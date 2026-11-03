Tesla, Dacia, Hyundai, BYD is fennakadt a teszten: iskolatáska fényvisszaverője zavarta meg a vészfékezőt, a szervizben kérdezz rá a szoftverfrissítésre

Komoly hiányosságokat tártak fel hat autó éjszakai tesztelése során: a modern vészfékező rendszerek bizonyos fényvisszaverő ruházatokat viselő gyalogosokat nem ismernek fel megfelelően. Míg a hagyományos láthatósági mellényt viselő felnőtteknél minden vizsgált modell képes volt elkerülni az ütközést, a munkaruhás emberek és az iskolatáskát viselő gyermekek esetében a legtöbb rendszer csődöt mondott.

A gyalogosok számára különösen veszélyes a sötétben való közlekedés, hiszen az éjszaka halálos balesetet szenvedő gyalogosok aránya kiemelkedően magas.

A láthatósági mellény viselése ezért erősen ajánlott, a modern autók automatikus vészfékező rendszereitől pedig azt várhatnánk, hogy akkor is segítenek elkerülni a balesetet, ha a sofőr figyelme elkalandozik. Az ADAC vizsgálata azonban rámutatott, hogy ezek a technológiák bizonyos helyzetekben komoly korlátokba ütköznek.

Hat autót vizsgáltak éjszaka, aggasztó eredmények születtek

A német autóklub hat jelenleg kapható modellt tesztelt annak megállapítására, hogyan reagálnak a vészfékező rendszerek a különböző fényvisszaverő ruházatot viselő gyalogosokra. A kísérletek során egy hagyományos láthatósági mellényt viselő felnőttet, egy szabványos munkaruhába öltözött személyt, valamint egy fényvisszaverő ruházatot és iskolatáskát viselő gyermeket kellett felismerniük a rendszereknek.

Az eredmények szerint mindegyik vizsgált autó felismerte a hagyományos láthatósági mellényt viselő felnőtt bábut, és képes volt elkerülni az ütközést. Ebben az esetben a fényvisszaverő ruházat nem befolyásolta hátrányosan a rendszerek működését.

Egészen más volt a helyzet a szabványos munkaruházatot viselő embereknél. Az ilyen öltözéket többek között építőipari dolgozók, mentők, rendőrök és közúti segélyszolgálatok munkatársai hordják. A tesztelt autók közül szinte mindegyik vagy egyáltalán nem észlelte a gyalogost, vagy csak túl későn reagált ahhoz, hogy megálljon az ütközés előtt.

A gyermekek esetében szintén súlyos problémák merültek fel. Bár valamennyi autó felismerte a sötét ruházatot viselő gyermeket, és megkezdte a vészfékezést, a fényvisszaverő ruhát és iskolatáskát viselő gyermeknél szinte minden rendszer hibázott. Egyes autók egyáltalán nem fékeztek, mások pedig túl későn avatkoztak be ahhoz, hogy elkerüljék a balesetet. Az ADAC szerint a rendszereket feltehetően a gyermekeken elhelyezett, alacsonyan lévő fényvisszaverő elemek zavarják meg.

Egyetlen autó teljesített jobban a gyermekeknél

A vizsgálatban részt vevő modellek közül a Mercedes-Benz CLA bizonyult a legellenállóbbnak a fényvisszaverő ruházat okozta problémával szemben. Ez volt az egyetlen autó, amelynél a gyermek fényvisszaverő öltözéke nem zavarta meg a rendszer működését.

A munkaruhás gyalogos felismerése azonban ennél a modellnél sem működött tökéletesen: a rendszer reakciója ebben az esetben is romlott. Előfordult, hogy túl későn figyelmeztetett, illetve a részleges fékezés ellenére sem tudta teljesen megakadályozni az ütközést.

Az ADAC szerint a probléma hátterében nem elsősorban az autókba épített érzékelők állnak, hanem az, ahogyan a rendszerek kategorizálják a közlekedés többi résztvevőjét. Ez azért lényeges, mert a szakértők szerint a hiányosságok egy része akár szoftverfrissítéssel is orvosolható lehet a már forgalomban lévő járművek esetében.

Nem szabad otthon hagyni a láthatósági mellényt

A teszt eredményei ellenére a gyalogosoknak és a gyermekeknek továbbra is ajánlott fényvisszaverő ruházatot viselniük a sötét évszakban. A láthatósági mellény ugyanis jelentősen növeli annak esélyét, hogy az autóvezetők időben észrevegyék őket.

A vészfékező rendszerek hibái nem jelentik azt, hogy a láthatósági ruházat felesleges lenne. Éppen ellenkezőleg: a jobb észlelhetőségből származó biztonsági előny jóval nagyobb, mint az a kockázat, amelyet egy nem megfelelően működő automatikus vészfékező rendszer jelenthet. Az ADAC ezért a járműgyártókat szólította fel a rendszerek továbbfejlesztésére.

Az Euro NCAP 2016 óta éjszakai körülmények között is vizsgálja a gyalogosfelismeréssel ellátott vészfékező rendszereket. A teszteljárásokat 2026-tól változatosabbá tették a rendszerek megbízhatóságának ellenőrzése érdekében, a különböző ruházatok hatását azonban továbbra sem vizsgálják ezekben a tesztekben.

Ezeket az autókat vonták be a vizsgálatba

Az ADAC hat különböző modellt választott ki, hogy eltérő járműkategóriákban és érzékelőrendszereknél is megvizsgálhassa a fényvisszaverő ruházat hatását. A Mercedes-Benz CLA mellett a Dacia Duster, a Tesla Model Y, a Hyundai Tucson, az Opel Astra Sports Tourer és a BYD Seal szerepelt a tesztben.

A Mercedes-Benz CLA és a BYD Seal kamera- és radaralapú rendszert használ, míg a Dacia Duster és a Tesla Model Y esetében kizárólag kameratechnikára támaszkodó megoldásokat vizsgáltak. A Hyundai és a Stellantis modelljeit azért választották be, mert az Euro NCAP tesztjeiben ezeknél a gyártóknál eltérések mutatkoztak a nappali és az éjszakai teljesítmény között.

Az egyes modellek eredményei közvetlenül nem hasonlíthatók össze, mivel a vizsgálatok során minden autónál külön referencia-sebességet határoztak meg. A módszertan az Euro NCAP éjszakai tesztjeihez igazodott.