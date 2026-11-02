November 30-ig le kell cserélni a plug-in hibrid autók zöld rendszámát. Október elején még 32 325 ilyen autó futott. Aki lekési a határidőt, annak bevonhatják...
Itt a döntés, így alakul a benzin és a gázolj ára november elején: erre jobb, ha készülnek az autósok
Hétfőre mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolaj ára eközben nem változott.
Hétfőre mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára: a pénteki árakhoz képest literenként 2 forinttal kell kevesebbet fizetniük az autósoknak a töltőállomásokon. A gázolaj ára eközben nem változott, így a dízelüzemű autók tulajdonosai továbbra is a korábbi árszinttel számolhatnak.
A holtankoljak.hu friss országos árösszesítése szerint a 95-ös benzin átlagára jelenleg 640 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 721 forintot kérnek literenként.
Vészhelyzeti intézkedés jöhet az autópályákon: 80 km/órás sebességkorlátozást fontolgatnak az üzemanyag-helyzet miatt
Az üzemanyag-ellátás nehézségei miatt Svájcban már azt is vizsgálják, hogy 80 km/órára csökkentsék az autópályákon megengedett legnagyobb sebességet.
Éles az átlagsebesség-mérő traffipax rendszer Magyarországon: mikor jöhetnek az első bírságok az autósoknak?
Bár a jelenlegi jogszabályok még nem teszik lehetővé a bírságolást, már javában zajlik az átlagsebességet mérő kamerarendszerek tesztelése a hazai autópályákon.
December 1-jétől megszűnik a kiragasztható autópálya-matricák árusítása Ausztriában.
Több mint egy évtizede nem látott mértékű, 5,9 milliárd eurós üzemi veszteséget könyvelt el a Volkswagen a harmadik negyedévben.
Bejelentette Magyar Péter: jön a szigor az elektromos rollerekre, életkori korlátozást is bevezetnek
A szabályozás a teljesítményük alapján két csoportra osztja a járműveket: a legfeljebb 25 km/órás sebességre képes, kis teljesítményű rollereket 14 éves kortól lehet majd vezetni.
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Hetekig nem változtak az üzemanyagárak, a következő időszakban a benzin akár 10, a dízel pedig 20 forinttal is drágulhat literenként.
Szerdán jelentősen megugrottak az olajárak, miután a húszi lázadók rakétacsapást mértek Szaúd-Arábia legnagyobb finomítójára.
Súlyos tízezreket fizetnek a magyar autósok a biztosításra: kiderült, melyik márkákra a legolcsóbb a kötelező
Hamarosan indul az évvégi kgfb-kampány, több ezer forintot lehet spórolni
Év végén bezárja egyik üzemét az Odelo autóipari beszállító, miután jelentősen visszaestek a kínai piacra szánt Audi-modellekhez kapcsolódó megrendelések.
A Magyar Közút mérései alapján kirívó gyorshajtások tapasztalhatók az M6-os autópályán.
Idén őszre gyakorlatilag eltűnt a hazai dízelpiac védőpuffere, ami komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelent.
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.
Így húzta le pofátlanul a turistákat a budapesti áltaxis: elképesztő trükkökkel verte át a gyanútlan utasokat
Engedély nélkül taxizott Budapest belvárosában egy 46 éves nő, aki a gyanú szerint rendszeresen megkárosította utasait.
Nagy dobásra készül az Audi: Amerikában épít új gyárat, több népszerű modell gyártása is oda kerülhet
Mintegy négymilliárd dolláros beruházással építi meg első saját amerikai gyárát az Audi Georgia államban.
Vége a fékezgetésnek a traffipaxok előtt: az átlagsebességet mérik majd, súlyos bírságot kockáztatnak az autósok
Négy autópálya-szakaszon készítik elő Szlovéniában a szakaszos átlagsebesség-mérés bevezetését.
Rossz hír a fővárosi autósoknak: lezárják az egyik legforgalmasabb felüljárót, óriási dugók jöhetnek
Október 26. és 28. között burkolatjavítás miatt lezárják a Hungária körúti felüljáró külső sávját az M3-as autópálya bevezetője felé vezető oldalon.
A Volvo Cars 2500 munkahely megszüntetését jelentette be, miután a kínai piacon elszenvedett drasztikus visszaesés súlyosan rányomta a bélyegét a harmadik negyedéves eredményeire.
Sokan csak a tankolásra és a kötelező biztosításra gondolnak, amikor kiszámolják, mennyibe kerül az autózás, pedig a jármű értékvesztése, a szerviz és a parkolás is...