Rengeteg magyar autós bukhatja a műszakit: minden hatodik kocsinál komoly hibát találtak az ellenőrök

A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül kisebb-nagyobb mértékben minden hatodik állapota kifogásolható – közölte a KTI. A szeptemberi ellenőrzéseken több mint 900 járművet vizsgáltak meg Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. A személyautók 85,5 százaléka felelt meg az előírásoknak, de 78 járművet műszaki vizsgálatra kellett vinni. A szakemberek szerint napjainkban a meghibásodások egyik leggyakoribb oka az elmaradt karbantartás.

A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül kisebb-nagyobb mértékben minden hatodik állapota kifogásolható - közölte a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (KTI) hétfőn.

Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált 656 személygépjármű 85,5 százaléka felelt meg az előírásoknak, átlagos életkoruk 16,86 év, éves futásteljesítményük 13 325 kilométer volt. A 256 könnyű tehergépjármű 88,3 százalékát találták rendben, átlagos éves futásuk 21 809 kilométer volt. A 70 darab 3,5 tonna feletti tehergépjárműnél 88,6 százalék a megfelelési arány, egy éven belül átlagosan 32 766 kilométert tettek meg.

A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at kellett műszaki vizsgálatra vinni, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag-kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket.

A korábbi adatokkal összevetve megállapították, hogy a technológiai fejlődés, a szigorúbb előírások és a rendszeres ellenőrzések hozzájárultak a hibák visszaszorulásához. Az ezredforduló környékén még csak a dízelmotoros gépjárművek fele, a benzinesek kétharmada felelt meg hiánytalanul az előírásoknak.

Manapság a közlemény szerint a meghibásodások leggyakoribb oka a szükséges karbantartások elmaradása, valamint az, ha egy gépjármű rossz üzemi körülmények mellett közlekedik. A fiatalabb gépjárművek hibáit általában szakszerűtlen beavatkozások okozzák, illetve olyan átalakítások, amelyek változatlan fogyasztás mellett teljesítménynövelést ígérnek. Ilyen esetekben nemcsak a szennyezés nő, hanem az élettartam is csökken. Hangsúlyozták továbbá, hogy a műszaki állapotot nem elég alkalmanként, csupán egy-egy vizsgálatig megfelelő szintre hozni, folyamatosan fenn kell tartani.

A KTI és a kormányhivatalok szakemberei Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden vizsgálták a közlekedő gépjárművek állapotát szeptember 21. és 25. között, a 30. alkalommal megrendezett Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció keretében.

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