A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintból épült meg, amelynek 85 százalékát kínai hitelből finanszírozták.
Elektromos roller gyulladt ki egy belvárosi lakásban: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, sok lakónak el kellett hagyni otthonát
Kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora hétfő hajnalban Budapest V. kerületében. A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, a munkálatok idejére azonban tizenhárom embernek ideiglenesen el kellett hagynia az otthonát.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az eset egy Veres Pálné utcai társasház negyedik emeleti lakásában történt, ahol a jármű és a környezete mintegy négy négyzetméteren égett.
A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, majd azonnal megkezdték az épület átszellőztetését.
Biztonsági okokból a negyedik emeletről tizenhárom lakót kísértek le, akik az oltás és a szellőztetés idejére az alsóbb szinteken élő szomszédoknál húzódtak meg.
Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet
Mindenszentekkor a temetőknél is aratnak a tolvajok. Az autóban hagyott táskáért a casco általában nem fizet, a sírról ellopott vázáért pedig csak külön kiegészítővel.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
Jelentősen nőtt az életbiztosításokból származó díjbevétel Magyarországon az elmúlt években, a szerződések száma azonban jóval lassabban emelkedik.
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
Egy koporsós temetés 2026-ban nettó 560 ezer forintba kerül, míg egy urnás 370 ezerbe, és a sírhely meg a temetői szolgáltatások egyikben sincsenek benne.
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
Átlagosan 3,6 százalékkal emelkedett a lakásbiztosítások átlagdíja a harmadik negyedévben az árstop után.
Kegyetlenül ráfázhatnak a magyar vállalkozások: hiába van biztosításuk, egyetlen mulasztás miatt mindent bukhatnak
Az elmúlt hónapokban több súlyos ipari tűz történt, amelyek a jelentős vagyoni károk mellett akár hosszabb időre is leállíthatják az érintett vállalkozások működését.
Rémálom a szakihelyzet Magyarországon: temérdek magyar vár hiába az otthoni hibák javítására - csupán ennyit tehetnek
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Átlagosan 0,6 százalékkal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjak 2025 hasonló időszakával összevetve
Könnyű elveszni a biztosítási lehetőségek között, különösen akkor, ha a családi költségvetésbe nem fér bele minden.
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Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
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Átlagosan 32 százalékkal kerül többe négyzetméterenként egy nyaraló biztosítása, mint egy családi házé - figyelmeztet az egyik biztosításközvetítő.
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Tavaly 1 384 ember halt meg valamilyen otthoni baleset következtében Magyarországon.
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Rengeteg magyar szülő sétál önként a csapdába: kevesen tudják az igazságot az ingyenes gyermekbiztosításról
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A diákok többsége tudja, hogyan bánjon biztonságosan a pénzzel, de a hitelekkel és biztosításokkal már gondban vannak.