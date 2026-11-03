Újabb kemény üzemanyagár-emelés jön Magyarországon? Így alakulhat a héten a benzin és a gázolaj ára

Újabb jelentős drágulás jöhet a magyarországi benzinkutakon, különösen a dízelautósoknak kell felkészülniük a kedvezőtlen változásra. A benzin és a gázolaj ára között már 88 forint a különbség, a friss előrejelzés szerint pedig a héten tovább nyílhat az olló: a gázolaj nagykereskedelmi ára akár 10 forinttal is emelkedhet.

Tovább nyílik az olló a benzin és a gázolaj ára között: ekkora drágulás jöhet a héten a kutakon

Kedden ismét eltérően változott a benzin és a gázolaj ára a hazai töltőállomásokon: miközben a 95-ös benzin olcsóbb lett, a dízel literenkénti ára emelkedett.

A Holtankoljak.hu friss árjelentése szerint kedden a 95-ös benzin országos átlagára literenként 2 forinttal csökkent hétfőhöz képest, a gázolajé viszont 5 forinttal emelkedett. Ennek eredményeként a benzin átlagára jelenleg 638 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 726 forintot kérnek a magyarországi kutakon.

A két üzemanyag közötti árkülönbség így már 88 forint literenként, ami különösen a dízelautósok számára jelent egyre nagyobb terhet.

Mi jöhet a héten a kutakon?

A következő napokban sem feltétlenül fordul meg a tendencia. A portál 45. hétre vonatkozó előrejelzése szerint a benzin nagykereskedelmi ára a heti árazások során stagnálhat, vagy minimálisan, bruttó 2-5 forinttal emelkedhet. A gázolaj esetében azonban ennél jóval nagyobb, bruttó 6-10 forintos drágulásra lehet számítani.

A dízelárak emelkedésének hátterében elsősorban a Közel-Keleten fennálló geopolitikai feszültségek állnak, amelyek tartós kockázati prémiumot tartanak fenn a nemzetközi olajpiacon. A bizonytalanságot tovább fokozza az amerikai elnökválasztás körüli piaci idegesség, valamint a dollár árfolyamának jelentősebb kilengései.

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Bár a forint dollárral szembeni árfolyama valamelyest stabilizálódott, és jelenleg 325 forint körül alakul, a korábbi magasabb árfolyamszintek hatása már megjelent a finomítói beszerzési költségekben is.

A benzin és a gázolaj közötti árkülönbség növekedésének ugyanakkor nem kizárólag a devizapiaci és geopolitikai folyamatok az okai. Európában jelenleg szűkös a dízel kínálata, amihez a finomítói kapacitások korlátai, a téli fűtési szezon indulása és a mezőgazdasági kereslet együttesen járulnak hozzá. Mindez magasan tartja a dízel finomítói árrését, ami a hazai nagykereskedelmi árakban is megmutatkozik.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA