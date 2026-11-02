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Hand of man fueling up a vehicle with a yellow gas pump.
Autó

Itt a döntés, így alakul a benzin és a gázolj ára november elején: erre jobb, ha készülnek az autósok

Pénzcentrum
2026. november 2. 10:21 1 perc

Hétfőre mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolaj ára eközben nem változott.

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Hétfőre mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára: a pénteki árakhoz képest literenként 2 forinttal kell kevesebbet fizetniük az autósoknak a töltőállomásokon. A gázolaj ára eközben nem változott, így a dízelüzemű autók tulajdonosai továbbra is a korábbi árszinttel számolhatnak.

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A holtankoljak.hu friss országos árösszesítése szerint a 95-ös benzin átlagára jelenleg 640 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 721 forintot kérnek literenként.
Címlapkép: Getty Images
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