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Szórakozás

Egyetlen apró tünettel indult a betegség Borbás Marcsinál: visszautasította a kemoterápiát, mégis csoda történt

Pénzcentrum
2026. október 13. 20:45

Borbás Marcsi éveken át titokban küzdött meg a veserákkal, a betegségéről még a szüleinek sem beszélt. A műsorvezető Sváby András műsorában vallott először daganatos megbetegedéséről, a korai felismerés fontosságáról, valamint arról, miért utasította vissza a hagyományos kezeléseket - szúrta ki a 24.hu. 

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A televíziós személyiség gyerekkora óta több súlyos betegségen is átesett, de élete legnagyobb küzdelmét a nyilvánosság és a családja elől is eltitkolta. Az Útközben elmeséled című műsorban elmondta, hogy szülei életük végéig nem tudták meg, min ment keresztül, mert meg akarta kímélni őket a fájdalomtól és az aggodalomtól. Kifelé mindvégig mosolygott, legbelül pedig biztos volt abban, hogy túléli a betegséget. Úgy véli, ez a megrendíthetetlen hit is segítette őt a gyógyulásban.

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A daganat felfedezése a véletlenen és a korai felismerésen múlt. Borbás Marcsinak a lábzsibbadáson kívül semmilyen más tünete nem volt. Kezdetben gerincsérvre gyanakodott, ám a kivizsgálás során a gerincsebész észrevette, hogy valójában egy tumor nyomja a gerincét.

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Bár a műsorvezető nagyon hálás volt akkori kezelőorvosának, a felkínált kemoterápiát és a javasolt immunerősítő kezelést is visszautasította. A terápia és a gyógyulás pontos részleteit nem osztotta meg, de felidézte, hogy már az első kontrollvizsgálaton eltűntek a megnagyobbodott nyirokcsomói.

Ekkor az orvosok is megerősítették, hogy hatalmas szerencséje volt. A történtek után ma már mindenkit arra int, hogy a pozitív hozzáállás mellett a rendszeres szűrővizsgálatoknak is életmentő szerepük van.

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Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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