Elektromos roller gyulladt ki egy belvárosi lakásban: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, sok lakónak el kellett hagyni otthonát

Kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora hétfő hajnalban Budapest V. kerületében. A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, a munkálatok idejére azonban tizenhárom embernek ideiglenesen el kellett hagynia az otthonát.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az eset egy Veres Pálné utcai társasház negyedik emeleti lakásában történt, ahol a jármű és a környezete mintegy négy négyzetméteren égett.

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, majd azonnal megkezdték az épület átszellőztetését.

Biztonsági okokból a negyedik emeletről tizenhárom lakót kísértek le, akik az oltás és a szellőztetés idejére az alsóbb szinteken élő szomszédoknál húzódtak meg.