gyártási idejét előre nem lehet tudni, ezt az ügyintézéskor közlik (DMÜ). Aki ragaszkodik a régi rendszámához, annak érdemes november első felében elindítania az ügyet. Aki kifutott az időből, annak az átrendszámozás a biztos megoldás, mert egy alkalommal lezárul.

A korábbi zöld rendszám miatt el nem kért vagyonszerzési illetéket a csere után sem kell utólag megfizetni.

Így intézhető el a kormányablakban

A cserét az ország bármelyik kormányablakában kezdeményezheti az üzembentartó vagy a meghatalmazottja. Lehet helyben sorszámot húzni, de a hatóság az Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztrációval elérhető előzetes időpontfoglalást javasolja. A november végi hetekben valószínűleg ez lesz a gyorsabb út.

Az ügyintézéshez a következőket kell vinni:

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  • átrendszámozásnál a régi zöld rendszámtábla-párt és a forgalmi engedélyt, mert ezeket le kell adni;
  • karakterazonos cserénél a forgalmi engedélyt és a szélvédőn lévő regisztrációs matrica sorszámát, amelyről fotó is elfogadott.

„Ne hagyja az utolsó hetekre!" - figyelmeztet a Digitális Magyarország Ügynökség a zöld rendszámos hibridek tulajdonosainak szóló tájékoztatójában.

Ezeket kell elintézni a csere után

Ha az autó új rendszámot kapott, több helyen át kell vezetni:

  • Biztosító: a kötelező és a casco biztosításnál is jelezni kell az új rendszámot.
  • Autópálya-matrica: az érvényes e-matrica megmarad, de a Magyar Közút Útdíj Üzletágánál át kell vezetni az új rendszámra. Ha a cserét jogszabály írja elő, mint most, ez díjmentes, és videós ügyfélszolgálaton keresztül is intézhető. A megyei matrica csak ugyanarra a megyére vezethető át.
  • Parkolás és behajtás: a parkolóbérletet és a behajtási engedélyt kiadó szolgáltatónak is meg kell adni az új adatokat
  • Lízing: lízingelt autónál a lízingbeadót is értesíteni kell.

Karakterazonos cserénél ezekre nincs szükség, mert a rendszám nem változik.

A zöld rendszámhoz kötött önkormányzati kedvezmények, például az ingyenes parkolás, a fehér rendszámos plug-in hibridekre már nem vonatkoznak.

Mi történik, ha valaki kifut a határidőből?

December 1-jétől a plug-in hibridek nem közlekedhetnek zöld rendszámmal. Ha egy ilyen autót közúti ellenőrzésen megállítanak, az ellenőrzést végző hatóság a helyszínen bevonja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, és kezdeményezi a jármű forgalomból való kivonását. Ez addig tart, amíg a tulajdonos el nem intézi az átrendszámozást vagy a karakterazonos cserét.

A késés tehát nem csak egy bírságot jelenthet: az autó addig egyáltalán nem használható, és a cserét ilyenkor is el kell intézni. Aki plug-in hibridet vezet, annak most érdemes megnéznie a forgalmija V.9 mezőjét, és időpontot foglalnia, amíg még van szabad időpont.
Címlapkép: Getty Images
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