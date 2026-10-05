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Autó

Rengeteg magyar autós bukhatja a műszakit: minden hatodik kocsinál komoly hibát találtak az ellenőrök

Pénzcentrum/MTI
2026. október 5. 21:04

A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül kisebb-nagyobb mértékben minden hatodik állapota kifogásolható – közölte a KTI. A szeptemberi ellenőrzéseken több mint 900 járművet vizsgáltak meg Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. A személyautók 85,5 százaléka felelt meg az előírásoknak, de 78 járművet műszaki vizsgálatra kellett vinni. A szakemberek szerint napjainkban a meghibásodások egyik leggyakoribb oka az elmaradt karbantartás.

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A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül kisebb-nagyobb mértékben minden hatodik állapota kifogásolható - közölte a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (KTI) hétfőn.

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Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált 656 személygépjármű 85,5 százaléka felelt meg az előírásoknak, átlagos életkoruk 16,86 év, éves futásteljesítményük 13 325 kilométer volt. A 256 könnyű tehergépjármű 88,3 százalékát találták rendben, átlagos éves futásuk 21 809 kilométer volt. A 70 darab 3,5 tonna feletti tehergépjárműnél 88,6 százalék a megfelelési arány, egy éven belül átlagosan 32 766 kilométert tettek meg.

A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at kellett műszaki vizsgálatra vinni, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag-kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket.

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A korábbi adatokkal összevetve megállapították, hogy a technológiai fejlődés, a szigorúbb előírások és a rendszeres ellenőrzések hozzájárultak a hibák visszaszorulásához. Az ezredforduló környékén még csak a dízelmotoros gépjárművek fele, a benzinesek kétharmada felelt meg hiánytalanul az előírásoknak.

Manapság a közlemény szerint a meghibásodások leggyakoribb oka a szükséges karbantartások elmaradása, valamint az, ha egy gépjármű rossz üzemi körülmények mellett közlekedik. A fiatalabb gépjárművek hibáit általában szakszerűtlen beavatkozások okozzák, illetve olyan átalakítások, amelyek változatlan fogyasztás mellett teljesítménynövelést ígérnek. Ilyen esetekben nemcsak a szennyezés nő, hanem az élettartam is csökken. Hangsúlyozták továbbá, hogy a műszaki állapotot nem elég alkalmanként, csupán egy-egy vizsgálatig megfelelő szintre hozni, folyamatosan fenn kell tartani.

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A KTI és a kormányhivatalok szakemberei Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden vizsgálták a közlekedő gépjárművek állapotát szeptember 21. és 25. között, a 30. alkalommal megrendezett Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció keretében.

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Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
2 órája
Alapból ilyen az összes füstokádó dízel amikből szériában kimókolták az emissziócsökkentő megoldásokat pl chiptuninggal, AdBlue-emulátorral, stb.
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