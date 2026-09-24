2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A zsúfolt Váci utca Budapesten, Magyarországon
Utazás

Minden budapestit érinthet az új terv: leszámolnának a járdán parkolással, átalakítanák a közterületeket

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 20:02

Pénteken dönt a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új gyalogosstratégiájáról, amelynek kifejezett célja, hogy minél többen és minél többet gyalogoljanak a fővárosban. A program hosszú távú célkitűzése, hogy a biztonságos és akadálymentes közterületek kialakításával 2050-re három évvel növelje a budapestiek egészségben eltöltött éveinek számát - írta meg a 24.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Rab Judit, a BKK közterület- és közlekedésiinfrastruktúra-fejlesztési vezetője rámutatott, hogy bár 2019 óta folyamatosan készülnek a különböző közlekedési ágazatok hálózati tervei, magával a gyalogos közlekedéssel mint önálló ágazattal eddig nem foglalkoztak. Ezt a hiányosságot pótolja a most elkészült, 140 oldalas dokumentum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A stratégia alapvető célja, hogy a gyaloglás kényelmes és jó élmény legyen Budapesten. Ennek érdekében olyan közterületeket kell kialakítani, amelyek mindenki – különösen a gyermekek, az idősek és a mozgásukban korlátozottak – számára biztonságos és vonzó alternatívát nyújtanak. A koncepció a mindennapos gyaloglást szorosan összeköti a fizikai és mentális egészség megőrzésével, a stressz csökkentésével, valamint a jobb levegő- és életminőséggel.

A dokumentum szerint a gyaloglás jelenleg az utazások 19 százalékát adja Budapesten, és főként a 20 percnél rövidebb, legfeljebb 1,5 kilométeres utaknál versenyképes. A járdák állapota, az akadálymentesség és a biztonságos átkelési lehetőségek azonban városrészenként jelentősen eltérnek.

Ahhoz, hogy a főváros 2050-re emberléptékű, erős helyi szolgáltatói szektorral és fenntartható turizmussal rendelkező, élhető várossá váljon, fel kell számolni a jelenlegi akadályokat, és komfortosabbá kell tenni az utcákat. Éppen ezért a célkitűzések megvalósításának legfontosabb alappillére a meglévő gyalogos-infrastruktúra átfogó fejlesztése.

Kapcsolódó cikkeink:

A stratégia elsősorban járdafelújításokat, új és korszerűbb gyalogátkelőhelyeket, akadálymentes megállókat, forgalomcsillapított lakóutcákat, valamint biztonságosabb közlekedési csomópontokat irányoz elő. A tervekben a zöldebb és élhetőbb közterületek kialakítása is szerepel: több fasorral, árnyékot adó növényzettel, ivókutakkal és pihenőhelyekkel mérsékelnék a nyári hőség hatását. Külön figyelmet fordítanának a gyermekekre, az idősekre, a fogyatékossággal élőkre és a kisgyermekkel közlekedőkre.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A konkrét vállalások szerint 2030-ig megszüntetnék a járdán parkolást a fővárosi tulajdonú területeken, 200 új gyalogátkelőhelyet létesítenének, és a villamosmegállók felét akadálymentessé tennék. A gyaloglás 2050-re 25 százalékra emelnék. A távolabbi célok között a teljes járda- és gyalogátkelő-hálózat, valamint a metróhálózat akadálymentesítése, továbbá valamennyi helyi lakóutca forgalomcsillapítása szerepel.

A megvalósítás azonban nagyrészt a rendelkezésre álló pénztől függ. Az első, 2030 végéig tartó ütem részletes finanszírozási és feladatvégzési tervét 2026. november 30-ig kell elkészíteni. A program önkormányzati, állami és uniós forrásokra támaszkodna, miközben több fejlesztési területnél évente több tízmilliárd forintos kerettel számol a dokumentum. A stratégia végrehajtását külön monitoringrendszerrel követnék, az eredményekről pedig évente tájékoztatnák a Fővárosi Közgyűlést.
 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #utazás #közlekedés #bkk #Budapest #fejlesztés #közterület #fenntarthatóság #stratégia #infrastruktúra #fővárosi közgyűlés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
12 perce
Már az hatalmas eredmény lenne ha pl itt a 3. kerületben leszámolnának az egyre jellemzőbb, autóval zöldfelületekre parkolással, na meg persze a rollerrel, biciklivel járdákon száguldozással. De nem történik semmi, azon kívül hogy az agresszív járművezetők egyre pofátlanabbak.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:17
20:02
19:49
19:46
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
2
2 hete
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
3
1 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
4
6 napja
Hiába a vendégsereg, sorra adják el sokak kedvenc szállodáit: olyan válság ütötte fel a fejét, amire nincs megoldás?
5
2 hete
Nagyon vigyázz, ha ezen a környéken autózol vasárnap: hatalmas razzia indul, keményen fizethet, aki hibázik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 19:02
Eladó egy darabka tóparti paradicsom Budapest közelében: étterem és panzió is jár hozzá
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 18:05
Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 19:33
Nagy a baj a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyénél: mi lesz így?