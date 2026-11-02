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elektromos robogó tárolása egy szobában, beltéri közeli felvétel, emberek nélkül
Biztosítás

Elektromos roller gyulladt ki egy belvárosi lakásban: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, sok lakónak el kellett hagyni otthonát

Pénzcentrum
2026. november 2. 09:04 1 perc

Kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora hétfő hajnalban Budapest V. kerületében. A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, a munkálatok idejére azonban tizenhárom embernek ideiglenesen el kellett hagynia az otthonát.

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Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az eset egy Veres Pálné utcai társasház negyedik emeleti lakásában történt, ahol a jármű és a környezete mintegy négy négyzetméteren égett.

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A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, majd azonnal megkezdték az épület átszellőztetését.

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Biztonsági okokból a negyedik emeletről tizenhárom lakót kísértek le, akik az oltás és a szellőztetés idejére az alsóbb szinteken élő szomszédoknál húzódtak meg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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