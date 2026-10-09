Hivatalos, ezeknek a népszerű autóknak befellegzett: eldőlt az olcsó kínai hibridek sorsa

Kína és az Európai Unió megállapodott a kínai hibrid és plug-in hibrid gépjárművek uniós exportjának több mint a felével történő csökkentéséről – jelentette be Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa pénteken Pekingben, a két fél közötti hatalmas kereskedelmi hiány mérséklését célzó tárgyalásokat követően.

A kétnapos egyeztetések eredményeként létrejött elvi megállapodás értelmében négy év alatt több millió hibrid és plug-in hibrid autóval csökkenhet a kínai export az Unió felé. Šefčovič nem részletezte a megállapodás pontos végrehajtási mechanizmusát. A biztos hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja az EU–Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozása volt, és az első fázis kézzelfogható eredményeket hozott - írta meg a Reuters.

A megállapodás mögött komoly gazdasági kényszer áll, ugyanis az EU Kínával szembeni kereskedelmi hiánya tavaly naponta meghaladta az egymilliárd eurót. A plug-in hibrid autók importja szeptemberig éves alapon 86 százalékkal nőtt, miközben az árak 20 százalékkal estek. Ezeknek a járműveknek már több mint a fele Kínából érkezik, míg 2025-ben ez az arány értékalapon még csak 30 százalékot tett ki.

A felek abban is megegyeztek, hogy javítják az európai termékek kínai piacrajutási feltételeit, Kína pedig továbbra is gyorsított eljárásban – úgynevezett "zöld csatornán" – kezeli a ritkaföldfémek és az állandó mágnesek exportengedélyeit. Emellett folytatják az egyeztetéseket a kínai elektromos autókra vonatkozó uniós szubvencióellenes vizsgálattal kapcsolatos árvállalásokról és felülvizsgálati eljárásokról.

A kereskedelmi feszültség gyökere, hogy Kínának külföldi piacokra van szüksége az államilag támogatott, belföldi kereslettel fel nem szívható árutöbblet elhelyezésére, miközben az EU egyszerre szeretné élvezni az olcsó import fogyasztói árelőnyeit és megvédeni saját iparát. A vita 2024 óta több ágazatra is kiterjedt, így a személyautókon túl érintette a konyakot, a sertéshúst, a tejtermékeket, valamint a kritikus nyersanyagokat is. Franciaország és Németország különösen kitett a kínai kereskedelmi korlátozásoknak.

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A közös nyilatkozat szerint a két fél januárban miniszteri szintű videókonferenciát tart, a konzultációs mechanizmus következő rendes ülésére pedig 2027 márciusában kerül sor.