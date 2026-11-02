Itt a döntés, így alakul a benzin és a gázolj ára november elején: erre jobb, ha készülnek az autósok

Hétfőre mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolaj ára eközben nem változott.

Hétfőre mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára: a pénteki árakhoz képest literenként 2 forinttal kell kevesebbet fizetniük az autósoknak a töltőállomásokon. A gázolaj ára eközben nem változott, így a dízelüzemű autók tulajdonosai továbbra is a korábbi árszinttel számolhatnak.

A holtankoljak.hu friss országos árösszesítése szerint a 95-ös benzin átlagára jelenleg 640 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 721 forintot kérnek literenként.